شجرة الحديقة الشهيرة التي لم يكن لديك أي فكرة أنك يمكن أن تنشرها

أشجار القيقب اليابانية (Acer Palmatum) هي مشهد شائع بشكل متزايد في الحدائق الأمريكية. يحب الناس هذه الأشجار ، التي تأتي في العديد من الأصناف ، بأحجام مختلفة ، وأشكال ، وألوان الأوراق ، والقوام. لا عجب في أنها تحظى بشعبية كبيرة ، حيث يمكن أن تزيد القيقب الياباني من قيمة إعادة بيع منزلك. على الرغم من أن هذه الأشجار قد تكون قادرة على جمع المال لك ، إذا كنت من المتحمسين الذي يحتاج إلى أجمل أنواع القيقب اليابانية في فناءك ، فقد تصبح هوايتك باهظة الثمن. لحسن الحظ ، يمكنك نشرها.
لا ، نحن لا نتحدث عن انتظار الشتلات لجذرها وسحبها من التربة ، على الرغم من أن هذا خيار قد يستحق المحاولة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام قصاصات من أشجارك المفضلة لإنشاء خاص بك. لذلك إذا كان لديك صديق أو جار مع شجرة تعجبك ، فلن تضطر إلى البحث عن نفس الصنف ؛ فقط أطلب قطعًا لتصنيعك. كن حذرًا – سيستغرق زراعة شجرة بهذه الطريقة القليل من الصبر ، مما يتطلب منك الاحتفاظ بها في وعاء لمدة عام على الأقل.
كيفية نشر شجرة القيقب اليابانية
ابدأ بأخذ قطع في أوائل الربيع ، بعد أول تدفق من النمو. اختر فرعًا صحيًا يبلغ طوله حوالي 6 بوصات ، وقطعه باستخدام مقصات حادة. قم بإزالة جميع الأوراق باستثناء تلك الموجودة في الأعلى. من المحتمل أن ترغب في أخذ أكثر من قطع واحدة لتحسين فرص النجاح.
بمجرد حصولك على قصاصات ، نقع النهايات في هرمون الجذور السائل. عادة ، ستقوم بذلك لمدة دقيقة تقريبًا ، ولكن اتبع التعليمات على علامتك التجارية الخاصة. الآن ، أنت مستعد لزرع قصاصاتك في وسط بوتينغ. سيعمل شيء مثل القرموليت بشكل جيد لهذا الجزء من العملية. ضباب قصاتك مرتين في اليوم ، وبعد ثلاثة أو أربعة أسابيع ، يجب أن ترى نمو الجذر. بمجرد حصولك على نمو قوي للجذر ، يمكنك إعادة تقطيعك إلى حاوية أكبر مع تربة بوتينغ.
في الأسابيع والأشهر المقبلة ، ستحتاج إلى إعادة الشجرة لأنها تزداد حجمها. لذا كن مستعدًا لذلك وربما يتفوق على الشتاء. في الربيع المقبل ، يجب أن تكون قادرًا على زراعة القيقب الياباني في الأرض بعد مرور خطر الصقيع. فقط تأكد من اختيار أفضل مكان لزرع شجرة القيقب اليابانية.