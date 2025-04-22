شجرة منخفضة الصيانة وسريعة النمو التي يمكنك الاستمتاع بها لأزهارها الجميلة

هل تخطط لإضافة واحدة أو أكثر من الأشجار إلى الفناء الخاص بك وتبحث عن العينة المثالية فقط؟ إذا كنت تريد أيضًا شجرة تنمو سريعًا نسبيًا مع القليل من المساعدة ، ولا تحتاج إلى الكثير من الصيانة ، ولديها أجمل الإزهار ، فقد ترغب في إلقاء نظرة على شجرة Fringe الصينية (Chionanthus Retusus). إنه يحتوي على جميع الميزات المرغوبة التي قد ترغب فيها في شجرة الفناء الخلفي بما في ذلك عادة النمو المدورة والمشتركة التي ستوفر الظل في الصيف ، وجماهير من الزهور البيضاء الثلجية العطرية في الربيع ، وجذابة أوراق الشجر الذهبية في الخريف. تشبه الزهور تلك التي قد تعرفها باسم شجيرة الزهرة الصينية (Loropetalum Chinense) التي تعد واحدة من أفضل النباتات الشتوية لتزيين الفناء الخاص بك من أجل البوب ​​الرائع من الألوان.

يمكن العثور على شجرة هامش الصينية تنمو بشكل طبيعي في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ، ولكن يمكن زراعتها في الولايات المتحدة في المناطق الصلبة من 5 إلى 9. والأكثر من ذلك ، من السهل جدًا أن تنمو ويمكن أن توفر مصدرًا رائعًا للحياة البرية ، وكذلك جذب الملقحات والطيور إلى الفناء الخاص بك. يمكن أن تصل إلى أقصى ارتفاع وانتشار يصل إلى 30 قدم. هذه الشجرة لديها أوراق غامقة ، ولاحظية لها درجة غير عادية في الحافة. تنمو الزهور المبهجة في مجموعات كبيرة ويمكن أن تغطي الشجرة بأكملها بلون رائع. اللحاء الجاذبية العميقة هو التقشير وجذابة للغاية.