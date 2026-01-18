سيوافق كل معجبي بيلي جويل على أن أغاني السبعينات هذه هي الأفضل بالنسبة له

دعونا نتفق فقط على أن “Piano Man” و”She’s Always a Woman” هما من أشهر أغاني بيلي جويل في السبعينيات. إنها شرائح من تاريخ موسيقى البوب، ومن المؤكد أن المعجبين من الماضي سيضيفونها إلى قوائمهم الخمسة الأولى. لكن هذا لا يجعلها أفضل أغانيه. للوصول إلى الأعمال التي يعتبرها معجبو بيلي جويل الحقيقيون أفضل أغانيه من السبعينيات، وهي جواهر حقيقية يعتبرها خبراء جويل إبداعات رئيسية من عقده الأول، عليك أن تحفر تحت سطح النجاح السائد.

الحقيقة عن بيلي جويل هي أنه راوي قصص استثنائي وله الكثير من الأغاني التي تعتبر أكثر من مجرد أغاني مفضلة. بعض من أفضل الأعمال في كتالوجه بالكامل جاءت من العقد الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا. تعكس هذه الأغاني نضجًا ملحوظًا لكاتب الأغاني الذي كان لا يزال يثبت نفسه كقوة في الصناعة. كما أنها جذابة وعاطفية ولها صدى لا يمكن إنكاره طوال هذه العقود اللاحقة.

تتضمن رؤيتنا لما يشكل أفضل أغاني بيلي جويل من السبعينيات عملاً غنائيًا ممتازًا يبدو وكأنه ذروة رواية القصص ويثير مشاعر غير متوقعة. يمكن لأي شخص أن يغني مع “حياتي”، ولكن أن تجد نفسك ممزقًا على أنغام “Honesty” أو “Vienna” فهذا دليل على موهبة جويل المتميزة في العرض الكبير. لقد كان اختيار أفضل إنتاجاته في السبعينيات عملاً شاقًا، ولكننا قمنا بتضييق نطاقه إلى هذه الأحجار الكريمة المصقولة.