شجرة الدولار ذات الأسعار المعقولة التي يمكنك صنعها بنفسك والتي تُزيل الفوضى من سطح حمامك

غالبًا ما تبدو الفوضى في الحمام – على المنضدة على وجه الخصوص – وكأنها تنمو خارج العدادات نفسها. يبدو الأمر كما لو أن ساحرًا لوح بعصاه فوق الجرانيت وحوّل كرات القطن وفرش الماكياج وزجاجات العطور إلى بذور تنمو باستمرار وتعاود الظهور على الفور بعد دقيقة من الانتهاء من تنظيف الحمام. على الرغم من أن Dollar Tree ليس سحريًا تمامًا، إلا أن بائع التجزئة ذو الميزانية المحدودة يقدم بعض المنتجات الأنيقة التي يمكن استخدامها لترتيب حمامك. إنه لأمر مدهش ما ينمو من سلتين، وبعض ورق الاتصال الجميل مع بعض الدعم، وبضع قطرات من الغراء. وفجأة، يتم استبدال الفوضى برف تكديس يضع حدًا لكل تلك الأعشاب التجميلية.
تتكون وحدة رفوف الحمام التي تصنعها بنفسك من رفين على الأقل، على الرغم من أنه يمكنك جعلها أطول إذا كنت في حاجة إليها. مثل العديد من المصنوعات اليدوية لشجرة الدولار، ستجمع بين بعض العناصر المختلفة المصنوعة بالفعل معًا لإنشاء عنصر جديد. بالنسبة لهذا المشروع، هذه القطع عبارة عن رف خزانة سلكي أبيض من Essentials، وصينيتين سلكيتين ذهبيتين من Essentials، ولوحتين من الطباشير بدون إطار. العناصر الموجودة في هذه القائمة ستشكل وحدة رف كاملة. إذا كنت تريد أن تجعلها أطول، فستحتاج إلى إضافة عنصر آخر من كل عنصر من العناصر الموجودة في القائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيارك للرفوف أو ورق الاتصال يضفي طابعًا شخصيًا على القطعة حسب ذوقك وديكور الحمام. أخيرًا، لتجميع كل شيء معًا، ستحتاج أيضًا إلى مسدس غراء ساخن وسكين متعدد الاستخدامات.
تجميع رف شجرة الدولار
الهيكل الأساسي للرف عبارة عن سلة سلكية واحدة في الأسفل، ورف سلكي أبيض في المنتصف، ثم سلة سلكية أخرى في الأعلى. لجعل الجزء السفلي من السلال صلبًا، ستغطي السبورات ببعض ورق الرفوف وتلصق واحدًا منها في أسفل كل سلة سلكية. أخيرًا، يتم لصق الأقدام الموجودة على الرف السلكي على السلة السفلية الموجودة داخل جدرانها مباشرةً، ويتم لصق السلة الثانية أعلى الرف السلكي.
هناك بعض التحديات التي تواجه اختراق Dollar Tree هذا والتي تجعله يبدو أقل أهمية – المقصود من التورية – مما قد تريده أن يبدو. تتعلق بعض المشكلات بكون السلال السلكية بلون واحد والرف السلكي بلون آخر. أحد الإصلاحات البسيطة هو طلاء الرف السلكي إما باللون الذهبي المعدني أو الأسود؛ هذان هما اللونان اللذان تأتي فيهما السلال السلكية. هذه الخطوة البسيطة تجعل الوحدة تبدو وكأنها قطعة واحدة، وذلك بفضل التأثير الموحد للون المضاف على الرف السلكي.
يمكن أن يمثل الرف الموجود مباشرة على المنضدة مشكلة أخرى. يمكن للأسلاك الموجودة في السلة السفلية أن تخدش المنضدة. أو إذا وضعته بجوار الحوض، فقد يتسرب الماء أسفل الرف. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الورقة الموجودة على الرف أو أحد العناصر التي خزنتها هناك. إن لصق أربعة أقدام في أسفل السلة يمنع ذلك. اصنع القدمين من أربع خرزات خشبية مربعة من Crafters. قم بلصق واحدة على كل ركن من أركان الجزء السفلي من السلة لرفع الرف لأعلى عن المنضدة.
كيفية استخدام سلال كونترتوب
نظرًا لأن هذا DIY لديه القدرة على أن يكون جميلًا حقًا، فهو مكان منطقي لتخزين بعض زجاجات العطور ومرطبانات المكياج الفاخرة. لا تخف من إضافة القليل من اللمسات الزخرفية لجعل الإعداد بأكمله يبدو مقصودًا وأنيقًا – مثل النباتات الصغيرة المزروعة في أصيص أو النباتات العصارية. يمكن أن تشغل الزجاجات والجرار الرف العلوي، حيث من المرجح أن يتم رؤيتها والاستمتاع بها. احتفظ بالرف السفلي لأدوات مثل فرش المكياج وكرات القطن وأدوات تجعيد الرموش.
أو قم بتغطية حقيبة تخزين مقسمة من البلاستيك لأدوات مقاعد البدلاء مع بعض ورق الاتصال أو بعض ورق Jot Glitter مع دعم لاصق. املأ كل حجرة بقطع صغيرة من المجوهرات – الأقراط والخواتم ودبابيس طية صدر السترة. خصص الرف السفلي للعناصر الأكبر حجمًا. ستبدو الأساور والقلائد الكبيرة ساحرة على رف الحمام الصغير الذي يمكنك صنعه بنفسك.