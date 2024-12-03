شرب الكثير من عصير الفاكهة له تأثير غير معروف على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

واستنادًا إلى بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 5.6% من البالغين يتناولون مشروبات الفاكهة يوميًا. ومع ذلك، فإن شرب أكثر من كوب من عصير الفاكهة قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها – ومهددة للحياة. وفقا لدراسة صدرت مؤخرا، فإن شرب عصير الفاكهة يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ونظرت الدراسة، التي نُشرت في عدد 2024 من مجلة السكتة الدماغية، في العلاقة بين مشروبات الفاكهة والعصائر ونوعين من السكتات الدماغية: النزف الإقفاري والنزيف داخل المخ. ولا يبدو أن تناول عصير أو اثنين من عصائر الفاكهة يوميًا يؤثر على احتمالات إصابة الأشخاص بالسكتة الدماغية. ومع ذلك، يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بنزيف داخل المخ.
وكما أوضحت الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية، يحدث النزف داخل المخ عندما يبدأ النزيف في أنسجة المخ. أشارت دراسة أجريت عام 2021 من مجلة أمراض الكلى إلى أن أحداث النزف داخل المخ أدت إلى الوفاة في 36٪ من الحالات.
ولكن لماذا يكون لشرب عصير الفاكهة أي تأثير على فرصة إصابة الشخص بالسكتة الدماغية؟ للحصول على مدخلات أحد الخبراء، سألت Health Digest الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في One Oak Medical.
عصير الفاكهة هو عبارة عن كمية زائدة من السكر للجسم والدماغ
في رأي سينغ، هناك خاصيتان لعصير الفاكهة تلعبان دورًا. الأول يتعلق بمحتوى السكر في العديد من أصناف عصير الفاكهة.
وقال سينغ: “عصائر الفاكهة عبارة عن مصادر مركزة للفركتوز والجلوكوز والتي يتم امتصاصها بسرعة في أجسامنا مما يسبب ارتفاع الأنسولين”. “يمكن لمستويات الأنسولين المرتفعة المزمنة أن تعزز الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم – وهو ما يعتبر من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.”
تعترف جمعية السكتات الدماغية الأمريكية بهذا الارتباط بين استهلاك السكر وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مشيرة إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري معرضون للإصابة بالسكتة الدماغية مرتين أكثر من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة. يتم دعم هذا الرقم من خلال دراسة أجريت عام 2023 في مجلة السكتة الدماغية والتي وجدت أن الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم ما يصل إلى ضعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بالإضافة إلى احتمال أكبر للإصابة بأكثر من سكتة دماغية واحدة.
عصير الفاكهة يفتقر إلى الألياف الغذائية المفيدة
السبب الثاني الذي يرى سينغ أن هناك صلة محتملة بين الاستهلاك المفرط لعصير الفاكهة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية يرتبط بنقص الألياف في عصير الفاكهة. وأوضح سينغ أن “الألياف بشكل عام تبطئ امتصاص السكر وتمنع أيضًا ارتفاع الأنسولين. هناك فقدان للألياف عند تناول العصير، وهو ما كنت ستحصل عليه عادةً إذا تناولت الفاكهة النيئة”.
ومرة أخرى، يدعم العلم تفسير سينغ. وجد التحليل التلوي لعام 2023 الذي نشرته مجلة السكتة الدماغية والأمراض الدماغية الوعائية وجود صلة محتملة بين ارتفاع استهلاك الألياف الغذائية وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
هذا لا يعني أن عليك الابتعاد عن عصير الفاكهة، ولكن قد يكون من الأفضل شربه باعتدال. ونصح سينغ البالغين بعدم شرب أكثر من 4 إلى 6 أونصات من عصير الفاكهة يوميًا. (ذكر أن الأطفال يجب أن يشربوا كميات أقل). بالإضافة إلى ذلك، أوصى بتناول الفاكهة الكاملة، واختيار العصائر ذات المحتوى المنخفض من السكر، أو تخفيف عصائر الفاكهة بالماء لمزيد من الحماية ضد السكتة الدماغية.