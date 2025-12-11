شانون شارب يقارن نفسه بشيرون مور

أوضح شانون شارب أنه يمكن أن يرتبط بـ “طنجرة الضغط” التي يعمل بها شيرون مور بعد طرد مدرب ميشيغان يوم الأربعاء بسبب انخراطه في علاقة غير لائقة مع أحد الموظفين، واحتجازه لاحقًا بتهمة الاعتداء المزعوم.

خلال الحلقة الأخيرة من البودكاست “NightCap”، كان شارب – الذي قام بتسوية دعوى اعتداء جنسي بقيمة 50 مليون دولار من امرأة في يوليو – عاطفيًا بشكل واضح عندما كان يفكر في موقف مور.

“قبل ستة أشهر مررت بشيء مشابه جدًا، لذلك أعرف كيف تكون تلك العاصفة وما لم تكن فيها،” قال شارب، الذي تم إيقافه عن البث في ESPN بعد ظهور أخبار الدعوى القضائية، “أنت لا تعرف ما الذي ستفعله حتى تكون فيه، في طنجرة الضغط، في عين العاصفة.

“… كل شيء عملت طوال حياتك من أجله، تشعر وكأنه ينهار أمام عينيك مباشرة. والأشخاص الوحيدون الذين سيكونون هناك سيكونون قلة مختارة. هذا هو الجزء الأصعب.”

قامت ميشيغان بفصل مور يوم الأربعاء بعد أن وجدت “أدلة موثوقة” على أن المدرب انخرط في “علاقة غير لائقة مع أحد الموظفين”.

ولم يتم الكشف عن اسم الموظف.

واعتقلت إدارة شرطة بيتسفيلد مور (39 عاما) يوم الأربعاء بتهمة الاعتداء المزعوم وبقيت طوال الليل.

وجاء في بيان إعلامي عن اعتقال مور: “لا يبدو أن الحادث عشوائي بطبيعته، ولا يبدو أن هناك تهديدًا مستمرًا للمجتمع”.

مور أب لثلاث فتيات صغيرات، ورحبت زوجته كيلي مور بطفل خلال فصل الصيف.

وقال المدير الرياضي ورد مانويل في بيان: “يشكل هذا السلوك انتهاكًا واضحًا لسياسة الجامعة، ولا تتسامح جامعة UM مطلقًا مع مثل هذا السلوك”.

وقع مور عقدًا مدته خمس سنوات براتب سنوي أساسي قدره 5.5 مليون دولار العام الماضي.

لن تضطر الجامعة إلى شراء السنوات المتبقية من عقده لأنه تم فصله لسبب ما، وفقًا لشروط صفقته.

قام مور بتدريب ميشيغان على الرقم القياسي 17-8 خلال هذين الموسمين، وتنسب إليه المدرسة فوزًا إضافيًا خلال الموسم العادي لعام 2023.

فاز فريق Wolverines بنتيجة 9-3 في الموسم العادي لعام 2025 ومن المقرر أن يلعب مع فريق Texas Longhorns في Cheez-It Citrus Bowl في 31 ديسمبر.