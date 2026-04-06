شجع موكي بيتس على التعافي من الإجهاد المائل

تورونتو – بعد يوم واحد من إدراجه في قائمة المصابين بسلالة مائلة يمنى، بدا موكي بيتس، فريق دودجرز القصير، متشجعًا للغاية بشأن التقدم الذي كان يحرزه بالفعل، قائلاً إنه “متقدم بسنوات ضوئية” حيث كان يعتقد أنه سيكون بعد تعرضه للإصابة بعد ظهر يوم السبت.

قال بيتس: “بصراحة، لم ألاحظ حتى أن الأمر مؤلم”. ”مكان أفضل بكثير مما كان متوقعا في الأصل.“

غادر بيتس مباراة السبت بعد أن شعر “بإمساك بسيط” على جانبه الأيمن أثناء الركض من القاعدة الأولى ليسجل ثنائية فريدي فريمان.

وبينما وصف الفريق إصابته في البداية بأنها آلام في أسفل الظهر، قال بيتس إنه لم يتفاجأ بأن التصوير بالرنين المغناطيسي كشف أنها مشكلة غير مباشرة بدلاً من ذلك.

يتمتع بيتس بخبرة سابقة في القضايا غير المباشرة. أثناء اللعب مع فريق بوسطن ريد سوكس في عام 2018، عانى من إجهاد في المائل الأيسر/البطن مما أدى إلى تهميشه لمدة أسبوعين في ذلك العام.

وقال إن إصابة هذا الأسبوع تبدو أقل خطورة بكثير – ويأمل أن يكون الجدول الزمني لعودته أسرع.

وقال: “لقد حدثت هذه (الإصابة) أثناء الأرجوحة، لذا كنت أعلم أن الأمر أسوأ بكثير من هذا”.

بدأ بيتس بداية بطيئة إحصائيًا هذا الموسم، حيث وصل إلى 0.179 فقط قبل إصابته.

ومع ذلك، يبدو أنه لا يزال يحرز تقدمًا بعد أسوأ موسم هجومي في مسيرته المهنية في عام 2025. لقد خاض بالفعل جولتين على أرضه، وكان يقوم بإجراء اتصال قوي أكثر اتساقًا مع التأرجح الذي حاول “إعادة توصيله” في غير موسمه.

ويأمل فريق دودجرز ألا يؤدي غياب بيتس إلى عرقلة هذا التقدم، حيث أكد المدير الفني ديف روبرتس أن الفريق يتوقع عودته “عاجلاً وليس آجلاً”.

في عام 2018، بدا أن إصابة بيتس المائلة لم تعيقه بمجرد عودته.

فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي في ذلك العام، وساعد فريق ريد سوكس على هزيمة دودجرز في بطولة العالم.

عندما تذكرت ذلك الاثنين، ابتسم الشاب البالغ من العمر 33 عامًا.

“نعم” قال وهو يضحك. “لذلك سنرى كيف ستسير الأمور هذه المرة.”