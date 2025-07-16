شائعات الموت البرية حول أوزي أوزبورن التي أغلقت ابنته

في عالم Wild Online ، تواصل Deepfakes-مقاطع الفيديو والصور التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى أن تكون من شخص ما ، وعادة ما يكون من المشاهير-نشر المعلومات الخاطئة والفوضى. أحدث ضحية لفيديو DeepFake ليس سوى أمير الظلام والأوز العظيم ، Ozzy Osbourne. اللاعب الأمامي البالغ من العمر 76 عامًا في فرقة Black Sabbath والفنان المنفرد البالغ من العمر 76 عامًا يعاني من مرض باركنسون ولم يعد قادرًا على المشي ، لكنه لا يزال على قيد الحياة. في الواقع ، قام للتو بإجراء حفلته النهائية في 5 يوليو بينما كان يجلس على عرش أسود ضخم في برمنغهام ، إنجلترا. تضمنت “العودة إلى البداية” السبت الأسود والحفل الخيري النهائي Ozzy المذهلة مجموعة من النجوم من الفرق الموسيقية من Guns N ‘Roses إلى Metallica. لكن هذا لم يمنع منشئ Deepfake من زرع الارتباك حول صحة الروك الأسطوري.
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في الآونة الأخيرة ، سرعان ما ذهب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يظهر أوزي يناقش وفاته الوشيكة. “لست بحاجة إلى طبيب لأخبرني أنني سأموت” ، تقول صورة Ozzy التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى (عبر E! News). “أعلم أنني سأموت”. ألقى الفيديو المزيف الوقود على النار على الإنترنت حول صحة المغني واتفاق انتحاري مزعوم قام به مع زوجته شارون أوسبورن.
ابنة أوزي كيلي تستمر في الهجوم
بعد فترة وجيزة من انفجار فيديو Deepfake لأوزي أوزبورن على وسائل التواصل الاجتماعي ، انتقلت ابنته ، كيلي أوسبورن ، إلى Instagram لتفجير الفيديو ، وشائعات عن وفاة والدها الوشيك ، والمعادلة الانتحارية المزعومة. وقالت (عبر YouTube): “لذلك هناك هذا الفيديو يدور على وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن المفترض أن يكون والدي ، وهو منظمة العفو الدولية”. ثم سألت بغضب عن سبب قيام شخص ما بالوقت لإنشاء هذا النوع من الفيديو. قالت: “إنه لا يموت”. “نعم ، لديه باركنسون ، ونعم ، تنقله مختلف تمامًا عما كان عليه ، لكنه لا يموت. ما هو الخطأ فيك؟”
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ثم تستمر في تفكيك شائعة اتفاق انتحاري مزعوم بين والدتها وأبيها. “توقف عن عمل مقالات أو منشورات حول كيف تعتقد أن والدي يعانيان من اتفاق انتحاري” ، كما دعت. كان مصدر هذه الشائعات هو شارون أوزبورن نفسها ، التي ادعت ، خلال مقابلة مع المرآة عام 2017 ، أنها وزوجها وافقوا على الموت عن طريق الانتحار بمساعدة طبيا إذا بدأ إما في المعاناة من بعض القضايا الصحية. وقالت للصحيفة “نعتقد أن 100 في المائة في القتل الرحيم وضعت خططًا للذهاب إلى شقة الانتحار بمساعدة في سويسرا إذا كان لدينا مرض يؤثر على أدمغتنا”. “إذا حصلت على مرض الزهايمر ، فسنكون خارج”. في قصتها في Instagram ، عارضت كيلي أوزبورن تصريحات والدتها حول الانتحار بمساعدة ، قائلة إن شارون كان يحاول فقط الحصول على الاهتمام.
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القضايا الصحية المستمرة لـ Ozzy
استمرت شائعات عن صحة أوزي أوزبورن ، مما أدى إلى تكهنات وفاته الوشيكة ، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. صورة في مارس 2024 للمغني الذي ينظر إلى مريض ، يرتدي قناعًا جراحيًا أثناء وجوده في كرسي متحرك ، أصبحت فيروسية وقلل المشجعون. إلى جانب باركنسون ، أجرى Ozzy أيضًا العديد من العمليات الجراحية المتعلقة بحادث دراجة رباعي عام 2003 وسقوط في عام 2019 مما زاد سوءًا. في فبراير 2025 ، أخبر شارون صحيفة “ذا صن نيوز” أن أوزي لم يعد قادرًا على المشي بسبب باركنسون.
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للإضافة إلى هذا ، كان هناك العديد من الخداع عبر الإنترنت حول وفاته ، بما في ذلك واحد في عام 2023 ، والآن لم يتفوق فيديو DeepFake الجديد على المشكلة. وقد وصفت الشراكة العالمية حول الذكاء الاصطناعي ، وهي منظمة مخصصة للاستخدام المسؤول من الذكاء الاصطناعي ، أوزي ديبفيك “حادثة أو خطر” لأنها “أدت إلى تسليط الضوء والضرر المحتمل لسمعة الفرد وضائقة العاطفة للعائلة والجمهور”. على الرغم من أنه ليس سراً أن Ozzy تتعامل مع العديد من القضايا الصحية ، إلا أن التكنولوجيا الحديثة في شكل وسائل التواصل الاجتماعي ويبدو أن الذكاء الاصطناعى تزيد من أسوأ الوضع.
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