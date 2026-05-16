شاهد نهائي Coco Gauff-Elina Svitolina للسيدات مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



للعام الثاني على التوالي، تسعى كوكو جوف للفوز بأول لقب لها في بطولة إيطاليا المفتوحة.

وفي العام الماضي، سقطت اللاعبة المصنفة رقم 4 في العالم أمام ياسمين باوليني في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للسيدات؛ هذا العام، ستواجه إيلينا سفيتولينا المصنفة الثامنة عالميًا، والتي فازت بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة مرتين متتاليتين في عامي 2017 و2018.

مباراة اليوم هي السادسة على الإطلاق بين جوف وسفيتولينا. وتتصدر سفيتولينا المواجهات المباشرة بثلاثة انتصارات، آخرها في الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة 2026.

بطولة إيطاليا المفتوحة: ماذا تعرف ماذا: كوكو جوف ضد إلينا سفيتولينا – نهائي السيدات

كوكو جوف ضد إلينا سفيتولينا – نهائي السيدات متى: 16 مايو, 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي

16 مايو, أين: الملعب المركزي في فورو إيتاليكو (روما، إيطاليا)

الملعب المركزي في فورو إيتاليكو (روما، إيطاليا) قناة: قناة التنس

قناة التنس جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

إليك كيفية متابعة نهائيات السيدات في بطولة إيطاليا المفتوحة.

من يلعب في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للسيدات؟

ستلعب الأمريكية كوكو جوف مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في نهائي السيدات ببطولة إيطاليا المفتوحة.

بطولة إيطاليا المفتوحة للسيدات في الوقت النهائي

سيبدأ نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للسيدات بين كوكو جوف وإيلينا سفيتولينا في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم 16 مايو (5 مساءً بالتوقيت المحلي).

كيفية مشاهدة بطولة إيطاليا المفتوحة مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة البث التلفزيوني المباشر لبث بطولة Indian Wells Open مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هو DIRECTV، الذي يأتي مع خمسة أيام مجانًا.

يتم تضمين قناة التنس في DIRECTV حزمة الاختيار، وهو حاليًا خصم بقيمة 35 دولارًا في الشهر الأول بعد النسخة التجريبية المجانية. بعد النسخة التجريبية المجانية وشهر واحد بسعر 59.99 دولارًا، تبلغ تكلفة باقة الاختيار 94.99 دولارًا شهريًا.

يمكنك أيضًا بث نهائي بطولة Miami Open للرجال مجانًا من خلال باقة Sports + News من Fubo TV (45.99 دولارًا للشهر الأول)، والتي تأتي مع نسخة تجريبية مجانية لمدة خمسة أيام وتتضمن قناة التنس.

لماذا تريد Trust Post صحيفة نيويورك بوست

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.