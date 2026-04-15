شجيرة الكاردينال الجذابة التي توفر مظلة آمنة للطيور

لا يوجد شيء يضاهي النظر من نافذتك ورؤية كاردينال أو اثنين أثناء اللعب. من ريش الذكر الأحمر الزاهي إلى التصرفات الغريبة اللطيفة للزوج، مثل التغذية المغازلة، تتمتع هذه الطيور الصغيرة بشخصية كبيرة وتجلب الحياة إلى الفناء الخلفي لمنزلك. في حين أن هناك العديد من الطرق لجذب الكرادلة إلى حديقتك، هناك شجيرة ملفتة للنظر تقوم بالمهمة المزدوجة. توفر الويبرنوم للكرادلة الطعام بينما توفر أيضًا المأوى لهم وللعديد من أنواع الطيور الأخرى.
الويبرنوم هو جنس من الشجيرات المزهرة. في حين أن كل نوع يختلف قليلاً، فإن معظم الويبرنوم يزهر في منتصف إلى أواخر الربيع قبل أن تفسح الأزهار المجال للتوت الذي تأكله الطيور المغردة، بما في ذلك الكرادلة، وكذلك طيور الطرائد. سواء كانت شجيرتك في حالة ازدهار أو ببساطة ترتدي عباءتها المعتادة من أوراق الشجر الخضراء، يمكن لطيور الفناء الخلفي المفضلة لديك استخدام الويبرنوم كملاذ آمن حيث يمكنها إراحة أجنحتها والاختباء من الحيوانات المفترسة.
بمعنى آخر، إذا كان هدفك هو التخلص من وحدة التغذية، فهناك طريقة أفضل لجذب الكرادلة: زراعة الويبرنوم. في حين أن هذه الشجيرات ليست خالية من الصيانة، فإنها بالتأكيد تتطلب رعاية أقل بمجرد إنشائها من وحدة تغذية الطيور، مع كل هذا التنظيف وإعادة التعبئة المنتظمين. ومع ذلك، حتى معظم النباتات منخفضة الصيانة تستفيد من الرعاية المناسبة، خاصة إذا كنت ترغب في إنشاء موطن لا يمكن للكرادلة والطيور الأخرى إلا أن تتدفق إليه.
كيفية زراعة الويبرنوم لجذب المزيد من الكرادلة إلى الفناء الخلفي لمنزلك
عندما تقوم بزراعة الويبرنوم لجذب الكرادلة، فإن أحد العوامل الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هو ضوء الشمس. إنه عامل حيوي في إنتاج التوت الوفيرة وأوراق الشجر الكثيفة التي يحبها الكرادلة. تمامًا كما هو الحال مع أوقات الإزهار، قد يختلف مقدار ضوء الشمس الذي يحتاجه كل نوع من أنواع الويبرنوم قليلًا. ومع ذلك، فإن البقعة الحلوة تقع في مكان ما بين الشمس الكاملة والظل الجزئي. تنتج العديد من الأنواع، مثل الويبرنوم الحلو (Viburnum odoratissimum)، معظم الزهور والتوت تحت أشعة الشمس الكاملة.
بصرف النظر عن ضوء الشمس، تحتاج جميع نباتات الويبرنوم إلى تربة غنية ورطبة باستمرار وجيدة التصريف. بمجرد إنشائها، ستعيش شجيرتك بدون مياه إضافية في معظم المناطق ضمن نطاق نموها الواسع من المناطق 2 إلى 10. ومع ذلك، إذا لم تمطر لفترة من الوقت، فقد تحتاج إلى سقي شجيرتك مرة واحدة في الأسبوع للتأكد من أنها لا تعاني. قم بتقليم الويبرنوم مباشرة بعد انتهاء الإزهار لضمان وجود الكثير من الزهور في الربيع التالي. تستفيد الشجيرات القديمة من إزالة الخشب الميت لتقليل تكسر الساق. لا تقطع المظلة أكثر من اللازم وإلا فإنك تخاطر بتقليل مأوى الكرادلة والطيور الأخرى.
هل لديك الطاقة اللازمة لمزيد من العمل؟ ستفيد الزراعة المصاحبة حديقتك وشجيرة الويبرنوم الخاصة بك وزيارة الكرادلة. اختر النباتات التي تجذب الطيور من خلال توفير مظلة كثيفة للتعشيش أو المأوى، أو من خلال إنتاج الفاكهة أو البذور التي يمكن لطيور الفناء الخلفي أن تتناول وجبة سريعة منها. فقط تأكد من اختيار النباتات التي تزدهر في ظروف نمو مماثلة. بعض من أفضل رفقاء الويبرنوم تشمل الهوستا، وأجراس المرجان، والسوسان ذات العيون السوداء، والزهور المخروطية.