شباك RIP Hornets قصيرة اليد لالتقاط سبع مباريات خسارة الخسارة

التقطت الشباك أطول زحف خاسر لهذا الموسم بفوزه على السلك إلى السلك 103-84 بالركود ضد هورنتس المختصرة في شارلوت ، نورث كارولاينا

جاءت الشباك في انخفاض سبعة على التوالي قبل أن تخنق الحياة من هورنتس بشكل دفاعي ، مما يؤدي إلى ما يصل إلى 24 نقطة ولا يتخلف أبدًا في اللعبة.

تتميز الشباك (15-33) فقط 2-12 منذ 4 يناير-مع كل من انتصاراتهم ضد زملائهم في اليانصيب-وتبقى المركز الخامس في ترتيب Odds اليانصيب.

لقد سقطوا في مباراة خلف شارلوت في المركز الرابع ، في حين جاء فوزهم الآخر في 14 يناير في بورتلاند ، مع درب بليزرز حاليًا في المركز السابع.

قاد مركز نيك كلاكستون جهد دفاعي مهيمن.

كان لديه 12 نقطة وثماني كرات مرتدة وستة كتل ، واحدة خجولة من مسيرته العالية.

حصل Keon Johnson على 18 نقطة ، بما في ذلك زقاق من Ben Simmons.

سمحت الشباك 33.7 في المئة فقط إطلاق النار ، و 10 مقابل 35 من Deep. كان هورنتس بدون سبعة من أفضل ثمانية هدافين ، بما في ذلك حارس النجوم لاميلو بول (إصابة في الكاحل). لكن على الأرجح لن تهتم الشباك.

Miles Bridges – Hornet الوحيد الذي يبلغ متوسطه ست نقاط لعب – انتهى به المطاف برصيد 23 نقطة. الشباك المتجولة من البداية إلى النهاية.

كان السلبي الوحيد هو Day’ron Sharpe الذي يجبر على الخروج من اللعبة بضيق في أوتار الركبة اليسرى بعد أن سجل خمس نقاط وستة كرات مرتدة في 10 دقائق.

كان قد فاته الأسابيع الستة الأولى من الموسم بسلالة في أوتار الركبة اليسرى ، تاركًا كلاكستون كمركز الوحيد المتبقي في قائمة بروكلين.

عاد Trendon Watford إلى الملعب لأول مرة منذ 16 ديسمبر. أنهى تسع نقاط في 18 دقيقة.

التنازل 83 نقطة و 33.7 في المئة المسموح بهما كلاهما هو أفضل موسم لبروكلين.