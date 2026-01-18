سيوافق كل معجبي بيلي جويل على أن أغاني السبعينات هذه هي الأفضل بالنسبة له

دعونا نتفق فقط على أن “Piano Man” و”She’s Always a Woman” هما من أشهر أغاني بيلي جويل في السبعينيات. إنها شرائح من تاريخ موسيقى البوب، ومن المؤكد أن المعجبين من الماضي سيضيفونها إلى قوائمهم الخمسة الأولى. لكن هذا لا يجعلها أفضل أغانيه. للوصول إلى الأعمال التي يعتبرها معجبو بيلي جويل الحقيقيون أفضل أغانيه من السبعينيات، وهي جواهر حقيقية يعتبرها خبراء جويل إبداعات رئيسية من عقده الأول، عليك أن تحفر تحت سطح النجاح السائد.
الحقيقة عن بيلي جويل هي أنه راوي قصص استثنائي وله الكثير من الأغاني التي تعتبر أكثر من مجرد أغاني مفضلة. بعض من أفضل الأعمال في كتالوجه بالكامل جاءت من العقد الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا. تعكس هذه الأغاني نضجًا ملحوظًا لكاتب الأغاني الذي كان لا يزال يثبت نفسه كقوة في الصناعة. كما أنها جذابة وعاطفية ولها صدى لا يمكن إنكاره طوال هذه العقود اللاحقة.
تتضمن رؤيتنا لما يشكل أفضل أغاني بيلي جويل من السبعينيات عملاً غنائيًا ممتازًا يبدو وكأنه ذروة رواية القصص ويثير مشاعر غير متوقعة. يمكن لأي شخص أن يغني مع “حياتي”، ولكن أن تجد نفسك ممزقًا على أنغام “Honesty” أو “Vienna” فهذا دليل على موهبة جويل المتميزة في العرض الكبير. لقد كان اختيار أفضل إنتاجاته في السبعينيات عملاً شاقًا، ولكننا قمنا بتضييق نطاقه إلى هذه الأحجار الكريمة المصقولة.
مشاهد من مطعم إيطالي
قد لا يكون هناك نغمة حنين في كتالوج بيلي جويل أكثر من هذه الشريحة الجميلة من الذكريات النغمية. تبدو قصة بريندا وإدي وكأنها قصة رومانسية مراهقة أمريكية تتطور إلى زواج محطم مع تفاصيل تزرع القصة بشكل مباشر في السبعينيات. كان مصدر إلهام جويل للأغنية هو لقاء المدرسة الثانوية لمدة 10 سنوات حيث فقد الرجل الذي كان يعشقه في المدرسة بريقه.
تأخذنا الكلمات السردية عبر قوس من ثلاثة فصول يزداد إيلامًا في كل مرة تستمع إليها. تصور مقدمة صالة البيانو التي تصف موعدًا هادئًا في “مطعمنا الإيطالي” الحالة المزاجية والمكان. من الصعب معرفة ما إذا كان بريندا وإدي يحددان موعدًا للم شملهما بعد طلاقهما أو إذا كان الأصدقاء القدامى قد اجتمعوا لسرد قصة ما حدث لهذين الزوجين الساحرين على ما يبدو. بعد ذلك، يكمن التحول في موسيقى الروك أند رول في ماضي الشخصيات المليء بالنجوم. بحلول الوقت الذي يروي فيه جويل “لقد عاد الملك والملكة إلى المنطقة الخضراء، لكن لا يمكنك العودة إلى هناك مرة أخرى”، نعلم أنه لا توجد نهاية سعيدة حقيقية لهذه الحكاية. بعد ذلك، يعود لحن المقدمة بشكل أكثر تأكيدًا، مع نحيب ساكس حزين قبل أن يترك الراوي دعوة مفتوحة: “سأقابلك في أي وقت تريده في مطعمنا الإيطالي”. قشعريرة تترتب على ذلك في كل مكان.
إذا لم يسبق لك تجربة هذه الشريحة من المسرح النغمي، فقد حان الوقت لتجربتها. إنها المفضلة لدى المعجبين وواحدة من إبداعات جويل القديمة.
فيينا
من كان يظن أن شابًا متقدًا متقدًا سيكتب مثل هذه الأغنية الفلسفية عن منح نفسك النعمة؟ مع أغنية “Vienna”، وهي أغنية من ألبومه الشهير “The Stranger”، يستخدم بيلي جويل رحلة إلى النمسا لزيارة والده كاستكشاف لكيفية اندفاع الحياة، مستوحى من النصيحة التي قدمها جويل الأكبر لبيلي بشأن تذكر تذوق الحياة في كل مرحلة.
إن زخرفة البيانو التي تفتح الأغنية هي بمثابة إشارة إلى الأهمية الثقافية لفيينا باعتبارها منبع الملحنين الكلاسيكيين. بمجرد انتهائه، يتعثر جويل في زقاق Tin Pan Alley المزدحم حيث ينصح الراوي شابًا ناريًا مقدر له أن يحترق في وقت مبكر جدًا. هناك عزف منفرد أنيق للأكورديون في القسم الأوسط يردد صدى موسيقيي الشوارع الأوروبيين ويتصل بالمقدمة الأنيقة. بعد ذلك، زمجر جويل باللازمة الأخيرة، وانتهى بالتذكير، “متى ستدرك أن فيينا تنتظرك؟” قبل أن تعود مقدمة البيانو لنهاية رائعة. إنه مزيج ذكي من صياغة النغمات الخالدة والرسائل الحديثة.
لقد أخطأ العديد من المستمعين على مر السنين في الأغنية باعتبارها تكريمًا للغة الأوروبية التاريخية. حتى المدينة نفسها تكرم التكريم الموسيقي على الموقع الثقافي لفيينا. يعد هذا إنجازًا رائعًا بالنسبة لجويل، مع الأخذ في الاعتبار أن المدينة تُستخدم كرمز لإنجاز بعيد المنال سيكون هناك عندما تكون مستعدًا له. لقد استفادت الأجيال الشابة من هذه الأغنية وجعلتها واحدة من أكثر أغاني جويل بثًا، مما يدل على صدىها وقوتها.
الفنان
لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يفهم بيلي جويل السيرك الذي دخل إليه عندما وقع على صفقة قياسية كبيرة. أغنية مثل “The Entertainer” من ألبوم “Streetlife Serenade” لعام 1974، تأخذ مشرطًا إلى الجانب القذر من كونك صانعًا للأموال لآلة من المديرين التنفيذيين الزيتيين والمروجين السعداء، وجميعهم يتوقعون قطعة من الكعكة دون أن يكونوا الفعل الرئيسي. إنها قصيدة تجرد الروح ولا تتراجع، ومع ذلك فهي مبتهجة بشكل مخادع في توصيلها.
إنها واحدة من ألحان جويل الأكثر إيقاعًا، مقترنة بكلماته الأكثر لاذعة. كل ما يتطلبه الأمر هو الاستماع إلى الأبيات التي تكرر الجملة الافتتاحية، “أنا الفنان”، متبوعة بمزيج من الخير والشر من النجاح الستراتوسفيري. هناك إشارات إلى الجنس والثروات والتنازلات التي يقدمها الفنان من أجل الشهرة. تخلق الصور مزيجًا مختلطًا من مدى سرعة زوال الشهرة وتقلبها، وهو ما يبدو مثيرًا للسخرية الآن، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية لبيلي جويل ومدة استمرار حياته المهنية.
بالصدفة، صدرت أغنية جويل في نفس العام الذي صدرت فيه أغنية “The Entertainer” لمارفن هامليش، وهي الأغنية الموسيقية من فيلم “The Sting” التي صعدت إلى المركز الثالث في قائمة Billboard Hot 100. وصعدت أغنية جويل إلى المركز 34، لكنها تركت انطباعًا لا يمحى لدى المعجبين القدامى. قد يستغرق الأمر بضع مرات استماع لإدراك أن هذه أغنية بدون جوقة، لكن أغنية بهذا القدر من التماسك والسلاسة لا تحتاج إلى جوقة.
الكابتن جاك
عندما تفشل جميع مجازات موسيقى الروك أند رول الأخرى، فإن كتابة أغنية عن الانغماس في المواد الكيميائية يكون دائمًا احتمالًا. ينتهي الأمر بفيلم “Captain Jack” للمخرج بيلي جويل ليكون سينما موسيقية حزينة تدور أحداثها حول كيس حزين من الضواحي ضائع إلى حد ما – ويزداد الأمر سوءًا بفضل مادة اختياره غير المشروعة. وكما تصف الكلمات في الأبيات الحزينة، يبدو أن هذه الروح لديها كل ما تحتاجه ولكنها تستمر في البحث عن المزيد بغض النظر. عندما ترفع الجوقة الحالة المزاجية مع سطر الغناء “Captain Jack will get you High tonight”، تلتقط الموسيقى أيضًا، وهو رفع لحني يحرك مزاج الأغنية بدون أي مواد ضرورية – للمستمع، على الأقل.
إذن من هو الكابتن جاك بالضبط؟ يخلط البعض بينه وبين جاك دانييلز أو بديل للأدوية الأقوى. كما يصف جويل نفسه، كان الكابتن جاك في الواقع تاجر مخدرات في منطقة لونغ آيلاند حيث نشأ. يقول (عبر موقع BillyJoel.com): “لم أقصد أن يكون أي عقار محدد، إنه كل ما يجب على الناس تناوله للهروب من الواقع. لقد كانت المخدرات بشكل عام”.
لم تكن أغنية “Captain Jack” مجرد واحدة من أفضل أغانيه وأكثرها شهرة، بل كانت أيضًا نقطة انطلاق لنجاح جويل المذهل. عندما بدأت محطة إذاعة فيلادلفيا WMMR-FM في تشغيل تسجيل للأغنية في الحفلة الموسيقية في عام 1972، لفتت انتباه شركة Columbia Records وحصلت على عقد لجويل مع ما لا يقل عن كلايف ديفيس الشهير. الآن هذا قوة أغنية عظيمة.
الصدق
عندما يحول رجل البيانو انتباهه إلى الأغاني المؤلمة، عادة ما تكون النتائج مثل صفحات من قصة الحياة الحقيقية المأساوية لبيلي جويل. في أغنيته الحب المؤرقة “Honesty”، يأسف جويل للبحث عن شخص صادق في عالم من الخداع والتزييف. إنها قطعة لامعة من تأليف الأغاني لا تحظى دائمًا بالاهتمام الذي تحظى به أغانيه الأكثر شهرة، ولكن ينبغي لها ذلك.
يبدأ الأمر ببراءة كافية، حيث يتأمل جويل مدى سهولة العثور على شخص ما ليكون معه، ويغني على البيانو المشعل. ثم تبدأ جوقة المفتاح الصغير، وتمدد النطاق الصوتي لجويل إلى منطقة أعلى وهو يقوض الشعر بإيحاء بأن “الجميع غير صادقين على الإطلاق” وأن الصدق مطلب في الشريك الذي يغني له. إنها عملية تبديل مثيرة للوخز في العمود الفقري تجعل المستمعين يتساءلون عما سيأتي بعد ذلك. يقول جويل: “يمكن لأي شخص أن يريحني بالوعود مرة أخرى، أعرف ذلك”. لكن ما يفتقده حقًا هو شخص يشاركه الحقيقة.
حطمت الأغنية قائمة Billboard Top 40 في عام 1979 عندما وصلت إلى المركز 24، وهو أعلى بمركز واحد من أغنية “Piano Man” التي وصلت إليها قبل خمس سنوات. يروي جويل في مقابلة مع هوارد ستيرن أن الكلمات جاءت إليه أثناء تواجده في الاستوديو مع الفرقة مسلحًا باللحن لكنه يفتقر إلى الكلمات. لقد وجد أن كلمة “الصدق” تناسب الموسيقى، والباقي هو تاريخ بيلي جويل الموسيقي، والكلاسيكية المعاصرة المفجعة للبالغين والتي نجدها نحن عشاق جويل المتحمسين لتكون واحدة من أكثر أعماله إخلاصًا.