شجرة الحديقة الشهيرة التي لم يكن لديك أي فكرة أنك يمكن أن تنشرها

الإسكان
شجرة الحديقة الشهيرة التي لم يكن لديك أي فكرة أنك يمكن أن تنشرها

أشجار القيقب اليابانية (Acer Palmatum) هي مشهد شائع بشكل متزايد في الحدائق الأمريكية. يحب الناس هذه الأشجار ، التي تأتي في العديد من الأصناف ، بأحجام مختلفة ، وأشكال ، وألوان الأوراق ، والقوام. لا عجب في أنها تحظى بشعبية كبيرة ، حيث يمكن أن تزيد القيقب الياباني من قيمة إعادة بيع منزلك. على الرغم من أن هذه الأشجار قد تكون قادرة على جمع المال لك ، إذا كنت من المتحمسين الذي يحتاج إلى أجمل أنواع القيقب اليابانية في فناءك ، فقد تصبح هوايتك باهظة الثمن. لحسن الحظ ، يمكنك نشرها.

لا ، نحن لا نتحدث عن انتظار الشتلات لجذرها وسحبها من التربة ، على الرغم من أن هذا خيار قد يستحق المحاولة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام قصاصات من أشجارك المفضلة لإنشاء خاص بك. لذلك إذا كان لديك صديق أو جار مع شجرة تعجبك ، فلن تضطر إلى البحث عن نفس الصنف ؛ فقط أطلب قطعًا لتصنيعك. كن حذرًا – سيستغرق زراعة شجرة بهذه الطريقة القليل من الصبر ، مما يتطلب منك الاحتفاظ بها في وعاء لمدة عام على الأقل.

كيفية نشر شجرة القيقب اليابانية

ابدأ بأخذ قطع في أوائل الربيع ، بعد أول تدفق من النمو. اختر فرعًا صحيًا يبلغ طوله حوالي 6 بوصات ، وقطعه باستخدام مقصات حادة. قم بإزالة جميع الأوراق باستثناء تلك الموجودة في الأعلى. من المحتمل أن ترغب في أخذ أكثر من قطع واحدة لتحسين فرص النجاح.

بمجرد حصولك على قصاصات ، نقع النهايات في هرمون الجذور السائل. عادة ، ستقوم بذلك لمدة دقيقة تقريبًا ، ولكن اتبع التعليمات على علامتك التجارية الخاصة. الآن ، أنت مستعد لزرع قصاصاتك في وسط بوتينغ. سيعمل شيء مثل القرموليت بشكل جيد لهذا الجزء من العملية. ضباب قصاتك مرتين في اليوم ، وبعد ثلاثة أو أربعة أسابيع ، يجب أن ترى نمو الجذر. بمجرد حصولك على نمو قوي للجذر ، يمكنك إعادة تقطيعك إلى حاوية أكبر مع تربة بوتينغ.

في الأسابيع والأشهر المقبلة ، ستحتاج إلى إعادة الشجرة لأنها تزداد حجمها. لذا كن مستعدًا لذلك وربما يتفوق على الشتاء. في الربيع المقبل ، يجب أن تكون قادرًا على زراعة القيقب الياباني في الأرض بعد مرور خطر الصقيع. فقط تأكد من اختيار أفضل مكان لزرع شجرة القيقب اليابانية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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