على مدى عقود من الزمن، كان المعجبون والأعداء والمنتقدون لباري مانيلو يتنافسون بشدة على ما إذا كان المغني الأسطوري قد غيّر مظهره بشكل تجميلي أم لا. وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لأن اللقطات التي التقطها على مدار سنواته تظهر اختلافًا كبيرًا في ملامح وجهه.
حتى جراحو التجميل يصرون على أن مانيلو قد حصل على عمل. في مقال نشر عام 2012 في The Orange County Register، قدم جراح التجميل الدكتور توني يون ملاحظته المتخصصة بشأن مانيلو، ووافق على أنه قد أجرى بعض الجراحة. وأضاف الدكتور يون أن “الجراحة التجميلية للوجه يمكن أن تخلق مظهرًا طبيعيًا للغاية عندما يكون الهدف هو التخلص من شخص ما لمدة 10 إلى 20 عامًا. وعندما نبدأ في تجاوز 25 أو 30 أو حتى 40 عامًا، يبدأ الناس في الظهور بمظهر مزيف”. (ملاحظة جانبية: تعتبر عمليات شد الوجه من بين أغلى خيارات الجراحة التجميلية).
يدرك مانيلو جيدًا شائعات الجراحة التجميلية التي تطارده – والتهكم الذي يعاني منه من “الوجه الذائب” – وهو يصفق كثيرًا في كل مرة تظهر فيها.
أثناء ظهور ضيف في برنامج “The Jonathan Ross Show” في عام 2014، قال مانيلو بوضوح: “أبدو مثل عمري”، مضيفًا بعد ذلك بقليل “هذا أنا في السبعين من عمري”.
يبدو أنه نجح في ذلك، مع أو بدون عمليات جراحية
في عام 2026، شارك مانيلو مقطعًا على Instagram يركز بشكل أساسي على إطلاع الجمهور على أحدث إصدار موسيقي له. كان المعلقون داعمين بشكل عام، على الرغم من أن البعض لجأ إلى الحفريات المألوفة حول ملامحه المتغيرة. قارنه أحدهم بشكل سلبي بالممثلة ليزا رينا (المعروفة بإظهار تأثيرات حشو الشفاه). وقال آخر: يؤذيني أن أرى الضيق في وجهك.
لماذا نصدق تأكيدات مانيلو بأنه لم يغير نفسه بشكل متكرر من خلال الجراحة التجميلية، على الرغم من الشكوك المستمرة من قبل الجمهور (ومن المتخصصين المعتمدين من مجلس الإدارة مثل الدكتور غاري موتيكي، الذي قام بتحليل دقيق لوجه مانيلو المتغير في تحليل يوتيوب شامل ومستنير بالصور)؟ قد يكون أحد الأسباب هو أنه اعترف بتجربة إجراءات تتحدى الشيخوخة في الماضي.
على سبيل المثال، اعترف مانيلو في مقابلة مع الأيرلندية المستقلة أنه خضع ذات مرة لعلاج ترهل بشرة الوجه، لكنه لم ينجح في الحفاظ على النتائج (عبر سجل مقاطعة أورانج). وكان أيضًا صريحًا بشأن تجربة حقن البوتوكس، قائلًا إنه لم يعجبه النتيجة.
ماذا يقول مانيلو عن الطريقة التي تبدو بها بشرته ناعمة بشكل غير عادي؟ وفي المقابلة نفسها، ألقى باللوم على تناول المنشطات لعلاج حالة المفاصل. أوضح مانيلو أنه أثناء تعاطيك للمنشطات، “ينفجر وجهك ويبدو غريبًا”. يمكن لبعض المنشطات أن تسبب وجه القمر، في إشارة إلى تورم كبير يضيف الاستدارة إلى النصف السفلي من الوجه (وأحد التأثيرات التي يمكن أن يحدثها تناول بريدنيزون كل يوم على وجهك).