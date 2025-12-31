شجرة الفاكهة القزمة الجريئة والفريدة من نوعها التي يمكنك زراعتها في حاوية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إن الافتقار إلى الحديقة أو الفناء ليس سببًا لحرمان نفسك من متعة حصاد الفاكهة المزروعة في المنزل. طالما يمكنك ترتيب مساحة كبيرة بما يكفي لتناسب حاوية سعة 15 جالونًا بجوار النافذة أو على الشرفة أو في الفناء أو في غرفة مشمسة، فيمكنك بسهولة زراعة أشجار الفاكهة القزمة وشبه القزمية. نصيحتنا؟ ابدأ بأشجار الليمون الوردية المتنوعة من يوريكا (Citrus x limon ‘Eureka Pink Varieated’). إنها سهلة النمو، وهي مزخرفة، ويصل ارتفاعها إلى حوالي 8 أقدام فقط؛ على الرغم من أنك إذا كنت جيدًا في استخدام أدوات التقليم، فيمكنك إبقائها أقصر بكثير دون تفويت الفاكهة!
طفرة طبيعية ليمون يوريكا المفضل لدى البقالة، ليمون يوريكا الوردي المتنوع يقدم لكمة هائلة من حيث المظهر البصري وجودة الفاكهة. أوراق الشجر والبراعم الجديدة ذات لون وردي فوشيا وتلفت الأنظار على الفور في فصل الربيع. مع تقدم عمر الأوراق، فإنها تعرض أنماطًا متنوعة من اللون الأصفر والأخضر، على الرغم من أنها تتلاشى إلى اللون الأخضر النموذجي بحلول وقت تساقطها. ما يجعلها جريئة وفريدة من نوعها حقًا هي الثمار. عندما تكون صغيرة، تتميز بخطوط خضراء على أجسامها الصفراء، والتي تتلاشى لاحقًا، تاركة وراءها تدفقًا ورديًا طفيفًا، مما يشير إلى أنها ناضجة للحصاد. مقطعة إلى شرائح مفتوحة، وتتميز باللب الوردي. ومع ذلك، فإن عصيرها لا يزال واضحًا ولاذعًا مع مسحة خفيفة من الجريب فروت الوردي. لكن الجزء الأفضل؟ في المناخات المعتدلة، ستمنحك شجرة الفاكهة هذه حصادًا على مدار السنة.
زراعة أشجار الليمون الوردية المتنوعة من يوريكا في حاويات
تعتبر أشجار الليمون الوردية المتنوعة من يوريكا أقل صلابة قليلاً مقارنة بأنواع الحمضيات الأخرى. لهذا السبب، يمكنك زراعة شجرة الليمون الجميلة هذه على مدار العام دون أي مشكلة – في الهواء الطلق – فقط في المناطق من 9 إلى 11. في المناخات الباردة حتى المنطقة 4، يجب عليك فصل الشتاء في الداخل عندما تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 32 درجة فهرنهايت، أو الحفاظ عليها كنبات داخلي إذا كان بإمكانك تلبية متطلباتها من الشمس (تعمل النافذة المواجهة للجنوب).
سيخبرك أي بستاني ذو خبرة أن المفتاح لمساعدة أشجار الفاكهة الخاصة بك على النمو والإنتاج بشكل أسرع يكمن في توفير المزيد من أشعة الشمس لها – وهذا الأمر أكثر صدقًا بالنسبة لأشجار الليمون الوردية المتنوعة من يوريكا. على الرغم من جمالها، إلا أن تنوعها يستلزم تركيزًا أقل من الكلوروفيل، مما يؤثر على عملية التمثيل الضوئي. لذا، فهي تتطلب ما لا يقل عن ست ساعات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة؛ ثمانية إذا كنت ترغب في تعظيم الإخراج. هذا يعني أنه يجب عليك إفساد أضواء النمو في الأشهر الباردة عندما يكون التعرض لأشعة الشمس نادرًا. بصرف النظر عن ضوء الشمس، يعتبر الليمون الوردي المتنوع خنازيرًا مطلقة للمياه ولكنه لا يحب الأقدام المبللة. لذلك، يجب عليك استخدام التربة التي تستنزف جيدًا، مثل خليط التربة لزراعة أشجار الحمضيات في Soil Sunrise، بالإضافة إلى التأكد من أن الأصيص به فتحات تصريف كافية.
رعاية أشجار الليمون الوردية المتنوعة من نوع يوريكا المزروعة في الحاويات
نظرًا لأن أشجار الفاكهة المزروعة في الحاويات لها تربة محدودة، فإنها تحتاج إلى رعاية أكثر قليلاً من نظيراتها في الحديقة. يجب عليك تسميدها كل ثمانية أسابيع خلال فصل الربيع وحتى الخريف. يعتبر سماد Espoma العضوي ذو اللون الحمضي خيارًا مثاليًا. على الرغم من أنها ذاتية الخصوبة، إلا أنه يجب عليك تلقيح الزهور يدويًا إذا كنت تحتفظ بالأصيص بالداخل. تذكر أن أشجار الليمون تستغرق عادةً حوالي تسعة أشهر لتؤتي ثمارها بعد الإزهار، والذي يبدأ عادةً في نوفمبر.
بالإضافة إلى ذلك، قم بنقع أشجار الليمون الوردية اللون في ماء عميق كل أسبوع. في المناخات الحارة بشكل خاص، يمكنك الري بشكل متكرر. فقط تأكد من جفاف التربة بمقدار بوصة أو اثنتين قبل الماء. وإلا فإن النبات سوف يتعفن. للحفاظ على نشاط نباتك، قم بتقليمه سنويًا في أوائل الربيع، وإزالة أي فروع مريضة أو ميتة أو متحللة أو متقاطعة وكذلك المصاصات الموجودة على الجذر، لأنها لن تحمل نفس الفاكهة. انتبه أيضًا للآفات مثل المن والذباب الأبيض والعث. وأخيرًا، فكر في تحديث التربة عن طريق إعادة زرعها كل عامين.