شجرة الدولار الأنيقة التي يمكنك صنعها بنفسك لمحبي النبيذ والتي تحرر مساحة الخزانة

مساحة الخزانة الخاصة بك ثمينة، وقد يكون من المفيد تفريغ العناصر لمزيد من التخزين. إذا لم يكن لديك مكان لنبيذك وترغب في الاحتفاظ بعدة زجاجات في وقت واحد، فهناك حل DIY أنيق وصديق للميزانية يختبئ مباشرة في Dollar Tree. من خلال تكديس ولصق حاملات النبيذ الأكريليك وتأطيرها على كل جانب بألواح تقطيع من الخيزران المطلية، يمكنك إنشاء شاشة عرض مخصصة تبدو أكثر تكلفة مما هي عليه مع تحرير مساحة الخزانة.

تقوم حوامل زجاجات النبيذ الأكريليك من ستوريج إسينشالز بتخزين زجاجة واحدة أفقيًا حتى لا تتدحرج، ويمكن تكديسها بسهولة عموديًا في نظام أكثر انسيابية. إنها صغيرة الحجم بما يكفي للتخزين والمساعدة في تنظيم مخزن المؤن، أو الجلوس على سطح الطاولة، أو شغل منطقة معينة على الأرض. يؤدي هذا إلى إبقاء الزجاجات مخزنة بشكل صحيح مع إنشاء شاشة عرض أنيقة توفر مساحة الخزانة.

هناك العديد من الطرق لصنع رف نبيذ أنيق. بالنسبة لهذا التصميم الخاص، ستحتاج إلى الحصول على ثمانية من حاملات النبيذ هذه ثم ثلاثة من ألواح تقطيع الخيزران من Cooking Concepts. ستحتاج أيضًا إلى بعض الطلاء الطباشيري أو البقع، ومانع تسرب، ومادة لاصقة قوية مثل الغراء الحرفي شديد التحمل أو غراء الغوريلا للحفاظ على استقرار كل شيء. انزع الملصقات من حاملات النبيذ، ثم امسحها بقطعة قماش مبللة أو اشطفها وجففها قبل البدء.