شجرة الفاكهة القزمة الجريئة والفريدة من نوعها التي يمكنك زراعتها في حاوية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إن الافتقار إلى الحديقة أو الفناء ليس سببًا لحرمان نفسك من متعة حصاد الفاكهة المزروعة في المنزل. طالما يمكنك ترتيب مساحة كبيرة بما يكفي لتناسب حاوية سعة 15 جالونًا بجوار النافذة أو على الشرفة أو في الفناء أو في غرفة مشمسة، فيمكنك بسهولة زراعة أشجار الفاكهة القزمة وشبه القزمية. نصيحتنا؟ ابدأ بأشجار الليمون الوردية المتنوعة من يوريكا (Citrus x limon ‘Eureka Pink Varieated’). إنها سهلة النمو، وهي مزخرفة، ويصل ارتفاعها إلى حوالي 8 أقدام فقط؛ على الرغم من أنك إذا كنت جيدًا في استخدام أدوات التقليم، فيمكنك إبقائها أقصر بكثير دون تفويت الفاكهة!

طفرة طبيعية ليمون يوريكا المفضل لدى البقالة، ليمون يوريكا الوردي المتنوع يقدم لكمة هائلة من حيث المظهر البصري وجودة الفاكهة. أوراق الشجر والبراعم الجديدة ذات لون وردي فوشيا وتلفت الأنظار على الفور في فصل الربيع. مع تقدم عمر الأوراق، فإنها تعرض أنماطًا متنوعة من اللون الأصفر والأخضر، على الرغم من أنها تتلاشى إلى اللون الأخضر النموذجي بحلول وقت تساقطها. ما يجعلها جريئة وفريدة من نوعها حقًا هي الثمار. عندما تكون صغيرة، تتميز بخطوط خضراء على أجسامها الصفراء، والتي تتلاشى لاحقًا، تاركة وراءها تدفقًا ورديًا طفيفًا، مما يشير إلى أنها ناضجة للحصاد. مقطعة إلى شرائح مفتوحة، وتتميز باللب الوردي. ومع ذلك، فإن عصيرها لا يزال واضحًا ولاذعًا مع مسحة خفيفة من الجريب فروت الوردي. لكن الجزء الأفضل؟ في المناخات المعتدلة، ستمنحك شجرة الفاكهة هذه حصادًا على مدار السنة.