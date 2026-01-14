شجيرة دائمة الخضرة يجب عليك تقليمها قبل انتهاء شهر يناير

لا تحتاج جميع النباتات دائمة الخضرة إلى التقليم، حيث إن قلة الصيانة هي جزء من جاذبيتها، ولكن يمكن للبعض الاستفادة منها. مثال واحد؟ Arborvitae (Thuja spp.)، وهي صنوبرية خصبة وسريعة النمو موطنها أمريكا الشمالية وآسيا. هذا النبات محبوب على نطاق واسع بسبب متانته وتعدد استخداماته في مجموعة من المناطق، وهو أحد تلك النباتات دائمة الخضرة التي يمكن أن تمنحك الخصوصية طوال العام. في الولايات المتحدة، تعد الأشجار الأمريكية (Thuja occidentalis) والأرز الأحمر الغربي (Thuja plicata) من أكثر الأصناف شيوعًا. تختلف صلابتها، لكن الأنواع الفرعية المذكورة أعلاه تعمل بشكل جيد في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 7 ومن 5 إلى 7 على التوالي.
على الرغم من أن التشذيب ليس ضروريًا لنمو الأشجار، إلا أنه مهم للحفاظ على المظهر المطلوب. لحسن الحظ، يعد شهر يناير واحدًا من أفضل أشهر السنة لتقليم الأشجار. نظرًا لأن هذا النبات خامل في الأشهر الباردة، فهو لا ينمو بشكل أكبر، مما يجعله نافذة رئيسية لقصه بالشكل والحجم المفضل لديك. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله لقص الأشجار قبل انتهاء شهر يناير، بما في ذلك الطريقة المناسبة لتفضيلات تصميم المناظر الطبيعية الخاصة بك.
الطريقة الصحيحة لتقليم الأشجار في الشتاء
عند تقليم الأشجار، احرص على الحفاظ على شكلها المخروطي الطبيعي. تنمو هذه الشجيرة دائمة الخضرة بكثافة، وقد يؤدي الإفراط في تقليمها إلى ظهور مظهر غير طبيعي ومُشذب بشكل مفرط. ستحتاج أيضًا إلى الانتظار حتى يتم تثبيته وعمره عامين على الأقل قبل تقليمه بشكل كبير. ابدأ بالتخلص من أي فروع ميتة أو مريضة بشكل واضح – فهي لا تساعد النبات. بعد ذلك، قم بتشكيله بشكل خفيف، وقم بقصه ببطء وبشكل منهجي لضمان عدم الإفراط في إنشاء فجوات. يمكنك استخدام أداة تشذيب التحوط، لكن مقصات التقليم هي الأفضل لتحقيق الدقة.
هل أصبحت شجيراتك طويلة جدًا أو واسعة جدًا بالنسبة لذوقك؟ في السيناريو الأول، يمكن أن يساعد استخدام مقصات التقليم لقص الفروع الطويلة في تقليل ارتفاعها الإجمالي. السيناريو الأخير أكثر تعقيدًا بعض الشيء. بشكل عام، الأشجار لا تتحمل التقليم الشديد. لن ترغب أبدًا في إزالة أكثر من ثلث أوراق الشجر الموجودة في هذا النبات. مع وضع هذا المأزق المحتمل في الاعتبار، من المهم أن تكون مدركًا لمقدار ما تقوم به من تقطيع في النبات. يعد الإزالة الانتقائية لعدد قليل من فروعها الأطول والأكثر صعوبة مكانًا رائعًا للبدء. أوائل الربيع هو أفضل وقت لتخصيب الأشجار، لذا ضع ذلك في اعتبارك أيضًا. وإذا كنت على الحياد بشأن زراعة الأشجار في حديقتك؟ أعطها المزيد من التفكير. يعد إعطاء الأولوية للنباتات دائمة الخضرة على النباتات المعمرة اتجاهًا يسهل الحفاظ عليه ويمكن أن يجعل حديقتك أكثر خصوبة في عام 2026.