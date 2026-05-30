شاعته ميشيغان في الخمسينيات من القرن الماضي: أصبح الآن متجرًا فريدًا من نوعه للتوفير

أنت تتجسس على كرسي مستعمل بكل خصائص كرسي صالة Eames. قبل أن تنجرف بعيدًا، تأكد من أنك قد عثرت بالفعل على متجر توفير راقٍ وقيم حقًا.

هناك العديد من العلامات التي تدل على أنك تتعامل مع شركة إيمز الأصلية. أولاً، قم بإلقاء نظرة سريعة على قاعدة الكرسي والمسند؛ يجب أن يكون للكرسي خمس أرجل تمتد على شكل انفجار نجمي من عمود مركزي، في حين يجب أن يكون للعثماني أربعة. إذا رأيت أن الكرسي له أربعة أرجل فقط، فلا تثبط عزيمتك. من الممكن أن تكون هذه القطعة Plycraft، وهي نسخة جميلة تقريبًا ويمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 1000 دولار في مواقع إعادة البيع أو في المزاد.

بمجرد اجتياز كرسيك “اختبار الساق”، فقد حان الوقت للتعمق أكثر. يجب أن تكون القاعدة المعدنية للكرسي بشكل دائم بزاوية 15 درجة تقريبًا، وإذا صادفت قطعة قديمة، فيجب أن تلاحظ تركيبًا نحاسيًا بين أدوات تثبيت الكرسي والحامل.

وصلنا الآن إلى التفاصيل الجوهرية، وقد تكون العدسة المكبرة مفيدة. قم بفك ملحق القدم من إحدى الأرجل ولاحظ ما إذا كان مكتوبًا عليه عبارة “قبب الصمت”. إذا لم يكن الأمر كذلك، فتحقق من واحد أو اثنين آخرين، نظرًا لأن الطرازات القديمة قد تحتوي على قطع غيار بديلة. أثناء تواجدك هناك، قم بإلقاء نظرة خاطفة على البراغي؛ يجب أن تحتوي كراسي الاستلقاء الحقيقية في Eames على براغي برأس فيليبس سوداء تتداخل مع الأجهزة الأساسية. مرة أخرى، يمكن لـ Eames الحقيقي أن يستخدم أجهزة بديلة، لذا إذا كنت لا تزال تشعر بالأمل ولديك الوسائل، فابحث عن محترف يمكنه المساعدة في مصادقة أحدث اكتشافاتك المزدهرة.