شجرة الدولار الأنيقة التي يمكنك صنعها بنفسك لمحبي النبيذ والتي تحرر مساحة الخزانة

مساحة الخزانة الخاصة بك ثمينة، وقد يكون من المفيد تفريغ العناصر لمزيد من التخزين. إذا لم يكن لديك مكان لنبيذك وترغب في الاحتفاظ بعدة زجاجات في وقت واحد، فهناك حل DIY أنيق وصديق للميزانية يختبئ مباشرة في Dollar Tree. من خلال تكديس ولصق حاملات النبيذ الأكريليك وتأطيرها على كل جانب بألواح تقطيع من الخيزران المطلية، يمكنك إنشاء شاشة عرض مخصصة تبدو أكثر تكلفة مما هي عليه مع تحرير مساحة الخزانة.
تقوم حوامل زجاجات النبيذ الأكريليك من ستوريج إسينشالز بتخزين زجاجة واحدة أفقيًا حتى لا تتدحرج، ويمكن تكديسها بسهولة عموديًا في نظام أكثر انسيابية. إنها صغيرة الحجم بما يكفي للتخزين والمساعدة في تنظيم مخزن المؤن، أو الجلوس على سطح الطاولة، أو شغل منطقة معينة على الأرض. يؤدي هذا إلى إبقاء الزجاجات مخزنة بشكل صحيح مع إنشاء شاشة عرض أنيقة توفر مساحة الخزانة.
هناك العديد من الطرق لصنع رف نبيذ أنيق. بالنسبة لهذا التصميم الخاص، ستحتاج إلى الحصول على ثمانية من حاملات النبيذ هذه ثم ثلاثة من ألواح تقطيع الخيزران من Cooking Concepts. ستحتاج أيضًا إلى بعض الطلاء الطباشيري أو البقع، ومانع تسرب، ومادة لاصقة قوية مثل الغراء الحرفي شديد التحمل أو غراء الغوريلا للحفاظ على استقرار كل شيء. انزع الملصقات من حاملات النبيذ، ثم امسحها بقطعة قماش مبللة أو اشطفها وجففها قبل البدء.
كيفية بناء عرض النبيذ شجرة الدولار DIY
ضع الغراء على نقاط الاتصال حيث سيتم تكديس كل حامل – عادةً على طول الزوايا والحواف الخلفية. قم بتكديس أربعة حوامل فوق بعضها البعض، مع الضغط بقوة حتى تتم محاذاتها بشكل متساوٍ. كرر هذه العملية لإنشاء عمود ثانٍ مماثل، ثم اترك كلا المجموعتين حتى تجف تمامًا. بعد ذلك، استخدم الطلاء أو الصبغة على ألواح التقطيع الثلاثة. يمكنك دهنه بخفة للسماح للخشب بالظهور، أو تخصيصه بأي لون تريده. بمجرد أن تجف، قم بإغلاق الألواح بالشمع أو بطبقة نهائية شفافة للحماية. عندما تجف كل من ألواح التقطيع والغراء الموجود على حاملات النبيذ، فقد حان وقت تجميعهما.
ضع لوح التقطيع بشكل مسطح على المنشفة لحماية السطح. ضع كومة واحدة من حاملات النبيذ عموديًا على طول منتصف اللوحة، وتأكد من أنها مستقيمة ومستوية. ضع الغراء على نقاط الاتصال واضغط عليه بقوة في مكانه. بعد ذلك، قم بتوصيل لوح التقطيع الثاني بالجانب الآخر من المكدس، مما يؤدي إلى إنشاء إطار حول الحاملات. كرر هذه العملية مع المجموعة الثانية من حاملات النبيذ على الجانب الآخر من اللوحة المركزية، وثبتها في مكانها باستخدام لوحة التقطيع الثالثة. أخيرًا، دع الرف يجف تمامًا طوال الليل قبل إضافة الزجاجات.
يمكنك إنشاء “طاولة” مخصصة عن طريق إضافة لوح تقطيع آخر في الأعلى، والذي يمكنه حمل الأكواب أو كؤوس النبيذ. إذا كان لديك بعض حاملات النبيذ متبقية، فهناك العديد من الطرق الذكية التي يمكنك استخدامها لتنظيم مناطق أخرى في منزلك.