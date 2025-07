شاهد سلسلة الصيف في الدوري الممتاز على Everton-Bournemouth مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



تبدأ إصدار آخر من سلسلة الصيف في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم مع أربعة فرق جديدة في بطولة الولايات المتحدة الصديقة للموسم.

تنطلق البطولة مع إيفرتون وبورنموث في نيو جيرسي.

أنهى إيفرتون موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 برصيد 11-15-12 ، والذي وضعهم في المركز الثالث عشر على جدول الدوري. Bournemouth ، في التاسعة ، أنهى سجل 15-11-12.

إيفرتون ضد بورنموث: ماذا تعرف متى: 26 يوليو ، 4 مساءً بالتوقيت الشرقي

26 يوليو ، أين: ملعب MetLife (East Rutherford ، نيو جيرسي)

ملعب MetLife (East Rutherford ، نيو جيرسي) قناة: NBC

NBC جاري: DirectV (جربه مجانًا) ، الطاووس

ستتبع المباراة الأولى اليوم واحدة بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في وقت لاحق من المساء. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لضبطه.

ما هو وقت مباراة إيفرتون مقابل بورنموث؟

تبدأ مباراة سلسلة Everton vs. Bournemouth الصيفية في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم ، 26 يوليو.

كيفية مشاهدة Everton vs. Bournemouth مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لدفق نهائي Wimbledon للنساء مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هي DirectV ، التي تأتي مع خمسة أيام مجانًا وتبدأ من 59.99 دولارًا في الشهر ، مع الكثير من خيارات الاشتراك التي تشمل NBC.

يمكنك أيضًا الاستفادة من تجربة مجانية لـ FUBOTV (سبعة أيام) أو Hulu + Live TV (ثلاثة أيام) لدفق البطولة.

طرق أخرى لدفق سلسلة الصيف في الدوري الإنجليزي الممتاز:

يمكنك أيضًا مشاهدة كل مباراة في سلسلة الصيف في الدوري الممتاز على Peacock (10.99 دولار شهريًا). جميع الألعاب ، بما في ذلك تلك التي لا تبث على NBC ، ستكون على الطاووس.

2025 جدول سلسلة الصيف في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 26 يوليو – ملعب MetLife ، نيو جيرسي

إيفرتون ضد بورنموث ، 4 مساءً بالتوقيت الشرقي

مانشستر يونايتد ضد وست هام ، 7 مساءً ET

الأربعاء 20 يوليو – جندي فيلد ، شيكاغو

وست هام ضد إيفرتون ، 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

مانشستر يونايتد مقابل بورنموث ، الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

الأحد 3 أغسطس-ملعب مرسيدس بنز ، أتلانتا

بورنموث ضد وست هام ، 2 مساءً بالتوقيت الشرقي

مانشستر يونايتد مقابل إيفرتون ، 5 مساءً بالتوقيت الشرقي

