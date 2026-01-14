شجرة الدولار هذه التي يمكنك صنعها بنفسك لتخزين كوب القهوة تزين وتنظم في نفس الوقت

لا يجب أن يكون المطبخ الصغير أمرًا سيئًا. هناك القليل للتنظيف، أليس كذلك؟ ومع ذلك، هناك عامل واحد لا يمكنك التجول فيه في المطبخ بأي حجم، وهو نقص التخزين. إذا كانت هذه هي مشكلتك، فلا تتجاهل مناطق الجدران غير المستغلة؛ تعمل الرفوف والخطافات بشكل رائع لتوفير مساحة أكبر، ويمكن استخدامها كديكور. تباهى بأكوابك الجميلة بطريقة تجعل من السهل الإمساك بها، وبذلك تكون قد قمت بحل مشكلتين في وقت واحد. إذا كنت تراقب ميزانيتك أيضًا، فانتقل إلى Dollar Tree للحصول على مكونات رخيصة جدًا لصنع رف أكواب جذاب لزيادة تخزين محطة القهوة الخاصة بك وإظهار مجموعة من أدوات الشرب التي تستحق العرض.
أجمل شيئين في هذا المشروع الجميل بالفعل هو أنه يستغرق دقائق فقط لإكماله، ومعظم المكونات بسعر 1.25 دولار لكل منها في Dollar Tree. يتم تعليق وتد خشبي مربع من Crafters ملون من شريطين من الجلد الصناعي مقطوعين من حقيبة Classic Reader Eyeglass. قم بتركيبها على الحائط باستخدام Jot Metal Thumb Tacks، وقم بتجهيز الوتد بخطافات على شكل حرف S مقاس 3½ بوصة للأكواب.
بدلاً من الاعتماد فقط على المسامير لتثبيت الأكواب على الحائط، يمكن أن يكون زوج من الأشرطة اللاصقة القوية للغاية القابلة للإزالة هو ما تحتاجه ظهر هذه الأشرطة. جنبًا إلى جنب مع عناصر شجرة الدولار والأشرطة اللاصقة، احصل على مقص وبعض البقع الخشبية في الظل الذي تفضله وفرشاة رغوية ومناديل مبللة بالكحول. سوف يعطي الغراء الحرفي ضمانًا إضافيًا بأن وتدك سيبقى في الحلقات، لكن هذا ليس مطلوبًا.
كيفية صنع شماعة كوب شجرة الدولار
أبعد خطوة صبغ الخشب عن الطريق أولًا حتى يجف أثناء إكمال الخطوات الأخرى. قم بتغطية الوتد بصبغة الخشب أو اجعله رخيصًا باستخدام بقايا إبريق القهوة لصبغ الخشب بشكل طبيعي. بينما يجف، قم بقص قسمين بعرض 1 بوصة من علبة النظارات بالعرض. يجب أن يتم قطع الجلد الصناعي بشكل نظيف، لكن إذا كنت بحاجة إلى تنظيف أي شعيرات من البطانة الداخلية للقصاصات، فيمكنك تشغيل لهب أخف لفترة وجيزة على طول الحواف المقطوعة.
ستثبت حلقتا علبة النظارات الوتد والخطاطيف على شكل حرف S والأكواب في مكانها، لذا من المهم التأكد من أنها تتمتع بأقوى ثبات ممكن. على الحائط، حدد المكان الذي ستربط فيه كل حلقة من الحلقات الثلاث، ثم قم بتنظيف البقع باستخدام مناديل الكحول. امسح الجانب الخلفي من الحلقات أيضًا. اضغط على الشرائط اللاصقة في مكانها، واترك اللاصق يستقر لمدة الوقت الموضح على العبوة قبل تعليق الحلقات.
بمجرد أن تكون واثقًا من ثبات الشرائط، اضغط على الدبوس عبر الحلقات، أسفل خط التماس مباشرة، واضغط على المسامير في الحائط (لقد تم تحويلها إلى دور اللمسات المعدنية الآن). مرر الوتد خلال الحلقات وأضف نقطة من الغراء الحرفي إلى الأماكن التي تستقر فيها المسامير داخل الحلقات إذا كنت ترغب في ذلك. قم بتجهيز الوتد بثلاثة أو أربعة خطافات على شكل حرف S (حسب حجم أكوابك)، وأنت الآن جاهز لترتيب جزء من مجموعة الأكواب الرائعة الخاصة بك على الرف الجديد الخاص بك.