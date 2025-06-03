شاهد كارلوس الكاراز ، المزيد مجانًا

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بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من اللعب ، يعود بطولة الفرنسية المفتوحة إلى الـ 16 لاعبين: ثماني نساء وثمانية رجال.

تنطلق جولة الدور ربع النهائي على TNT و TRUTV اليوم ، 3 يونيو ، مع مباراتين في قرعة الرجال واثنتان في قرعة النساء.

تشمل مباريات اليوم المصنفة الأولى للسيدات أرينا سابالينكا التي تواجهها ضد رقم 8 تشينوين تشنغ لبدء اليوم ، والأمور تختتم في فترة ما بعد الظهر (بالوقت الأمريكي) مع البطل الدفاع كارلوس الكاراز على أمريكا تومي بول ، وهو المصنفة رقم 12 في قرعة الرجال.

متى تكون الدور ربع النهائي من بطولة 2025 الفرنسية مفتوحة؟

تبدأ الجولة الفرنسية المفتوحة لعام 2025 اليوم ، 3 يونيو ، بأربع مباريات وتختتم غدًا ، 4 يونيو ، مع المباريات الأربع الأخيرة.

الجدول التلفزيوني الفرنسي المفتوح في الدور ربع النهائي في 3 يونيو:

رقم 1 أرينا سابالينكا مقابل رقم 8 تشينوين تشنغ – 5 صباحا وآخرون (TNT/TRUTV)

(TNT/TRUTV) رقم 13 Elina Svitolina مقابل رقم 5 Iga świątek – 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (TNT/TRUTV)

(TNT/TRUTV) رقم 8 لورينزو موسيتي مقابل رقم 15 فرانسيس تيافوي – 8 صباحا وآخرون (TNT/TRUTV)

(TNT/TRUTV) رقم 12 Tommy Paul مقابل رقم 2 Carlos Alcaraz – 2:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (TNT/TRUTV)

كيف تشاهد الفرنسيين مفتوحين مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لدفق الفرنسية المفتوحة مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هو DirectV ، الذي يأتي مع خمسة أيام مجانًا ويبدأ من 59.99 دولارًا في الشهر ، مع الكثير من خيارات الاشتراك التي تشمل TNT و TRUTV.

طرق أخرى لدفق الفرنسيين المفتوحين:

يمكنك أيضًا مشاهدة كل مباراة من بطولة الفرنسية المفتوحة على ماكس. يبدأ Max من 9.99 دولارًا في الشهر ، ولكن يمكنك أيضًا الاشتراك في إحدى حزم البث المفضلة لدينا والحصول على Max مع Disney+ و Hulu لمدة 16.99 شهريًا.

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider