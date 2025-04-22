شجرة منخفضة الصيانة وسريعة النمو التي يمكنك الاستمتاع بها لأزهارها الجميلة

هل تخطط لإضافة واحدة أو أكثر من الأشجار إلى الفناء الخاص بك وتبحث عن العينة المثالية فقط؟ إذا كنت تريد أيضًا شجرة تنمو سريعًا نسبيًا مع القليل من المساعدة ، ولا تحتاج إلى الكثير من الصيانة ، ولديها أجمل الإزهار ، فقد ترغب في إلقاء نظرة على شجرة Fringe الصينية (Chionanthus Retusus). إنه يحتوي على جميع الميزات المرغوبة التي قد ترغب فيها في شجرة الفناء الخلفي بما في ذلك عادة النمو المدورة والمشتركة التي ستوفر الظل في الصيف ، وجماهير من الزهور البيضاء الثلجية العطرية في الربيع ، وجذابة أوراق الشجر الذهبية في الخريف. تشبه الزهور تلك التي قد تعرفها باسم شجيرة الزهرة الصينية (Loropetalum Chinense) التي تعد واحدة من أفضل النباتات الشتوية لتزيين الفناء الخاص بك من أجل البوب الرائع من الألوان.
يمكن العثور على شجرة هامش الصينية تنمو بشكل طبيعي في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ، ولكن يمكن زراعتها في الولايات المتحدة في المناطق الصلبة من 5 إلى 9. والأكثر من ذلك ، من السهل جدًا أن تنمو ويمكن أن توفر مصدرًا رائعًا للحياة البرية ، وكذلك جذب الملقحات والطيور إلى الفناء الخاص بك. يمكن أن تصل إلى أقصى ارتفاع وانتشار يصل إلى 30 قدم. هذه الشجرة لديها أوراق غامقة ، ولاحظية لها درجة غير عادية في الحافة. تنمو الزهور المبهجة في مجموعات كبيرة ويمكن أن تغطي الشجرة بأكملها بلون رائع. اللحاء الجاذبية العميقة هو التقشير وجذابة للغاية.
كيف تنمو ورعاية شجرة هامش صينية
في ظل الظروف العادية ، قد تنمو هذه الشجرة فقط من 4 إلى 10 بوصات سنويًا ، ولكن يمكنك تسريع نموها إلى قدم واحد سنويًا من خلال زراعتها في تربة غنية ورطبة وتمنحها كميات كبيرة من الأسمدة. سيؤدي هذا إلى شجرة سريعة النمو المرغوبة ، إذا كان هذا ما تليه. يمكنك زراعة شجرة العينة المذهلة إما تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي ، ولكن ستحصل على أفضل شاشة من الأزهار إذا كانت تتلقى 6 ساعات أو أكثر من ضوء الشمس يوميًا.
بخلاف تطبيقات الأسمدة العادية في الربيع ، والري العرضي خلال فصل الصيف ، والحد الأدنى من التقليم في فصل الشتاء لإزالة الفروع الميتة أو عبور ، لا تتطلب هذه الشجرة المتميزة أي صيانة أخرى. هذا يجعلها مثالية للزراعة في أي مكان قد ترغب في شجرة ظلال لطيفة أو حتى في الفناء الأمامي الخاص بك لقليل من اللون والاهتمام الجذاب. نظرًا لنموها المدمج إلى حد ما ، فإنه يعمل أيضًا كشجرة الشوارع. ستجد أن شجرة هامش الصينية تصنع بديلاً جيدًا لشجرة قوس قزح مذهلة وفريدة من نوعها لا يجب أن تزرعها في فناءك. ومع ذلك ، إذا كنت على ميزانية ضيقة وهذه الشجرة خارج نطاق السعر الخاص بك ، فقد ترغب في التفكير في أنواع الأشجار الأكثر بأسعار معقولة لا تكسر البنك ، وشجرة Fringe البيضاء (Chionanthus Virginicus) ، والتي هي أصلية بالنسبة للولايات المتحدة ، ولديها أزهار بيضاء مماثلة إلى حد ما.