شجرة واحدة مشهورة عليك تجنب زراعتها إذا كنت لا تحب الفوضى خلال موسمين

مع الخريف تأتي أوراق الشجر الجميلة التي ننتظرها بفارغ الصبر كل عام. هناك شيء احتفالي للغاية حول موسم الخريف الوشيك، وبينما نستمتع جميعًا برومانسية الأشجار الملونة ببراعة وعصير التفاح الساخن، فإن الواقع بالنسبة للعديد من أصحاب المنازل هو أن الخريف هو موسم العمل الذي لا نهاية له في الفناء. تلك الأشجار الملونة ببراعة لها ثمن، وعلى الرغم من أنها تبدو جميلة، إلا أنها قد تكون عملاً فوضويًا.

واحدة من أسوأ الجناة في الفوضى في ساحة الخريف؟ البلوط الأحمر. تُسمى أيضًا البلوط الأحمر الشمالي، وهي شجرة جميلة ذات أوراق ذات شكل مثالي تتحول إلى اللون الأحمر المفعم بالحيوية خلال الخريف. إنه مشهد مذهل يضفي إحساسًا خرافيًا معينًا على حديقتك، لكن المشكلة هي أنها شجرة فوضوية وتحتاج إلى صيانة عالية. أنت بحاجة إلى معرفة كيفية العناية بأشجار البلوط وزراعتها بشكل صحيح بالإضافة إلى التنظيف بعد ذلك.

خلال فصل الخريف، تتساقط كميات كبيرة من الأوراق – وتلك الجوز الساحرة، وهي السمة المميزة لديكور الخريف – من أشجار البلوط الحمراء. إذا سقط الجوز من مكان مرتفع بدرجة كافية على الشجرة، فقد يسبب ضررًا؛ من المعروف أنهم يكسرون زجاج السيارة الأمامي! والسقوط ليس هو الموسم الوحيد الذي تسبب فيه أشجار البلوط الأحمر الفوضى أيضًا. خلال فصل الربيع، تتساقط أشجار البلوط: كتل طويلة من مجموعات الزهور. إنه فوضوي إلى حد ما وفظيع بالنسبة للحساسية. على الرغم من أن زراعة أنواع مختلفة من أشجار البلوط في حديقتك أمر جميل، إلا أن الأمر قد يكون أمرًا صعبًا بالتأكيد، مما يجعلك تتساءل عن الخيارات الأخرى المتاحة لك.