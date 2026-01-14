شجرة الدولار هذه التي يمكنك صنعها بنفسك لتخزين كوب القهوة تزين وتنظم في نفس الوقت

لا يجب أن يكون المطبخ الصغير أمرًا سيئًا. هناك القليل للتنظيف، أليس كذلك؟ ومع ذلك، هناك عامل واحد لا يمكنك التجول فيه في المطبخ بأي حجم، وهو نقص التخزين. إذا كانت هذه هي مشكلتك، فلا تتجاهل مناطق الجدران غير المستغلة؛ تعمل الرفوف والخطافات بشكل رائع لتوفير مساحة أكبر، ويمكن استخدامها كديكور. تباهى بأكوابك الجميلة بطريقة تجعل من السهل الإمساك بها، وبذلك تكون قد قمت بحل مشكلتين في وقت واحد. إذا كنت تراقب ميزانيتك أيضًا، فانتقل إلى Dollar Tree للحصول على مكونات رخيصة جدًا لصنع رف أكواب جذاب لزيادة تخزين محطة القهوة الخاصة بك وإظهار مجموعة من أدوات الشرب التي تستحق العرض.

أجمل شيئين في هذا المشروع الجميل بالفعل هو أنه يستغرق دقائق فقط لإكماله، ومعظم المكونات بسعر 1.25 دولار لكل منها في Dollar Tree. يتم تعليق وتد خشبي مربع من Crafters ملون من شريطين من الجلد الصناعي مقطوعين من حقيبة Classic Reader Eyeglass. قم بتركيبها على الحائط باستخدام Jot Metal Thumb Tacks، وقم بتجهيز الوتد بخطافات على شكل حرف S مقاس 3½ بوصة للأكواب.

بدلاً من الاعتماد فقط على المسامير لتثبيت الأكواب على الحائط، يمكن أن يكون زوج من الأشرطة اللاصقة القوية للغاية القابلة للإزالة هو ما تحتاجه ظهر هذه الأشرطة. جنبًا إلى جنب مع عناصر شجرة الدولار والأشرطة اللاصقة، احصل على مقص وبعض البقع الخشبية في الظل الذي تفضله وفرشاة رغوية ومناديل مبللة بالكحول. سوف يعطي الغراء الحرفي ضمانًا إضافيًا بأن وتدك سيبقى في الحلقات، لكن هذا ليس مطلوبًا.