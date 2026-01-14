شجيرة دائمة الخضرة يجب عليك تقليمها قبل انتهاء شهر يناير

لا تحتاج جميع النباتات دائمة الخضرة إلى التقليم، حيث إن قلة الصيانة هي جزء من جاذبيتها، ولكن يمكن للبعض الاستفادة منها. مثال واحد؟ Arborvitae (Thuja spp.)، وهي صنوبرية خصبة وسريعة النمو موطنها أمريكا الشمالية وآسيا. هذا النبات محبوب على نطاق واسع بسبب متانته وتعدد استخداماته في مجموعة من المناطق، وهو أحد تلك النباتات دائمة الخضرة التي يمكن أن تمنحك الخصوصية طوال العام. في الولايات المتحدة، تعد الأشجار الأمريكية (Thuja occidentalis) والأرز الأحمر الغربي (Thuja plicata) من أكثر الأصناف شيوعًا. تختلف صلابتها، لكن الأنواع الفرعية المذكورة أعلاه تعمل بشكل جيد في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 7 ومن 5 إلى 7 على التوالي.

على الرغم من أن التشذيب ليس ضروريًا لنمو الأشجار، إلا أنه مهم للحفاظ على المظهر المطلوب. لحسن الحظ، يعد شهر يناير واحدًا من أفضل أشهر السنة لتقليم الأشجار. نظرًا لأن هذا النبات خامل في الأشهر الباردة، فهو لا ينمو بشكل أكبر، مما يجعله نافذة رئيسية لقصه بالشكل والحجم المفضل لديك. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله لقص الأشجار قبل انتهاء شهر يناير، بما في ذلك الطريقة المناسبة لتفضيلات تصميم المناظر الطبيعية الخاصة بك.