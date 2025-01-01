شبكات MSG، الحفر الأمثل للقتال الطويل مع حجب لعبة نيكس: المصادر

علمت صحيفة The Post أن شركة Optimum قامت بسحب قابس MSG بعد فترة وجيزة من سقوط قصاصات الورق على تايمز سكوير لبدء عام 2025 – وقد يُترك مشجعو نيكس ورينجرز في الظلام حتى العام الجديد.

يعد انهيار المحادثات بشأن عقد جديد مع MSG Networks، والذي انتهى في منتصف ليل الثلاثاء، جزءًا من تقليص أوسع من قبل مشغلي الكابلات الذين يتطلعون إلى خفض الأسعار المرتفعة التي تطلبها الشبكات الرياضية الإقليمية، أو RSNs.

وقالت مصادر قريبة من الوضع لصحيفة The Washington Post، إن الجانبين لا يزالان متباعدين في المفاوضات عالية المخاطر التي لها آثار كبيرة على الشركتين.

في يوم الأربعاء، تم الترحيب بمشتركي Optimum الذين انتقلوا إلى MSG – التي تبث أيضًا ألعاب Islanders و Devils – بشاشة زرقاء تخبرهم: “لم تعد MSG Networks متاحة في تشكيلة التلفزيون الخاصة بك”.

واصل مشغل الكابل المملوك لشركة Altice الترويج لرمز الاستجابة السريعة وعنوان الويب الذي يوفر “خيارات لضمان” عدم تفويت أي إجراء من أعمال Knicks أو Rangers أو Islanders أو Devils.

هذا الخيار هو خصم بنسبة 30% إذا اشتركوا في خدمة البث Fubo، التي تحمل شبكات MSG، طالما أنهم يحتفظون بخدمة الإنترنت الخاصة بشركة Optimum.

أثر انقطاع التيار الكهربائي على الفور على مباريات Devils and Knicks المقررة في يوم رأس السنة الجديدة.

وأصدرت أوبتيموم أيضًا رسالة لاذعة يوم الأربعاء تستهدف MSGN، التي يقودها مالك نيكس ورينجرز جيمس دولان.

وقالت أوبتيموم: “طالبتنا MSG Networks بدفع مبلغ باهظ كرسوم حتى نتمكن من نقل محتواها، كما يتعين على العملاء الذين لا يريدون المحتوى – وهم الأغلبية – أن يدفعوا ثمنه على أي حال”.

“وعلى الرغم من ذلك، عرضت شركة Optimum استيعاب متطلبات الأسعار الفظيعة إذا تمكنا من تجميع شبكات MSG بطريقة توفر المزيد من المرونة والتحكم لعملائنا. … رفضت شركة MSG Networks ورفضت عروضًا متعددة منا للتوصل إلى اتفاق.”

أصدرت MSGN دحضًا في بيان يوم رأس السنة الجديد الخاص بها.

وقالت MSG Networks: “هذا مقياس سعر نقي وبسيط من Altice”.

“لقد عرضنا على Altice عددًا من المقترحات العادلة والمعقولة التي دعت Altice إلى أن تدفع لنا أقل من العام الماضي. رفضت Altice جميع العروض، بما في ذلك عرضنا لإبقاء MSG Networks على الهواء بينما نواصل محاولتنا للتوصل إلى اتفاق. نحن مستعدون للتفاوض بحسن نية».

ومن المفارقات الغريبة أن مالك نيكس يتنازع مع الشركة التي أسسها والده في عام 1973، رائد الكابلات تشارلز دولان، والتي كانت تسمى آنذاك Cablevision. وتم بيعها، إلى جانب العلامة التجارية Optimum، إلى شركة الاتصالات الأوروبية العملاقة Altice مقابل 17.7 مليار دولار في عام 2016. وتوفي تشارلز دولان نهاية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 98 عامًا.

وفي الوقت نفسه، كان المشتركون الأمثل غاضبين من فقدان الوصول إلى فرقهم المحبوبة.

قال لو بانيكو من مانالابان بولاية نيوجيرسي غاضبًا: “أنا حقًا لا أهتم على من يقع الخطأ الآن بعد أن أصبحت مادة MSG داكنة على Optimum”. “كالعادة يقع المستهلك في المنتصف بين كيانين جشعين وغير أمينين.”

كانت MSGN على استعداد للانتقال من المستوى الأمثل الأساسي حيث كانت تحصل على رسوم تبلغ حوالي 10 دولارات لكل مشترك في عام 2024، وفقًا لمصدر قريب من المفاوضات.

وهذا هو نفس المعدل الذي تفرضه شركة ESPN الرياضية الوطنية العملاقة على شركات الكابلات.

يمكن أن يؤدي الانتقال من الكابل الأساسي إلى الطبقة الأولى إلى ضرب الحد الأدنى لقناة MSGN المثقلة بالديون بما يصل إلى 50%، نظرًا لأن غالبية مشتركي Optimum البالغ عددهم مليون مشترك تقريبًا في منطقة مدينة نيويورك لن يدفعوا مقابل القناة بعد الآن، حسبما ذكر مسؤول تنفيذي في RSN وقال العمل لشبكة أخرى لصحيفة The Post.

تواجه شركة Optimum أيضًا خطر فقدان المشتركين في شركات الكابلات المنافسة مثل Charter Communications و Verizon’s Fios، التي لديها صفقة لنقل MSG على الكابل الأساسي.

قال مصدران مطلعان على المفاوضات إن دولان تفاوضت مؤخرًا على صفقة جديدة مع شركة كابل كبرى في منطقة نيويورك تم فيها نقلها من المستوى الأساسي وقبلت إيرادات إجمالية أقل مقابل اتفاق أطول.

ومع ذلك، فإن أوبتيموم هو خيار الكابل الوحيد في مساحات كبيرة من المدينة، وبمجرد أن يقفز عشاق الرياضة المتشددين، فقد لا يكونون في عجلة من أمرهم للعودة إلى طاولة المفاوضات، حسبما قال مصدر.

يمكن أن تقرر Altice اللعب بقوة وتهدد بإسقاط القناة لاستخراج شروط أفضل من MSGN.

قال المدير التنفيذي لشبكة RSN: “عندما تقوم بإسقاط شبكة RSN، فإنك تخسر حوالي 5% من عملائك ولكن إيراداتك تزيد بنسبة 20% تقريبًا نظرًا لأنك توفر المال من خلال عدم الدفع مقابل تلك القناة”.

وقد يؤدي هذا المأزق إلى تفاقم الاتجاه العام لقطع الأسلاك الذي أدى إلى تآكل هيمنة الكابلات على مدى العقد الماضي.

في عام 2023، أطلقت MSGN Networks خدمة البث بسعر 29.99 دولارًا شهريًا. في العام الماضي، تعاونت مع شبكة YES، موطن فريق Yankees وNets، على تطبيق Gotham Sports، والذي يكلف 41.99 دولارًا شهريًا إذا تم الجمع بين YES وMSG. لا يزال بإمكان العملاء الحصول على MSG مقابل 29.99 دولارًا فقط.

لكن المصادر قالت إن المعركة الممتدة مع Optimum قد تجبر MSGN على الإفلاس.

لقد تخلفت الشبكة، التي تعد جزءًا من شركة Sphere Entertainment المتداولة علنًا، عن سداد قروض بقيمة 830 مليون دولار منذ أكتوبر ولديها اتفاقية تسامح مع مقرضيها تنتهي في 10 يناير.

وقال المدير التنفيذي لشبكة RSN إن الدين على هذا القرض يتم تداوله بخمسة سنتات للدولار.

وقال المحلل الإعلامي LightShed Partners في تقرير هذا الأسبوع: “إن الانخفاض الكامل سيؤدي في النهاية إلى إفلاس MSG Networks”.

تخسر MSGN الأموال لأنها تدفع 187 مليون دولار في عام 2025 لبث مباريات نيكس ورينجرز كجزء من اتفاقية مدتها 20 عامًا تنتهي في عام 2035، وفقًا للإيداعات العامة.

لكن الإيرادات التي تحصل عليها MSGN من موفري خدمة الكابل، في الصفقات التي لها أطر زمنية أقصر بكثير، آخذة في الانخفاض.

قال المدير التنفيذي لـ RSN إنه إذا تم دفع MSGN إلى الإفلاس، فيمكنها إعادة التفاوض مع نيكس آند رينجرز ومن المحتمل أن تدفع رسوم حقوق أقل بكثير لتعكس سوق RSN الجديد.

لن يكون إفلاس MSGN بالضرورة أمرًا سيئًا بالنسبة لدولان، الذي يسيطر على كل من Sphere Entertainment وMadison Square Garden Sports، الشركة الأم لفريق Knicks، Rangers والمشغل لأشهر ملعب في العالم.

سيتلقى ضربة من رسوم الحقوق المخفضة لنيكس ورينجرز.

لكن من المرجح أن يؤدي استبعاد MSGN إلى تعزيز Sphere Entertainment، التي تتضمن أيضًا مكة الموسيقية المستقبلية في لاس فيغاس والتي تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار.

وقال LightShed: “ستكون هذه أخبارًا جيدة للمساهمين في Sphere”. “إن إزالة مبلغ 830 مليون دولار من ديون MSG Networks من الميزانية العمومية لشركة Sphere يجب أن يعني زيادة كبيرة في سعر سهم Sphere.

ورفضت MSG Networks التعليق على وضعها المالي.