شجرة الزينة التي تحبها الطيور والملقحات وتحظى باهتمام على مدار العام

تعد الطيور والملقحات جزءًا صحيًا من أي نظام بيئي في الفناء الخلفي، خاصة في الساحات التي تحتوي على حدائق أو مناظر طبيعية للمعيشة. بالطبع، من المعروف أن بعض أشجار الفاكهة ستحول حديقتك إلى أرض عجائب للطيور والفراشات، ولكن ماذا عن أشجار الزينة؟ تخلق أشجار الزينة تأثيرًا بصريًا على المناظر الطبيعية الخاصة بك، وقد تجتذب الملقحات، لكنها لا تُزرع بشكل عام لإنتاج الفاكهة أو الجوز. ومع ذلك، فإن عدم قيام البستانيين بالحصاد من هذه الأشجار لا يعني أنها أقل جاذبية للحياة البرية المحلية. تحب الملقحات إحدى أشجار الزينة المعروفة بالاهتمام الذي تجلبه إلى حديقتك على مدار العام: شجرة البندق المفتاحية.

يُعرف بندق المفتاح (Corylus avellana ‘Contorta’)، المعروف أيضًا باسم عصا هاري لودر للمشي، بالعرض المذهل للفروع الملتوية التي تدلي ببيان في الشتاء، تليها قطط ذهبية كبيرة (أو مجموعات زهور) تتدلى من الفروع مع ظهور الربيع. في الصيف تمتلئ بأوراق الشجر الخضراء، وفي الخريف تنتج المكسرات. على الرغم من أنه يُزرع بشكل شائع كشجرة زينة، إلا أن بندق المفتاح هو من الناحية الفنية شجيرة متساقطة يبلغ طولها من 8 إلى 10 أقدام في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. أصحاب المنازل ليسوا الوحيدين الذين يستمتعون بالمواسم العديدة المثيرة للاهتمام التي يقدمها بندق المفتاح. الطيور والملقحات تحبها أيضًا! توفر الفروع الملتوية وأوراق الشجر الكثيفة السكن المثالي للطيور في الصيف والخريف، وتوفر المكسرات أطعمة مغذية. في أواخر الشتاء وأوائل الربيع، تجذب الزهور الملقحات في بداية الموسم إلى حديقتك.