شاعته ميشيغان في الخمسينيات من القرن الماضي: أصبح الآن متجرًا فريدًا من نوعه للتوفير

مساهمة ديترويت في الثقافة الأمريكية ضخمة. موسيقى وسيارات موتاون هي أشياء يفكر فيها سكان ميشيغان بكل فخر. لكن الأقل شهرة هو مكان ميشيغان في عالم الأثاث عالي الجودة. أحد أكثر الكراسي العتيقة المرغوبة التي يمكن تخيلها تعود أصوله أيضًا إلى ميشيغان. أنتج هيرمان ميلر كرسي Eames الأسطوري في بلدة صغيرة بغرب ميشيغان، بدءًا من عام 1956. ستتعرف على قاعدته المصنوعة من الخشب الرقائقي المنحني، والمفروشات الجلدية الناعمة بالزبدة مع أزرار معنقدة، والظهر ومساند الأذرع البارزة من أعمدة الكروم. كان تشارلز إيمز يأمل في إنشاء كرسي “يتمتع بمظهر دافئ ومتقبل لقفاز رجل القاعدة الأول المستخدم جيدًا،” وقد قدم ميلر أكثر من تلك الرؤية. كان هذا الكرسي والمسند يجسدان الراحة والرفاهية في ذلك الوقت، ولم تتغير السمعة منذ 70 عامًا.
إذا عثرت على إحدى هذه القطع الأصلية في أحد متاجر إعادة البيع، فسوف تكون محظوظًا بشكل لا يصدق. يعد كرسي صالة Eames قطعة من الأثاث الحديث في منتصف القرن الذي تبلغ قيمته الآن الآلاف. يمكن أن تجلب كراسي صالة Eames التي تم ترميمها في وقت مبكر مع العثمانيين المتطابقين ما يقرب من 15000 دولار، ويمكن أن تظل الكراسي الأحدث ذات قيمة لا تصدق. لا تزال هذه الكراسي الفاخرة تُصنع حتى اليوم، وتتراوح أسعارها بين 5500 دولار أمريكي وما يقرب من 12000 دولار أمريكي للكراسي الجديدة تمامًا. حتى المنتجات المقلدة التي تم صيانتها جيدًا يمكن أن يكون سعرها مكونًا من أربعة أرقام في مواقع المزادات، لذلك يمكن أن تكون نسخة إيمز المقلدة بمثابة اكتشاف ممتاز.
التعرف على كرسي صالة Eames Lounge الأصلي
أنت تتجسس على كرسي مستعمل بكل خصائص كرسي صالة Eames. قبل أن تنجرف بعيدًا، تأكد من أنك قد عثرت بالفعل على متجر توفير راقٍ وقيم حقًا.
هناك العديد من العلامات التي تدل على أنك تتعامل مع شركة إيمز الأصلية. أولاً، قم بإلقاء نظرة سريعة على قاعدة الكرسي والمسند؛ يجب أن يكون للكرسي خمس أرجل تمتد على شكل انفجار نجمي من عمود مركزي، في حين يجب أن يكون للعثماني أربعة. إذا رأيت أن الكرسي له أربعة أرجل فقط، فلا تثبط عزيمتك. من الممكن أن تكون هذه القطعة Plycraft، وهي نسخة جميلة تقريبًا ويمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 1000 دولار في مواقع إعادة البيع أو في المزاد.
بمجرد اجتياز كرسيك “اختبار الساق”، فقد حان الوقت للتعمق أكثر. يجب أن تكون القاعدة المعدنية للكرسي بشكل دائم بزاوية 15 درجة تقريبًا، وإذا صادفت قطعة قديمة، فيجب أن تلاحظ تركيبًا نحاسيًا بين أدوات تثبيت الكرسي والحامل.
وصلنا الآن إلى التفاصيل الجوهرية، وقد تكون العدسة المكبرة مفيدة. قم بفك ملحق القدم من إحدى الأرجل ولاحظ ما إذا كان مكتوبًا عليه عبارة “قبب الصمت”. إذا لم يكن الأمر كذلك، فتحقق من واحد أو اثنين آخرين، نظرًا لأن الطرازات القديمة قد تحتوي على قطع غيار بديلة. أثناء تواجدك هناك، قم بإلقاء نظرة خاطفة على البراغي؛ يجب أن تحتوي كراسي الاستلقاء الحقيقية في Eames على براغي برأس فيليبس سوداء تتداخل مع الأجهزة الأساسية. مرة أخرى، يمكن لـ Eames الحقيقي أن يستخدم أجهزة بديلة، لذا إذا كنت لا تزال تشعر بالأمل ولديك الوسائل، فابحث عن محترف يمكنه المساعدة في مصادقة أحدث اكتشافاتك المزدهرة.