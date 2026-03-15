شجرة التوت اللذيذة التي يمكنك زراعتها في أصص للحصول على فواكه محلية لذيذة

لقد اكتسبت البستنة الحاوية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة. في هذه الأيام، يبدو أن الناس يزرعون كل شيء تقريبًا في الأواني. من الخضار والأعشاب إلى الزهور والفواكه، والقائمة تطول. قد يدفع ذلك الكثير من الناس إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن أيضًا زراعة التوت في الأواني. حسنًا، يمكنهم ذلك بالتأكيد، وشجرة التوت الوحيدة التي يجب أن تحاول زراعتها في منزلك هي شجرة التوت (Morus spp.).

التوت حلو، كثير العصير، وهو حقًا متعة الصيف. كما أنها ذات قيمة غذائية عالية وتحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين C والزنك والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. التوت أيضًا منتج للغاية. أنها توفر ثمارًا وفيرة وأحيانًا تبدأ في حمل التوت في عامها الأول. ضع في اعتبارك أنه ليس كل شجرة توت تنمو جيدًا في أصيص. تنمو أشجار التوت النموذجية بشكل كبير جدًا. على سبيل المثال، يبلغ طول التوت الأحمر حوالي 30 إلى 45 قدمًا وعرضه من 25 إلى 35 قدمًا، بينما يمكن أن يمتد التوت الأبيض حوالي 50 إلى 60 قدمًا في كل اتجاه.

لحسن الحظ، هناك العديد من الأصناف القزمة المتاحة. تتضمن بعض الأمثلة الجيدة توت جيراردي (Morus alba X Rubra ‘Girardi’)، وتوت موجو بيري (Morus rotundiloba)، والتوت القزم الدائم (Morus nigra). قد تنمو أصناف التوت القزمة المختلفة بشكل أفضل في مناطق مختلفة من وزارة الزراعة الأمريكية، لذا اختر وفقًا لذلك. وتذكر أن اختيار شجرة التوت المناسبة ليس سوى جزء من العملية. إذا كنت تريد التوت اللذيذ المزروع محليًا، فستحتاج أيضًا إلى رعاية أشجار التوت بشكل صحيح وكاف.