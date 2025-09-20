شباك الفائضين ، معارك القائمة وقصص قصص أعلى للمشاهدة

ينظر برايان لويس في بوست إلى بعض من أكبر القصص التي تشاهدها متجهة إلى معسكر تدريبات الشباك:

أفضل معركة

صاغت Nets ثلاثة نقاط حراس في الجولة الأولى وتم تداولها لآخر تم التقاط رقم 15 في عام 2023 ، ولكن من المرجح أن يكون المتنافسون هم Nolan Traoré مقابل Egor Dëmin. على الرغم من أن Traoré يجب أن يلعب على الكرة ، فقد ينتهي Dëmin على الجناح.

قصة لمشاهدة التطوير

نتوقع المزيد من القائمة. الشباك مزدحمة بالفعل ولا تزال تتطلع إلى إضافة Fanbo Zeng و Ricky Council IV و Grant Nelson وربما تفريغ الرواتب. يجب أن يكونوا في 21 لاعبًا لبدء المخيم ، وأن ينزلوا إلى 18 عامًا بحلول ليلة الافتتاح-15 صفقة قياسية وثلاث طريقين.

أصعب تحدي المدرب

تخفيف كل هؤلاء الأطفال في الدوري الاميركي للمحترفين في وقت واحد. مع ثلاثة مراهقين وخمس اختيارات في الجولة الأولى وثمانية لاعبين 21 أو أصغر (Kobe Bufkin بلغ 22 يوم الأحد) سيشعر جوردي فرنانديز بمثل مدرس في المدرسة الابتدائية في اليوم الأول من الفصل.