شائعات الجراحة التجميلية تطارد باري مانيلو – ولكن ماذا قال المغني حقًا عن الشيخوخة؟

على مدى عقود من الزمن، كان المعجبون والأعداء والمنتقدون لباري مانيلو يتنافسون بشدة على ما إذا كان المغني الأسطوري قد غيّر مظهره بشكل تجميلي أم لا. وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لأن اللقطات التي التقطها على مدار سنواته تظهر اختلافًا كبيرًا في ملامح وجهه.

حتى جراحو التجميل يصرون على أن مانيلو قد حصل على عمل. في مقال نشر عام 2012 في The Orange County Register، قدم جراح التجميل الدكتور توني يون ملاحظته المتخصصة بشأن مانيلو، ووافق على أنه قد أجرى بعض الجراحة. وأضاف الدكتور يون أن “الجراحة التجميلية للوجه يمكن أن تخلق مظهرًا طبيعيًا للغاية عندما يكون الهدف هو التخلص من شخص ما لمدة 10 إلى 20 عامًا. وعندما نبدأ في تجاوز 25 أو 30 أو حتى 40 عامًا، يبدأ الناس في الظهور بمظهر مزيف”. (ملاحظة جانبية: تعتبر عمليات شد الوجه من بين أغلى خيارات الجراحة التجميلية).

يدرك مانيلو جيدًا شائعات الجراحة التجميلية التي تطارده – والتهكم الذي يعاني منه من “الوجه الذائب” – وهو يصفق كثيرًا في كل مرة تظهر فيها.

أثناء ظهور ضيف في برنامج “The Jonathan Ross Show” في عام 2014، قال مانيلو بوضوح: “أبدو مثل عمري”، مضيفًا بعد ذلك بقليل “هذا أنا في السبعين من عمري”.