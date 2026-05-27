شاب فوز دودجرز على روكيز إصابة كيكي هيرنانديز

بينما كان موكي بيتس يتأمل في أدائه الثنائي في فوز دودجرز 15-6 على كولورادو روكيز ليلة الثلاثاء، توقف مؤقتًا لإلقاء نظرة على الجانب الآخر من الغرفة.

“إنه أمر سيئ، إنه أمر سيئ”، قال بيتس وهو ينظر نحو خزانة هيرنانديز.

بعد يومين فقط من عودته إلى دودجرز، كان كيكي هيرنانديز يعود إلى قائمة المصابين مع مائل يسار متوتر. غاب هيرنانديز عن الشهرين الأولين من الموسم لإعادة تأهيل مرفقه الأيسر الذي تم إصلاحه جراحيًا.

قال المدير الفني ديف روبرتس إنه سيتم استدعاء أليكس فريلاند من فريق أوكلاهوما سيتي ليحل محل هيرنانديز في القائمة النشطة.

كان من الممكن أن تكون الأخبار أسوأ بالنسبة لفريق دودجرز، حيث ظل شوهي أوهتاني في طريقه إلى الملعب يوم الأربعاء بعد تعرضه لضربة في يده اليمنى.

وقال روبرتس إن التغيير الذي أجراه كايل فريلاند في الشوط الرابع والذي ضرب أوهتاني على يده، “جعله على الوسادة” و”قص خنصره قليلاً”. مع تقدم فريق دودجرز بفارق 10-1، قال روبرتس إنه ضرب أوهتاني في الشوط التالي لإعداده بشكل أفضل للرمي في اليوم التالي.

قال روبرتس إنه غير متأكد مما إذا كان أوهتاني سيكون أيضًا الضارب المعين لفريق دودجرز.

قال روبرتس: “أريد التأكد من أنه يشعر بالارتياح حقًا فيما يتعلق بالأشياء”.

كادت إصابة هيرنانديز والخوف الذي تعرض له أوهتاني أن تلقي بظلالها على مباراة الاختراق لبيتس، الذي بدأ اليوم بمتوسط ​​0.165.

رغبة منه في إعطاء بيتس “نظرة مختلفة”، أخرجه روبرتس من مكانه المعتاد في الحفرتين وشكل تشكيلة كان فيها ضارب التنظيف.

عاد بيتس في الشوط الأول ومرة ​​أخرى في الشوط السادس. أنهى أول مباراة له بثلاث ضربات هذا الموسم.

لقد تم إبطاؤه بسبب إجهاد مائل من جانبه، وكلفته الإصابة خمسة أسابيع. قبل ليلة الثلاثاء، كان قد وصل إلى 0.157 في 12 مباراة لعبها بعد عودته.

قال بيتس: “لقد تمت ترجمة العمل الذي قدمناه أخيرًا”.

حقق فريق Dodgers أعلى إجمالي له هذا الموسم وانتهوا بإجمالي خمسة أشواط على أرضهم، كما تعمق هيرنانديز وآندي باجز وويل سميث. لم تكن المباراة متقاربة كما أشارت النتيجة، حيث سجل فريق Rockies خمسة أشواط في الشوط التاسع، والذي قدمه رجل المرافق ميغيل روخاس.

ماذا يعني

جبال روكي سيئة. إنهم ملائكة مملوكة لآرتي مورينو سيئة. لكن المباريات ضدهم لا تقل أهمية عن المباريات ضد أي فريق آخر، وقد استفاد فريق دودجرز من ذلك لتوسيع تقدمهم في الدوري الوطني الغربي.

لقد جاءوا إلى هذه السلسلة متقدمين على صاحب المركز الثاني سان دييغو بادريس بفارق مباراة واحدة. وقد زاد الهامش إلى 3 ½.

من هو المثير

كان إريك لوير بيك اب بسعر المساومة أكثر من مناسب لدوره كبديل للمهمشين بليك سنيل وتايلر جلاسنو، حيث اقتصر فريق روكي على الجري وأربع ضربات على مدى ستة أدوار.

كان لوير 1-5 مع متوسط ​​6.69 تشغيل مكتسب هذا الموسم مع تورونتو بلو جايز، الذي ألقاه إلى دودجرز لاعتبارات نقدية.

ربما كان يحتاج حقًا إلى تغيير المشهد. أو مباراة ضد فريق الروكيز.

مهما كانت الحالة، فقد ارتكب خطأً كبيرًا واحدًا فقط: كرة سريعة متوسطة السرعة تبلغ سرعتها 91 ميلاً في الساعة، والتي أودعها هانتر جودمان فوق جدار الملعب المركزي.

من ليس كذلك

من الصعب اختيار أي شخص عندما جمع كل مبتدئ إلى جانب أوهتاني ضربة واحدة على الأقل، ولكن من الواضح الآن أن المباراة ذات الضربتين يوم الأحد في ميلووكي لم تكن نقطة انعطاف في موسم كايل تاكر.

بينما كان تاكر أفضل في الضربات في المباريات الأخيرة، فهو 1 مقابل 9 في هذه السلسلة. كانت ضربته الوحيدة هي أغنية واحدة في الشوط السادس.

إنه يضرب .245.

التالي

وتختتم السلسلة يوم الأربعاء، حيث يأخذ شوهي أوهتاني (4-2، 0.73 متوسط ​​التشغيل المكتسب) دوره في التناوب ضد مواطنه تومويوكي سوجانو (4-3، 3.86).