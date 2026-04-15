شجيرة الكاردينال الجذابة التي توفر مظلة آمنة للطيور

لا يوجد شيء يضاهي النظر من نافذتك ورؤية كاردينال أو اثنين أثناء اللعب. من ريش الذكر الأحمر الزاهي إلى التصرفات الغريبة اللطيفة للزوج، مثل التغذية المغازلة، تتمتع هذه الطيور الصغيرة بشخصية كبيرة وتجلب الحياة إلى الفناء الخلفي لمنزلك. في حين أن هناك العديد من الطرق لجذب الكرادلة إلى حديقتك، هناك شجيرة ملفتة للنظر تقوم بالمهمة المزدوجة. توفر الويبرنوم للكرادلة الطعام بينما توفر أيضًا المأوى لهم وللعديد من أنواع الطيور الأخرى.

الويبرنوم هو جنس من الشجيرات المزهرة. في حين أن كل نوع يختلف قليلاً، فإن معظم الويبرنوم يزهر في منتصف إلى أواخر الربيع قبل أن تفسح الأزهار المجال للتوت الذي تأكله الطيور المغردة، بما في ذلك الكرادلة، وكذلك طيور الطرائد. سواء كانت شجيرتك في حالة ازدهار أو ببساطة ترتدي عباءتها المعتادة من أوراق الشجر الخضراء، يمكن لطيور الفناء الخلفي المفضلة لديك استخدام الويبرنوم كملاذ آمن حيث يمكنها إراحة أجنحتها والاختباء من الحيوانات المفترسة.

بمعنى آخر، إذا كان هدفك هو التخلص من وحدة التغذية، فهناك طريقة أفضل لجذب الكرادلة: زراعة الويبرنوم. في حين أن هذه الشجيرات ليست خالية من الصيانة، فإنها بالتأكيد تتطلب رعاية أقل بمجرد إنشائها من وحدة تغذية الطيور، مع كل هذا التنظيف وإعادة التعبئة المنتظمين. ومع ذلك، حتى معظم النباتات منخفضة الصيانة تستفيد من الرعاية المناسبة، خاصة إذا كنت ترغب في إنشاء موطن لا يمكن للكرادلة والطيور الأخرى إلا أن تتدفق إليه.