شجرة الدولار ذات الأسعار المعقولة التي يمكنك صنعها بنفسك والتي تُزيل الفوضى من سطح حمامك

غالبًا ما تبدو الفوضى في الحمام – على المنضدة على وجه الخصوص – وكأنها تنمو خارج العدادات نفسها. يبدو الأمر كما لو أن ساحرًا لوح بعصاه فوق الجرانيت وحوّل كرات القطن وفرش الماكياج وزجاجات العطور إلى بذور تنمو باستمرار وتعاود الظهور على الفور بعد دقيقة من الانتهاء من تنظيف الحمام. على الرغم من أن Dollar Tree ليس سحريًا تمامًا، إلا أن بائع التجزئة ذو الميزانية المحدودة يقدم بعض المنتجات الأنيقة التي يمكن استخدامها لترتيب حمامك. إنه لأمر مدهش ما ينمو من سلتين، وبعض ورق الاتصال الجميل مع بعض الدعم، وبضع قطرات من الغراء. وفجأة، يتم استبدال الفوضى برف تكديس يضع حدًا لكل تلك الأعشاب التجميلية.

تتكون وحدة رفوف الحمام التي تصنعها بنفسك من رفين على الأقل، على الرغم من أنه يمكنك جعلها أطول إذا كنت في حاجة إليها. مثل العديد من المصنوعات اليدوية لشجرة الدولار، ستجمع بين بعض العناصر المختلفة المصنوعة بالفعل معًا لإنشاء عنصر جديد. بالنسبة لهذا المشروع، هذه القطع عبارة عن رف خزانة سلكي أبيض من Essentials، وصينيتين سلكيتين ذهبيتين من Essentials، ولوحتين من الطباشير بدون إطار. العناصر الموجودة في هذه القائمة ستشكل وحدة رف كاملة. إذا كنت تريد أن تجعلها أطول، فستحتاج إلى إضافة عنصر آخر من كل عنصر من العناصر الموجودة في القائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيارك للرفوف أو ورق الاتصال يضفي طابعًا شخصيًا على القطعة حسب ذوقك وديكور الحمام. أخيرًا، لتجميع كل شيء معًا، ستحتاج أيضًا إلى مسدس غراء ساخن وسكين متعدد الاستخدامات.