شرب الكثير من السوائل عبر الوريد يمكن أن يكون له تأثير خطير على قلبك

يمكن للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في درجات حرارة زائدة أن يصابوا بالجفاف بسهولة لأنهم يفقدون الماء والكهارل، وخاصة الصوديوم، من خلال العرق. قد يحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى الشوارد الكهربائية إذا كانوا يعانون بالفعل من الجفاف أو فقدوا الماء بسبب الإسهال. من المنطقي بالنسبة لهم أن يستهلكوا المشروبات التي تحتوي على إلكتروليتات للمساعدة في تعويض ما فقدوه. ومع ذلك، ما لم تكن تتعرق كثيرًا أو تعاني من الإسهال، فإن معظم الأشخاص لا يحتاجون إلى شرب مشروبات الإلكتروليت مثل السائل الوريدي. يمكنك الحصول على الإلكتروليتات الرئيسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم من خلال طعامك.

إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام، تقول جمعية القلب الأمريكية أنك ربما لا تحتاج إلى اللجوء إلى مشروب رياضي مثل Liquid IV إلا إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بكثافة عالية لأكثر من 75 دقيقة. يحتوي السائل الرابع على 11 جرامًا من السكر المضاف، وهو أمر مفيد أثناء ممارسة التمارين الرياضية الشاقة ولكنه غير مفيد لقلبك. تنصح جمعية القلب الأمريكية بالحد من تناول السكر المضاف إلى 6٪ من السعرات الحرارية اليومية. بالنسبة لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، هذا يعني 30 جرامًا فقط من السكر.

على الرغم من أن Liquid IV يتميز بوجود إلكتروليتات أكثر بثلاث مرات من المشروبات الرياضية الأخرى، إلا أن هذا ليس بالأمر الجيد بالضرورة. تحتاج هذه الشوارد إلى الكثير من الماء للحفاظ على التوازن المناسب في جسمك. تحتوي زجاجة 20 أونصة من مشروب جاتوريد جي 2 الرياضي على نفس الكمية من السعرات الحرارية ولكنها تحتوي فقط على 78 ملليجرام من البوتاسيوم (2% من القيمة اليومية) و 276 ملليجرام من الصوديوم (12% من القيمة اليومية). لا تشعر أنه عليك التخلص من السائل الوريدي الخاص بك. بدلاً من وضع عصا من السائل الوريدي في زجاجة ماء سعة 20 أونصة، أضف واحدة إلى 60 أونصة من الماء. بهذه الطريقة، ستضيف القليل من المذاق إلى الماء دون إغراق نظامك بالإلكتروليتات والسكر.