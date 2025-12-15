شجرة الفاكهة الاستوائية مثالية للفناء الخاص بك والتي يمكن أن تزدهر في حاوية

قد تبدو زراعة أشجار الفاكهة بعيدة المنال إذا كان لديك ساحة صغيرة أو تقتصر على حديقة الفناء. ولكن لا يجب أن يكون كذلك. تعد أشجار الجوافة واحدة من أصناف الأشجار العديدة التي تنمو بسعادة في حاويات الحديقة الموجودة على الشرفات أو الأفنية الصغيرة. هذه الفاكهة فائقة الحلاوة والغنية بالعناصر الغذائية جاهزة للحصاد في الخريف والشتاء، فقط عندما تحتاج إلى جرعة إضافية من البهجة الاستوائية. في الأرض، يمكن أن تنمو أشجار الجوافة حتى ارتفاع 20 قدمًا، لكن زراعتها في أصيص ستحتوي على نموها. يمكن الاحتفاظ بشجرة الجوافة بالخارج على مدار العام في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11 إذا كانت تتمتع بأشعة الشمس الكاملة. إذا كنت تعيش في منطقة أكثر برودة، فسوف تحتاج إلى إحضار شجرة الجوافة الخاصة بك إلى الداخل خلال فصل الشتاء أو إعداد صوبة صغيرة لحمايتها من التجمد.

موطن الجوافة هو أمريكا الوسطى والجنوبية. لونها أخضر فاتح من الخارج، وتتغير الثمرة إلى اللون الأصفر عندما تصبح جاهزة للأكل. يختلف اللون الداخلي حسب النوع ولكنه عادةً ما يكون بظلال من اللون الأبيض أو الأحمر، ويتراوح حجم هذه الفاكهة من 1 إلى 5 بوصات في القطر. يمكنك تناول الفاكهة نيئة أو مجففة أو طهيها في الحلويات والهلام والزجاج. إنها أيضًا إضافة شائعة لمشروبات أغوا فريسكا. بمجرد أن تبدأ شجرتك في الإنتاج، الأمر الذي قد يستغرق عامًا أو عامين، سيكون لديك فرص لا حصر لها للاستمتاع بها.