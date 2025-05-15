شدة حشود Bethpage لها بالفعل تأثير على استراتيجية كأس Ryder في أوروبا

شارلوت ، نورث كارولاينا – قال كابتن كأس رايدر الأوروبي لوك دونالد إن شدة الحشود المتوقعة في بيثباج ستختار فيها اختيارات الكابتن.

قال: “بالتأكيد سأعطي أهمية أكبر قليلاً للتجربة ، والأشخاص الذين تمكنوا من التعامل مع تلك اللحظات الكبيرة في ظل أكثر البطولات الكبرى (مثل).

واحدة من الديناميكية المقنعة التي تتسكع على كأس رايدر ، وأكثر من أوروبا أكثر من الولايات المتحدة ، هي ما إذا كان اللاعبون الذين انضموا إلى LIV Golf سيكونون مؤهلين للعب.

لقد استأنف جون رام وتيريل هاتون ، اللذان كانا في الفرق الأوروبية الثلاثة الماضية ، العقوبات التي تفرضها جولة DP World ، والتي تتطلب منهما لعب أربع بدايات على الأقل في تلك الدائرة للبقاء أعضاء في الجولة ونظر في كأس Ryder.

من المفترض أن يسمع أحد الحواسين الطرف الثالث من نداءات لاعبي ليف من الغرامات والتعليق.

عندما سُئل دونالد يوم الأربعاء عن وضع رام وهاتون كأعضاء محتملين في فريقه ، قال: “هذا سؤال لـ Guy Kinnings ،” في إشارة إلى مفوض جولة DP World.

“لا أشارك في سياسة ذلك. تركيزي هو الحصول على أفضل 12 لاعبًا في نيويورك ، وآمل أن يكون الجميع مؤهلين. أود أن يكونوا مؤهلين ، لكنني لست متورطًا في هذه العملية. أعتقد أن الرجل يعلم أنني أريد أفضل ما لدي 12 ، دعنا نضعها بهذه الطريقة. لكنني لم أتحدث معه عن ذلك.” ”

قال دونالد إنه كان لديه “محادثات صفر” حول ما إذا كان اللاعبون سيكونون مؤهلين.

لا يبدو كابتن الفريق كيجان برادلي مهتمًا بالوضع ، قائلاً: “لا أحد يهتم بما يجري في PGA Tour-Liv. نحن نحاول وضع أفضل فريق معًا”.

أحد لاعبي دونالد هو سيب ستراكا ، الذي كان اختيار كابتن في عام 2023 وأغلق مكانًا في المراكز الستة الأولى بفوزه في بطولة ترويست الأسبوع الماضي.

Straka هو لاعب نمساوي نادر يلعب في جولة PGA. قال إن الرد من وطنه كان “مذهلاً حقًا”.

وقال يوم الأربعاء: “نمت النمسا كدولة للجولف منذ أن كنت طفلاً صغيراً. إنها بالتأكيد ليست واحدة من الرياضات الرئيسية في النمسا – محدودة للغاية مع الفصول. لكنهم بالتأكيد مجنونون في لعبة الجولف ، ومن الرائع رؤية الدعم الذي أحصل عليه من النمسا.

“كل أسبوع ، هناك شخص من النمسا في الحشد الذي يتجذرني ، أو أحصل على رسائل من الأصدقاء. إنه لأمر رائع حقًا رؤية نوع من الدعم من النمسا.”

أثنى دونالد على ستراكا ، قائلاً: “لقد تم اختياره لسبب في عام 23. لقد أثبت أنه يستحق أن يفكر فيه كواحد من أفضل اللاعبين الأوروبيين. مجرد هدوء ، هادئ ، لا يزعجهم الأشياء ، لعبة متسقة للغاية ، مضرب رائع.

“لقد رأينا ذلك يوم الأحد. لقد فعل نوعًا ما يعرف أنه يمكن أن يفعله. لا يبدو أنه لا يتجه إلى الأسفل. لعب بشكل جيد للغاية. إنه مجرد مهاجم كرة ثابت للغاية. إنه يعمل بجد في لعبته. ليس هناك الكثير من نقاط الضعف في لعبته.”

خاطب روري ماكلروي يوم الأربعاء سبب عدم التحدث إلى برايسون ديشامبو أثناء لعبه معًا في الجولة الأخيرة من الماجستير ، وهو ما ظهره DeChambeau بعد انتهاء البطولة.

قال ماكلروي: “لا أعرف ما كان يتوقعه ، نحن نحاول الفوز بالماجستير. لن أحاول أن أكون أفضل رفيقه هناك. انظر ، الجميع يقترب من اللعبة طرق مختلفة. لقد ركزت على نفسي وما أحتاج إلى القيام به. هذا حقا كل ما كان.

“لم يكن أي شيء ضده … لقد شعرت أن هذا ما كنت بحاجة إلى فعله لمحاولة الحصول على أفضل ما في ذلك اليوم.”