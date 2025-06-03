شاهد كارلوس الكاراز ، المزيد مجانًا

رياضة
شاهد كارلوس الكاراز ، المزيد مجانًا

بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من اللعب ، يعود بطولة الفرنسية المفتوحة إلى الـ 16 لاعبين: ثماني نساء وثمانية رجال.

تنطلق جولة الدور ربع النهائي على TNT و TRUTV اليوم ، 3 يونيو ، مع مباراتين في قرعة الرجال واثنتان في قرعة النساء.

تشمل مباريات اليوم المصنفة الأولى للسيدات أرينا سابالينكا التي تواجهها ضد رقم 8 تشينوين تشنغ لبدء اليوم ، والأمور تختتم في فترة ما بعد الظهر (بالوقت الأمريكي) مع البطل الدفاع كارلوس الكاراز على أمريكا تومي بول ، وهو المصنفة رقم 12 في قرعة الرجال.

متى تكون الدور ربع النهائي من بطولة 2025 الفرنسية مفتوحة؟

تبدأ الجولة الفرنسية المفتوحة لعام 2025 اليوم ، 3 يونيو ، بأربع مباريات وتختتم غدًا ، 4 يونيو ، مع المباريات الأربع الأخيرة.

الجدول التلفزيوني الفرنسي المفتوح في الدور ربع النهائي في 3 يونيو:

  • رقم 1 أرينا سابالينكا مقابل رقم 8 تشينوين تشنغ – 5 صباحا وآخرون (TNT/TRUTV)
  • رقم 13 Elina Svitolina مقابل رقم 5 Iga świątek – 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (TNT/TRUTV)
  • رقم 8 لورينزو موسيتي مقابل رقم 15 فرانسيس تيافوي – 8 صباحا وآخرون (TNT/TRUTV)
  • رقم 12 Tommy Paul مقابل رقم 2 Carlos Alcaraz – 2:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (TNT/TRUTV)

كيف تشاهد الفرنسيين مفتوحين مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لدفق الفرنسية المفتوحة مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هو DirectV ، الذي يأتي مع خمسة أيام مجانًا ويبدأ من 59.99 دولارًا في الشهر ، مع الكثير من خيارات الاشتراك التي تشمل TNT و TRUTV.

طرق أخرى لدفق الفرنسيين المفتوحين:

يمكنك أيضًا مشاهدة كل مباراة من بطولة الفرنسية المفتوحة على ماكس. يبدأ Max من 9.99 دولارًا في الشهر ، ولكن يمكنك أيضًا الاشتراك في إحدى حزم البث المفضلة لدينا والحصول على Max مع Disney+ و Hulu لمدة 16.99 شهريًا.

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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