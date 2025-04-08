شرائح اليورو صديقة للميزانية وسهلة التثبيت على الأدراج ، ولكن هل يجب أن تختار شيئًا آخر؟

بعد اكتشاف الفرق بين شرائح الدرج والانزلاق ، تعتبر شرائح اليورو العديد من أصحاب المنازل لعدة أسباب. تسمى أيضًا شرائح الأداة المساعدة المغطاة بالإيبوكسي ، وهي صديقة للميزانية ، وسهلة التثبيت ، وإنجاز المهمة. يمكنك حتى إضافة ميزة الإرسال الذاتي إلى قائمة الامتيازات هذه. ولكن ، قبل أن تقوم بتخزين هذه الشرائح غير القاتلة ، يجدر أن تسأل عما إذا كان يورو ينزلق حقًا هو الخيار الأفضل لمشاريعك أو ما إذا كان يجب عليك اختيار شيء آخر. على الرغم من أن هذه الشرائح يمكن أن تكون بأسعار معقولة وصديقة للديي ، إلا أنها تأتي مع مقايضات يجب أن تعرفها.

عادة ما يكون للأدراج مع شرائح اليورو امتدادًا مزعجًا. هذا يعني أنهم لا يفتحون على طول الطريق ، مما يجعل من الصعب الوصول إلى العناصر في الخلف. إذا كنت ترغب في الحصول على إصدار من الشرائح التي تسمح بامتداد الدرج الكامل ، فقد يكون ذلك مكلفًا. تأتي هذه الشرائح أيضًا مع آلية انزلاق من نوع الأسطوانة ، والتي يمكن أن تصبح صاخبة أو غير متوازنة مع مرور الوقت ، خاصة مع الاستخدام المتكرر.

هناك قيود أخرى على شرائح اليورو وهي المساحة القابلة للاستخدام في درجك. نظرًا لأن هذه الشرائح مثبتة جنبًا إلى جنب ، فإنها تشغل جزءًا من المساحة داخل فتحة الدرج (½ بوصة على كل جانب) ، مما يعني أن عرض صندوق الدرج الخاص بك يجب أن يكون أصغر بوصة لتناسبها. يعني هذا التصميم المثبت الجانبي أن الشرائح مرئية عندما يكون الدرج مفتوحًا ، والذي يمكن أن يكون جانبًا سلبيًا إذا كنت تفضل مظهرًا أنيقًا ومخفيًا. بالنسبة لتصميمات الخزانة الراقية أو تصميمات الأثاث الحديثة ، قد لا يكون مظهرها المكشوف أكثر جماليات.