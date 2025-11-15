شجرة الفاكهة التي يجب عليك تقليمها في شهر نوفمبر لتعزيز النمو

يعد التقليم أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد الحفاظ على صحة أشجار الفاكهة. سيؤدي القيام بذلك إلى تحفيز النمو الصحي وسيساعد الشجرة بمرور الوقت على تطوير فروع أقوى. بالنسبة لمعظم أشجار التفاح، يكون شهر نوفمبر هو الموعد الذي تنتهي فيه عملية الحصاد إلى الأبد. مع انخفاض درجات الحرارة، تبدأ أشجار التفاح في فقدان أوراقها وتستعد للدخول في مرحلة السكون لفصل الشتاء. قد تعتقد أنه بعد قطف كل تلك التفاحات، يكون كل عملك قد انتهى ويمكنك الاستمتاع بثمار عملك. من المؤكد أن شهر نوفمبر يعد رائعًا لفطائر التفاح وعصير التفاح، ولكن قبل أن تضع أدوات البستنة بعيدًا وتبدأ في الاسترخاء بجوار النار، يجب عليك تقليم شجرة التفاح لتعزيز نموها في الموسم المقبل.
في بعض الحالات، كما هو الحال مع الأشجار الأحدث ذات الجذور الأضعف، يعد التقليم طريقة رائعة لموازنة وزن الشجرة ومساعدتها على البقاء وترسيخ نفسها. وبالطبع، للتقليم أيضًا فائدة جعل شجرتك تبدو أكثر توازنًا. من خلال إعطائها الشكل الصحيح، يمكنك جعل قطف التفاح في العام المقبل أسهل بكثير. وهذه ليست الأشجار الوحيدة التي يجب عليك تقليمها في الشتاء من أجل ربيع أكثر صحة. ينطبق هذا أيضًا على أشجار الفاكهة مثل السفرجل أو الكمثرى وبعض شجيرات التوت.
لتقليم شجرة تفاح، ستحتاج إلى أداة حادة مثل مقص التقليم أو منشار التقليم. اعتمادًا على حجم شجرتك، ستحتاج إلى سلم ثابت للوصول إلى الفروع الأعلى. إذا كنت تخطط لزراعة بستان فاكهة في حديقتك، فسيكون هذا النوع من السلم مفيدًا للحصاد أيضًا.
كيفية تقليم أشجار التفاح
من خلال تقليم شجرة التفاح، يمكنك مساعدتها على التنفس بشكل أفضل. حاول تقليص المناطق الأكثر ازدحامًا في المظلة عن طريق إزالة الفروع غير الملائمة، مثل تلك التي تنمو بشكل مستقيم، باتجاه الجذع أو نحو الأرض. من خلال القيام بذلك، ستسمح لمزيد من الهواء والضوء بالوصول إلى أغصان الشجرة، وهو أمر ضروري لإنتاج الفاكهة وللمساعدة في الوقاية من الأمراض.
عند تقليم شجرة تفاح، يكون الهدف هو إزالة 10% إلى 20% من مظلة الشجرة. ابدأ بإزالة الفروع القديمة لتشجيع الفروع الجديدة على النمو في مكانها، والتي عادة ما تكون أكثر قوة وإنتاجية. ابحث عن الفروع التي يبلغ قطرها من 1/2 بوصة إلى 2 بوصة والتي لا تحتوي على الكثير من براعم الفاكهة التي تنمو عليها. بينما يجب عليك إزالة هذه الفروع القديمة، حتى لو كانت لا تزال سليمة، فإنك تحتاج أيضًا إلى إزالة أي فروع مكسورة أو ميتة أو مريضة. بهذه الطريقة، عندما تخرج الشجرة من حالة السكون في الربيع، فإنها لن تنفق أيًا من طاقتها على الأغصان الخاطئة.
لإزالة الفروع، من الأفضل قطعها بالكامل حتى تنبت من فرع آخر أكبر. ستلتئم هذه البقعة، والتي تسمى أيضًا “طوق الفرع”، وتصبح قاسية بمرور الوقت. من خلال التقليم خلال الأشهر الباردة، فإنك تسمح للشجرة بأخذ وقت كافٍ للتعافي والشفاء قبل حلول فصل الربيع. ومع ذلك، من الأفضل القيام بذلك عندما يكون الطقس جافًا نوعًا ما. يمكن أن تزيد المياه من مخاطر إصابة الأشجار بالعدوى من خلال قطعها، وهو أمر خطير. إذا كنت تتوقع شتاءً ممطرًا، فتأكد من القطع قدر الإمكان في شهر نوفمبر. على العكس من ذلك، توقف إذا كان الخريف رطبًا وممطرًا.