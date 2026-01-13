سيمون هولمستروم على تمزق سكان الجزيرة بعد لم شمله مع جان غابرييل باجو

وينيبيج، مانيتوبا – سيكون من غير العادل أن نربط ارتفاع إنتاج سيمون هولمستروم خلال الشهر الماضي باللعب جنبًا إلى جنب مع جان غابرييل باجو، وليس واقعيًا بشكل خاص نظرًا لأن الاثنين لعبا ستة فقط من آخر 14 مباراة على نفس الخط لسكان الجزيرة.

أما بالنسبة للنقاط الخمس التي حصل عليها في المباريات الثلاث الماضية، بما في ذلك ليلة من ثلاث نقاط في فوز آيلاندرز 4-3 على وايلد يوم السبت، رغم ذلك؟ حسنًا، من المؤكد أن لم شملك مع باجو لم يضر.

وقال باجو بعد تدريب سكان الجزيرة يوم الاثنين: “أعتقد أنه بالتأكيد يجعل اللاعب الذي يلعب معه أفضل”. “هكذا أراه. نحن أيضًا قريبون من الجليد. نتحدث كثيرًا بعد كل نوبة عمل تقريبًا: أين كان من الممكن أن نكون، وما الذي كان يمكننا القيام به بشكل أفضل، ويبدو أننا على نفس الصفحة. أو إذا لم نكن كذلك، فما عليك سوى الدردشة لجعل الأمر أسهل بعد ذلك. لا أعتقد أن هناك المزيد من ذلك”.

يبدو أن التواجد على خط مع باجو، وهو أيضًا شريك هولمستروم في تنفيذ ضربات الجزاء، يساعد السويدي دائمًا. لكن شهرته الحارة في الشهر الماضي – 13 نقطة في 14 مباراة، بالإضافة إلى 84.19 هدفًا سخيفًا بالنسبة المئوية بمعدل 5 مقابل 5 لكل لعبة هوكي متطورة – تعود إلى أكثر من ذلك بكثير.

قال باجو: “أشعر الآن أنه اتخذ بالفعل خطوة أخرى”. “فقط الطريقة التي يتزلج بها بالقرص، وثقته بنفسه. الطريقة التي يسدد بها القرص، ويقوم ببعض اللعبات الدفاعية الجيدة حقًا، ويصد التسديدات. إنه يفعل كل شيء نوعًا ما. أشعر وكأنه يخطو خطوة إلى الأمام كل يوم. ومن النادر أن تراه لا يفعل أي شيء في المباراة.”

قال المدرب باتريك روي إنه يرى المزيد من الاتساق والحزم في مباراة هولمستروم.

قال روي: “لقد أحببت حقًا الطريقة التي يتمسك بها القرص، وكيف يعود، والتمركز في المنطقة D”. “من الناحية الهجومية، أستطيع أن أقول إنه بدأ في تسديد الكرة بثقة أكبر. أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة لأي لاعب.”

سيعود كايل ماكلين إلى التشكيلة يوم الثلاثاء بدلاً من ماكس تسيبلاكوف ويلعب في الخط الرابع مع كيسي سيزيكاس ومارك جاتكومب.

قال روي: “أشعر أن لديهم هوية”. “اعتقدت أن سيبي كان على ما يرام في المباراة الأخيرة…. أعتقد أن ما نحاول القيام به هو إشراك الجميع. نحن نلعب بشكل جيد للغاية، وأعتقد أن مشاركة الجميع جزء من هذا أمر مهم.”

سيبدأ إيليا سوروكين في حراسة المرمى ضد جيتس.