شائعات الموت البرية حول أوزي أوزبورن التي أغلقت ابنته

بعد فترة وجيزة من انفجار فيديو Deepfake لأوزي أوزبورن على وسائل التواصل الاجتماعي ، انتقلت ابنته ، كيلي أوسبورن ، إلى Instagram لتفجير الفيديو ، وشائعات عن وفاة والدها الوشيك ، والمعادلة الانتحارية المزعومة. وقالت (عبر YouTube): “لذلك هناك هذا الفيديو يدور على وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن المفترض أن يكون والدي ، وهو منظمة العفو الدولية”. ثم سألت بغضب عن سبب قيام شخص ما بالوقت لإنشاء هذا النوع من الفيديو. قالت: “إنه لا يموت”. “نعم ، لديه باركنسون ، ونعم ، تنقله مختلف تمامًا عما كان عليه ، لكنه لا يموت. ما هو الخطأ فيك؟”

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ثم تستمر في تفكيك شائعة اتفاق انتحاري مزعوم بين والدتها وأبيها. “توقف عن عمل مقالات أو منشورات حول كيف تعتقد أن والدي يعانيان من اتفاق انتحاري” ، كما دعت. كان مصدر هذه الشائعات هو شارون أوزبورن نفسها ، التي ادعت ، خلال مقابلة مع المرآة عام 2017 ، أنها وزوجها وافقوا على الموت عن طريق الانتحار بمساعدة طبيا إذا بدأ إما في المعاناة من بعض القضايا الصحية. وقالت للصحيفة “نعتقد أن 100 في المائة في القتل الرحيم وضعت خططًا للذهاب إلى شقة الانتحار بمساعدة في سويسرا إذا كان لدينا مرض يؤثر على أدمغتنا”. “إذا حصلت على مرض الزهايمر ، فسنكون خارج”. في قصتها في Instagram ، عارضت كيلي أوزبورن تصريحات والدتها حول الانتحار بمساعدة ، قائلة إن شارون كان يحاول فقط الحصول على الاهتمام.

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