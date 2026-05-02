شجرة الزينة التي تحبها الطيور والملقحات وتحظى باهتمام على مدار العام

تعد الطيور والملقحات جزءًا صحيًا من أي نظام بيئي في الفناء الخلفي، خاصة في الساحات التي تحتوي على حدائق أو مناظر طبيعية للمعيشة. بالطبع، من المعروف أن بعض أشجار الفاكهة ستحول حديقتك إلى أرض عجائب للطيور والفراشات، ولكن ماذا عن أشجار الزينة؟ تخلق أشجار الزينة تأثيرًا بصريًا على المناظر الطبيعية الخاصة بك، وقد تجتذب الملقحات، لكنها لا تُزرع بشكل عام لإنتاج الفاكهة أو الجوز. ومع ذلك، فإن عدم قيام البستانيين بالحصاد من هذه الأشجار لا يعني أنها أقل جاذبية للحياة البرية المحلية. تحب الملقحات إحدى أشجار الزينة المعروفة بالاهتمام الذي تجلبه إلى حديقتك على مدار العام: شجرة البندق المفتاحية.
يُعرف بندق المفتاح (Corylus avellana ‘Contorta’)، المعروف أيضًا باسم عصا هاري لودر للمشي، بالعرض المذهل للفروع الملتوية التي تدلي ببيان في الشتاء، تليها قطط ذهبية كبيرة (أو مجموعات زهور) تتدلى من الفروع مع ظهور الربيع. في الصيف تمتلئ بأوراق الشجر الخضراء، وفي الخريف تنتج المكسرات. على الرغم من أنه يُزرع بشكل شائع كشجرة زينة، إلا أن بندق المفتاح هو من الناحية الفنية شجيرة متساقطة يبلغ طولها من 8 إلى 10 أقدام في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. أصحاب المنازل ليسوا الوحيدين الذين يستمتعون بالمواسم العديدة المثيرة للاهتمام التي يقدمها بندق المفتاح. الطيور والملقحات تحبها أيضًا! توفر الفروع الملتوية وأوراق الشجر الكثيفة السكن المثالي للطيور في الصيف والخريف، وتوفر المكسرات أطعمة مغذية. في أواخر الشتاء وأوائل الربيع، تجذب الزهور الملقحات في بداية الموسم إلى حديقتك.
الطيور والملقحات التي تنجذب إلى شجرة البندق الحلزونية
تُعرف بعض أشجار البندق بأنها نوع الشجيرة التي سترغب في زراعتها للحفاظ على رائحة حديقتك الخلفية، لكن هذا التنوع له جاذبية مختلفة. يوفر البندق المفتاحي مجموعة واسعة من الفوائد للحياة البرية المحلية، مما يجعله ميزة جذابة للطيور والملقحات على حدٍ سواء. كثيرًا ما يشارك أصحاب المنازل مقاطع فيديو للطيور التي تستخدم تشابك الفروع الملتوية في أعشاشها، بما في ذلك نباتات بوشتيت، والنمنمة، وروبن. لكن الفروع ليست هي الشيء الوحيد الذي يجعل البندق المفتاح منزلًا مثاليًا للطيور. توفر أوراق الشجر الكثيفة في الصيف غطاءًا كافيًا للطيور التي تفضل التعشيش على الأرض، مثل العندليب، والعندليب، والمطرقة الصفراء، ونقشارة الصفصاف.
بصرف النظر عن التعشيش، ينتج البندق المفتاح الزهور في الربيع والمكسرات في الخريف التي تجذب الملقحات والحيوانات الباحثة عن الطعام. أبلغ أصحاب المنازل عن وجود مجموعة واسعة من الأنواع التي تتدفق لجمع الطعام من فروعهم، بما في ذلك الحمام، وجوز البندق، ونقار الخشب. توفر نباتات البندق المفتاحية أيضًا طعامًا لليرقات والفراشات والعث، وهو أمر رائع لتلقيح بقية حديقتك أو حديقتك. بعض الأصناف الأخرى تشمل توسوك شجرة الجوز وعثة الزمرد الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ينجذب النحل بشكل عام إلى القطط في فصل الربيع.
كيفية العناية بشجرة البندق المفتاحية الخاصة بك من أجل الفائدة على مدار العام
في حين أن النباتات المحلية مثالية لجلب الطيور إلى حديقتك، إلا أنه مع الرعاية المناسبة، يمكن أن تكون النباتات غير المحلية مثل نبات البندق جذابة بنفس القدر (طالما أنها لا تعتبر غازية). يمكنك زراعة البندق المفتاحي في مجموعة واسعة من المناظر الطبيعية باعتباره نباتًا حدوديًا، لكنه يُستخدم على نطاق واسع كقطعة مركزية لإثارة الاهتمام بالحديقة على مدار العام. يمكن زراعته في حاويات أو على طول الممرات في المناظر الطبيعية الكبيرة بسبب قصر نموه.
يمكن أن يكون أداء نبات البندق المفتاحي جيدًا في الشمس الكاملة أو الظل الجزئي، طالما أنك تزوده بتربة جيدة التصريف وغنية بالمواد العضوية. اختر مكانًا محميًا جزئيًا من الرياح، خاصة إذا كنت في مناخ أكثر برودة. ازرع شجرتك في الأرض بين نوفمبر ومارس للحصول على أفضل النتائج. نقع كرة الجذر قبل الزراعة. عندما يحين وقت وضع الشجرة في الأرض، تأكد من أن الجزء العلوي من كرة الجذر مستوي مع الجزء العلوي من التربة. تغطية بشكل آمن والماء جيدا.
عندما يتعلق الأمر بالتقليم، كن انتقائيًا. أنت لا تريد قطع الجزء العلوي من الفروع لتشكيلها. بدلًا من ذلك، قم بقطع أي فروع تالفة أو مريضة حتى تصل إلى الفرع الجانبي. إذا اخترت التقليم، فافعل ذلك عندما يكون النبات خاملًا في الشتاء قبل أن يبدأ النمو الجديد. ينمو النبات بشكل طبيعي بأغصان ملتوية ملتوية، ولكن في بعض الأحيان، براعم ساق مستقيمة. قم بإزالة السيقان المستقيمة بمجرد ملاحظتها عند القاعدة لمنع النمو غير الصحي. سوف تحتاج أيضًا إلى تقليم المصاصون. خلاف ذلك، يمكنك ترك الأمر بمفرده ومشاهدة السحر يحدث.