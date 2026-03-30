سيواجه أسلوب عرض يانكيز رايان ويذرز الأقل هو الأكثر أول اختبار كبير

سياتل – من أجل رمي المزيد، يرمي رايان ويذرز كمية أقل.

في ليلة الاثنين، سيبدأ لاعب يانكيز الأيسر الجديد في اكتشاف مدى صحة هذا النهج الجديد الذي سيبقيه خلال الموسم العادي.

Weathers، الذي من المقرر أن يظهر لأول مرة في فريق Yankees في المباراة الافتتاحية للمسلسل ضد Mariners في T-Mobile Park، لم يتم استجوابه أبدًا بسبب موهبته، ولكن في كثير من الأحيان في حياته المهنية لم يكن قادرًا على إظهارها بسبب قضاء الكثير من الوقت في قائمة المصابين.

لذلك عندما استحوذ فريق يانكيز على ابن المخلص السابق ديفيد ويذرز البالغ من العمر 26 عامًا من فريق مارلينز في يناير، لم يعدلوا ترسانته فحسب، بل قاموا أيضًا بتعديل برنامج الرمي الخاص به. كان الهدف هو تخفيف عبء العمل بين البداية، مما يعني رميًا أقل ومن مسافات أقصر.

“بعض اللاعبين الذين يرمون بقوة يحبون رمي الكثير، وأعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي وجدناه هو محاولة إيجاد طرق لتعديل برنامج الرمي قليلاً،” قال مدرب الرمي مات بليك خلال تدريب الربيع. “إيجاد طرق لالتقاط الأنفاس بين الحين والآخر – هذا لا يعني تثبيط نفسك، ولكنه يعني أيضًا منح نفسك فرصة للتعافي ومن ثم الاستمرار في البناء.”

سيستمر الطقس في بعض الأحيان في التقلب لفترة طويلة في الأيام التي يلقي فيها جلسة الثيران بين البداية، ولكن، في معظم الأحيان، يتم حجز ذلك فقط للإحماء قبل البداية. الآن، لن يقوم عادة برمي مسافة تزيد عن 90 قدمًا أثناء مراقبة الكمية التي يرميها أثناء لعب الالتقاط.

في يوم السبت في أوراكل بارك، على سبيل المثال، قام ويذرز بـ 41 رمية على أرض مسطحة قبل أن يرمي جلسة من 25 رمية ليصبح المجموع 66 رمية. في السابق في حياته المهنية، كان يحقق ما بين 80 إلى 100 رمية في يوم اللعب.

لقد كان Weathers منفتحًا على التغيير منذ وصوله إلى منظمته الجديدة، بما في ذلك هذا، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه.

قال يوم السبت: “كان الأمر غريبًا في البداية، لأنني أحب الرمي”. “لكن الأمر الآن أشبه بالطبيعة الثانية. لقد حصلنا على بعض الأرقام الداخلية التي ساعدتني حقًا في السير في الاتجاه الصحيح من خلال أنماط الرمي الخاصة بي. كل شيء يبدو جيدًا الآن، لذا يجب أن أستمر في ذلك.”

وقال إنه إلى جانب شعوره بحالة جيدة بدنيًا وفي تعافيه، فإن ويذرز أيضًا “يرمي أصعب ما ألقيته الآن على الإطلاق”. وأشار إلى الوصول إلى 101 ميلاً في الساعة في الجولة الثالثة من نزهته الربيعية الأخيرة يوم الثلاثاء ضد الأشبال – وأضاف “هذه مياه مجهولة بالنسبة لي” – وضرب 98.5 ميلاً في الساعة في ملعبه رقم 76 من أصل 80.

قال: “في هذا الوقت المبكر، أشعر بالتشجيع حقًا فيما يتعلق بصحة ذراعي”.

وبطبيعة الحال، فإن أهم شيء الآن بعد البقاء في صحة جيدة هو الحصول على النتائج. حجز Weathers ربيعه بنزهات قوية (جري واحد عبر 8 ² / ₃ مجتمعة) ، ولكن في ثلاث بدايات بينهما تخلى عن 16 جولة مكتسبة عبر 8 ² / ₃ أدوار على 22 ضربة وثلاثة مناحي وضربتين.

عزا ويذرز ويانكيز إلى حد كبير الأرقام التقريبية إلى سوء حظ الكرة المضربة – حيث يبدو أن متوسط ​​الضرب على الكرات أثناء اللعب يبلغ 0.434 يدعم ذلك – مصرين على أن الأرقام الأساسية كانت أكثر تشجيعًا وأن الأشياء لا تزال هشّة.

ولكن الآن بعد أن تم احتساب المباريات والنتائج فعليًا – وبعد أن حدد ماكس فرايد وكام شليتلر وويل وارن نغمة التناوب من خلال التخلي عن جولة واحدة فقط عبر 16 جولة في السلسلة الافتتاحية ضد العمالقة – سيكون الضغط على Weathers لتقديم مثل ما هو قادر.

قال ويذرز، الذي من المتوقع أن يكون والده حاضراً يوم الاثنين: “أنا متحمس”. “لقد كان من الممتع أن أكون يانكي في الربيع، لا أستطيع أن أتخيل ذلك خلال العام.

“لن أتوقف عن قول ذلك، هناك شعور بالفخر عندما تضع هذا الشعار وتريد أن تقدم أداءً جيدًا للفريق والمؤسسة. لذلك لا أستطيع الانتظار حتى يتم الاتصال برقمي والخروج إلى هناك وإلقاء الكرة.”