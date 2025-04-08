شرائح اليورو صديقة للميزانية وسهلة التثبيت على الأدراج ، ولكن هل يجب أن تختار شيئًا آخر؟

بعد اكتشاف الفرق بين شرائح الدرج والانزلاق ، تعتبر شرائح اليورو العديد من أصحاب المنازل لعدة أسباب. تسمى أيضًا شرائح الأداة المساعدة المغطاة بالإيبوكسي ، وهي صديقة للميزانية ، وسهلة التثبيت ، وإنجاز المهمة. يمكنك حتى إضافة ميزة الإرسال الذاتي إلى قائمة الامتيازات هذه. ولكن ، قبل أن تقوم بتخزين هذه الشرائح غير القاتلة ، يجدر أن تسأل عما إذا كان يورو ينزلق حقًا هو الخيار الأفضل لمشاريعك أو ما إذا كان يجب عليك اختيار شيء آخر. على الرغم من أن هذه الشرائح يمكن أن تكون بأسعار معقولة وصديقة للديي ، إلا أنها تأتي مع مقايضات يجب أن تعرفها.
عادة ما يكون للأدراج مع شرائح اليورو امتدادًا مزعجًا. هذا يعني أنهم لا يفتحون على طول الطريق ، مما يجعل من الصعب الوصول إلى العناصر في الخلف. إذا كنت ترغب في الحصول على إصدار من الشرائح التي تسمح بامتداد الدرج الكامل ، فقد يكون ذلك مكلفًا. تأتي هذه الشرائح أيضًا مع آلية انزلاق من نوع الأسطوانة ، والتي يمكن أن تصبح صاخبة أو غير متوازنة مع مرور الوقت ، خاصة مع الاستخدام المتكرر.
هناك قيود أخرى على شرائح اليورو وهي المساحة القابلة للاستخدام في درجك. نظرًا لأن هذه الشرائح مثبتة جنبًا إلى جنب ، فإنها تشغل جزءًا من المساحة داخل فتحة الدرج (½ بوصة على كل جانب) ، مما يعني أن عرض صندوق الدرج الخاص بك يجب أن يكون أصغر بوصة لتناسبها. يعني هذا التصميم المثبت الجانبي أن الشرائح مرئية عندما يكون الدرج مفتوحًا ، والذي يمكن أن يكون جانبًا سلبيًا إذا كنت تفضل مظهرًا أنيقًا ومخفيًا. بالنسبة لتصميمات الخزانة الراقية أو تصميمات الأثاث الحديثة ، قد لا يكون مظهرها المكشوف أكثر جماليات.
شرائح درج بديلة للنظر فيها
لحسن الحظ ، فإن شرائح اليورو ليست هي شرائح الدرج الوحيدة المتاحة. تحل شرائح الدرج Under-Mount مشاكل تمديد الدرج المحدود ، واستخدام المساحة ، والجمال. بالنسبة للمبتدئين ، يتم تركيب الشرائح أسفل الدرج بدلاً من جانبه ، وهذا يضمن أنها لا تشغل مساحة درج مثل شرائح اليورو. بالإضافة إلى ذلك ، فهي مخفية ، مما يضمن لك المظهر الأنيق للدرج الحديث. أيضًا ، تتيح الشريحة تحت الجوال تمديدًا كاملًا لصندوق الدرج ، لذلك يمكن لأطفال ذوي الأسلحة الصغيرة الوصول إلى نهاية الدرج.
الشرائح الحاملة للكرة هي خيار آخر مثبت على جانبي مع أكبر ميزة لها باسمها. يعتمدون على محامل الكرة ، مما يقلل من الاحتكاك الذي يحدث عند فتح الأدراج وإغلاقها. هذا يسمح بالانزلاق السلس وناعم قريبة مع القليل من الضوضاء. تتيح هذه الآلية أيضًا أن يكون للأدراج امتدادًا كاملاً أو حتى سفرًا مفرطًا ، حيث يمتد الدرج إلى ما وراء حافة الخزانة. الشرائح الحاملة للكرة متعددة الاستخدامات ويمكن تركيبها أسفل أو على جانبي الدرج. أيضًا ، إذا كنت مذنباً في حشر الكثير من الأشياء في أدراجك ، فأنت أفضل حالًا مع هذه الشرائح مع قدرتها على التحميل العالية.
أخيرًا ، لا بأس في شريحة المركزية على ما يرام إذا كنت تقوم بتثبيت أدراج أصغر لا تمسك بها كثيرًا. إنه يأتي بمثابة شريحة واحدة مثبتة في الوسط تحت الدرج. يجعل هذا الموضع أمرًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن خيار سري ، ومن السهل التثبيت أيضًا.
كيفية اختيار الشريحة المناسبة لمشروعك
تحتاج أولاً إلى عامل مقدار الوزن الذي ستحتفظ به هذه الشرائح نظرًا لوجود تصنيفات وزن مختلفة لشرائح الدرج المختلفة. يمكن أن تمسك معظم الشرائح (باستثناء المركز المركزي) من 75 إلى 100 رطل ، وبعض خيارات الحاملة للكرة قادرة على حمل 500 رطل. بالنسبة للأدراج التي ستحمل عناصر ثقيلة (الأدوات والأطباق والكتب) ، تحديد أولويات الشرائح ذات التصنيف العالي للوزن.
بعد ذلك ، فكر في الوصول. إذا كنت تكره الحفر في الجزء الخلفي من الدرج ، فإن التمديد الكامل وشرائح السفر الزائدة هي مغير للألعاب. توفر شرائح Undermount و Call التي تمتد بالكامل تمديدًا كاملاً ، حيث تقدم الأخير أيضًا سفرًا مفرطًا. الشرائح اليورو والشرائح المثبتة على المركز عادة ما تأتي كتمديد.
ثم ، هناك نظرة. هل تريد أن تختفي الجهاز ، أم أنك بخير مع الشرائح المرئية؟ تبقي خيارات Undermount كل شيء مخفيًا ، بينما تبقى الشرائح الجانبية (بما في ذلك اليورو وصيد الكرة) في عرض. بالنسبة إلى النهاية المصقولة ، الراقية ، غالبًا ما تستحق الأجهزة المخفية جهود التكلفة والتركيب الإضافية. يجب أيضًا مراعاة جيبك عند اختيار شرائح الدرج. Undermount هو الأكثر تكلفة من الفئات الثلاث ، في حين أن المركز هو عادة الخيار الأكثر بأسعار معقولة.
في نهاية اليوم ، يعتمد عداء الدرج المناسب لمشروعك على أولوياتك. إذا كنت تقوم ببناء سعة تخزين بسيطة ومنخفضة التكلفة ، فقد تكون شرائح اليورو جيدة. ولكن ، إذا كنت تريد أدراجًا سهلة الاستخدام ، وظائف لا تشوبها شائبة ، وتستمر لسنوات ، فإن الأمر يستحق الصعود إلى شيء أفضل.