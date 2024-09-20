شاك يشرح سبب رغبته في التعاقد مع رودي جوبير

يواصل شاكيل أونيل مهاجمة رودي جوبير.

استضاف أونيل زميله السابق في فريق هييت، أودونيس هاسليم، في برنامجه “بيج” الصوتي هذا الأسبوع، وطلب منه أن يؤكد ما كان سيفعله مع جوبير في غرفة تبديل الملابس لو كانا في نفس الفريق.

وسأل أونيل هاسليم: “لو كان في فريقي، ماذا كنت سأفعل له؟”

وبعد أن طلب التوضيح، قال هاسليم بكل صراحة إن أونيل كان سيضع يديه على جوبير.

ومع ذلك، قال أونيل إن حث زملائه في الفريق على العمل كان بمثابة تكتيك تحفيزي.

“قد يبدو الأمر شخصيًا، لكنه حافز. هذا كل ما في الأمر. كان مجرد حافز”، صرح أونيل.

وأكد هاسليم أن معاملة أونيل القاسية له كانت في النهاية نعمة بالنسبة له.

“إن وجود شخص مثلك، كل يوم في موسمي، وتوقعاتك مني… عندما يكون لديك لاعب رائع لديه توقعات وإيمان بك، فهذا يساعدك على الإيمان بنفسك. ويساعدك على أن تكون لديك نفس التوقعات من نفسك”، قال هاسليم.

“لقد ساعدني قيامك بذلك من أجلي على أن أصبح زميلًا في الفريق كما كنت. كنت أعلم أنك تتوقع مني هذه التوقعات ولم أكن أريد أن أخذلك.”

ويعد جوبير واحدا من أكثر اللاعبين إثارة للانقسام في الدوري، حيث دخل في خلاف علني لسنوات مع درايموند جرين لاعب ووريورز.

“عندما أدليت بتعليقاتي حول رودي جوبير، اعتقد الناس أن الأمر شخصي. نعم، إنه شخصي بالنسبة لأشخاص مثل ديفيد روبنسون، الذي لم يكسب سوى 116 مليون دولار”، قال شاك. لاعب رائع… كريم عبد الجبار. أقصى ما كسبه على الإطلاق كان 3 ملايين دولار… باتريك إيوينج، 112 مليون دولار. بيل راسل، 100 ألف دولار. فقط العب بجد. أنت تكسب 250 مليون دولار. العب بجد. هذا كل ما أقوله”.

كان أونيل وجوبيرت، الذي أصبح الآن لاعب وسط في فريق تيمبروولفز، يتبادلان الاتهامات ذهابًا وإيابًا لعدة سنوات.

في عام 2021، عندما وقع جوبير عقدًا بقيمة 205 ملايين دولار مع فريق الجاز، سخر أونيل من الناتج التهديفي المتواضع لجوبير.

وقال أونيل في ذلك الوقت: “لن أكره هذا، لكن ينبغي أن يكون هذا مصدر إلهام لجميع الأطفال الصغار هناك. إذا أحرزت 11 نقطة في المتوسط ​​في الدوري الأميركي للمحترفين، يمكنك الحصول على 200 مليون دولار.

“إنه يمتلك وكيل أعمال رائع، وأنا سعيد من أجله ومن أجل عائلته. مع القواعد الجديدة، لديك قدر كبير من المال، وعليك أن تنفق هذا المال. أنا سعيد من أجله، لكن هذه لحظة بالنسبة للعديد من الأطفال الذين يعتقدون أنهم لا يستطيعون تحقيق النجاح”.

في العام التالي، أبدى أونيل رأيه بأنه إذا تمت مقارنة جوبير، المدافع المتميز، به، فإنه “سيدفع مؤخرته الصغيرة النحيفة إلى أسفل الحافة”.

ورد جوبير في تعليق على إنستغرام: “سأغلق مؤخرته”.

في العام الماضي، عندما وضع جرين جوبير في وضعية الإمساك بالرأس، دافع أونيل عن هذه المناورة.

وقال أونيل في ذلك الوقت: “لا أحب أن أكون منافقًا في هذا الموقف، كنت سأفعل الشيء نفسه. عليك أن تدافع عن زملائك في الفريق”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رد جوبير على أونيل الذي وصفه بأنه أسوأ لاعب على الإطلاق.

“من المحزن أن ترى شخصًا حقق إنجازات مثلك يا @SHAQ سواء في الرياضة أو الأعمال التجارية، لا يزال يتأثر بأموال وإنجازات رجل آخر. أفهم الجزء الترفيهي، لكن على عكس الآخرين، لا تحتاج إلى مثل هذه الأشياء لتظل ذا صلة”، كتب جوبير على X.