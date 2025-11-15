شجرة الفاكهة التي يجب عليك تقليمها في شهر نوفمبر لتعزيز النمو

يعد التقليم أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد الحفاظ على صحة أشجار الفاكهة. سيؤدي القيام بذلك إلى تحفيز النمو الصحي وسيساعد الشجرة بمرور الوقت على تطوير فروع أقوى. بالنسبة لمعظم أشجار التفاح، يكون شهر نوفمبر هو الموعد الذي تنتهي فيه عملية الحصاد إلى الأبد. مع انخفاض درجات الحرارة، تبدأ أشجار التفاح في فقدان أوراقها وتستعد للدخول في مرحلة السكون لفصل الشتاء. قد تعتقد أنه بعد قطف كل تلك التفاحات، يكون كل عملك قد انتهى ويمكنك الاستمتاع بثمار عملك. من المؤكد أن شهر نوفمبر يعد رائعًا لفطائر التفاح وعصير التفاح، ولكن قبل أن تضع أدوات البستنة بعيدًا وتبدأ في الاسترخاء بجوار النار، يجب عليك تقليم شجرة التفاح لتعزيز نموها في الموسم المقبل.

في بعض الحالات، كما هو الحال مع الأشجار الأحدث ذات الجذور الأضعف، يعد التقليم طريقة رائعة لموازنة وزن الشجرة ومساعدتها على البقاء وترسيخ نفسها. وبالطبع، للتقليم أيضًا فائدة جعل شجرتك تبدو أكثر توازنًا. من خلال إعطائها الشكل الصحيح، يمكنك جعل قطف التفاح في العام المقبل أسهل بكثير. وهذه ليست الأشجار الوحيدة التي يجب عليك تقليمها في الشتاء من أجل ربيع أكثر صحة. ينطبق هذا أيضًا على أشجار الفاكهة مثل السفرجل أو الكمثرى وبعض شجيرات التوت.

لتقليم شجرة تفاح، ستحتاج إلى أداة حادة مثل مقص التقليم أو منشار التقليم. اعتمادًا على حجم شجرتك، ستحتاج إلى سلم ثابت للوصول إلى الفروع الأعلى. إذا كنت تخطط لزراعة بستان فاكهة في حديقتك، فسيكون هذا النوع من السلم مفيدًا للحصاد أيضًا.