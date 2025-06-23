شجرة الحديقة الشهيرة التي لم يكن لديك أي فكرة أنك يمكن أن تنشرها

أشجار القيقب اليابانية (Acer Palmatum) هي مشهد شائع بشكل متزايد في الحدائق الأمريكية. يحب الناس هذه الأشجار ، التي تأتي في العديد من الأصناف ، بأحجام مختلفة ، وأشكال ، وألوان الأوراق ، والقوام. لا عجب في أنها تحظى بشعبية كبيرة ، حيث يمكن أن تزيد القيقب الياباني من قيمة إعادة بيع منزلك. على الرغم من أن هذه الأشجار قد تكون قادرة على جمع المال لك ، إذا كنت من المتحمسين الذي يحتاج إلى أجمل أنواع القيقب اليابانية في فناءك ، فقد تصبح هوايتك باهظة الثمن. لحسن الحظ ، يمكنك نشرها.

لا ، نحن لا نتحدث عن انتظار الشتلات لجذرها وسحبها من التربة ، على الرغم من أن هذا خيار قد يستحق المحاولة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام قصاصات من أشجارك المفضلة لإنشاء خاص بك. لذلك إذا كان لديك صديق أو جار مع شجرة تعجبك ، فلن تضطر إلى البحث عن نفس الصنف ؛ فقط أطلب قطعًا لتصنيعك. كن حذرًا – سيستغرق زراعة شجرة بهذه الطريقة القليل من الصبر ، مما يتطلب منك الاحتفاظ بها في وعاء لمدة عام على الأقل.