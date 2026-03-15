شجرة التوت اللذيذة التي يمكنك زراعتها في أصص للحصول على فواكه محلية لذيذة

لقد اكتسبت البستنة الحاوية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة. في هذه الأيام، يبدو أن الناس يزرعون كل شيء تقريبًا في الأواني. من الخضار والأعشاب إلى الزهور والفواكه، والقائمة تطول. قد يدفع ذلك الكثير من الناس إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن أيضًا زراعة التوت في الأواني. حسنًا، يمكنهم ذلك بالتأكيد، وشجرة التوت الوحيدة التي يجب أن تحاول زراعتها في منزلك هي شجرة التوت (Morus spp.).
التوت حلو، كثير العصير، وهو حقًا متعة الصيف. كما أنها ذات قيمة غذائية عالية وتحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين C والزنك والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. التوت أيضًا منتج للغاية. أنها توفر ثمارًا وفيرة وأحيانًا تبدأ في حمل التوت في عامها الأول. ضع في اعتبارك أنه ليس كل شجرة توت تنمو جيدًا في أصيص. تنمو أشجار التوت النموذجية بشكل كبير جدًا. على سبيل المثال، يبلغ طول التوت الأحمر حوالي 30 إلى 45 قدمًا وعرضه من 25 إلى 35 قدمًا، بينما يمكن أن يمتد التوت الأبيض حوالي 50 إلى 60 قدمًا في كل اتجاه.
لحسن الحظ، هناك العديد من الأصناف القزمة المتاحة. تتضمن بعض الأمثلة الجيدة توت جيراردي (Morus alba X Rubra ‘Girardi’)، وتوت موجو بيري (Morus rotundiloba)، والتوت القزم الدائم (Morus nigra). قد تنمو أصناف التوت القزمة المختلفة بشكل أفضل في مناطق مختلفة من وزارة الزراعة الأمريكية، لذا اختر وفقًا لذلك. وتذكر أن اختيار شجرة التوت المناسبة ليس سوى جزء من العملية. إذا كنت تريد التوت اللذيذ المزروع محليًا، فستحتاج أيضًا إلى رعاية أشجار التوت بشكل صحيح وكاف.
كيف تنمو شجرة التوت القزمة
يمكنك البدء في زراعة شجرة التوت في وعاء سعة 15 إلى 20 جالونًا. يجب أن يكون هذا الحجم كافيًا لشجرة التوت الصغيرة خلال موسم نموها الأول. ومع ذلك، مع نمو الشجرة، سوف تحتاج إلى نقلها إلى وعاء أكبر بسعة حوالي 20 إلى 30 جالونًا. وبالنسبة للشجرة التي يبلغ طولها حوالي 6 إلى 8 أقدام، ستحتاج إلى أصيص لا يقل حجمه عن 30 إلى 40 جالونًا. استخدم الأصص ذات القاعدة العريضة التي تساعد على تثبيت الشجرة وتشجيع نمو الجذور الجانبية.
استخدم تربة خصبة حمضية قليلًا إلى محايدة وجيدة التصريف عند ملء الأصيص. بمجرد فرز الأصيص، اختر موقعًا مشمسًا لإيواء نبات الفاكهة الخاص بك. التوت تزدهر في الشمس الكاملة. إذا لم تحصل على ما يكفي من ضوء الشمس، فإنها ستستمر في النمو، لكنها لن تنتج الكثير من الفاكهة. أما بالنسبة للتسميد، قم بإطعام شجرة التوت بانتظام خلال موسم النمو بأسمدة متوازنة. فقط تأكد من اتباع تعليمات الحزمة. يمكنك أيضًا تسميد شجرة التوت الخاصة بك عن طريق سقيها بشاي السماد.
من السهل جدًا استخدام وصفة مارثا ستيوارت للسماد لأشجار الفاكهة الوفيرة. بالإضافة إلى التغذية المنتظمة، تسقي أشجار التوت باستمرار. تحتاج إلى الحفاظ على رطوبة التربة والمياه بعمق. فقط تأكد من ترك أعلى 1 إلى 2 بوصة من التربة تجف بين الري. أخيرًا، قم بتقليم الشجرة لإبقائها في حجم يمكن التحكم فيه لزراعة الحاوية. تقليم في فصل الشتاء عندما تكون الشجرة نائمة. يعد القيام بذلك في الوقت الخطأ أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص غالبًا عند تقليم أشجار الفاكهة.