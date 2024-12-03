شرب الكثير من عصير الفاكهة له تأثير غير معروف على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

واستنادًا إلى بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 5.6% من البالغين يتناولون مشروبات الفاكهة يوميًا. ومع ذلك، فإن شرب أكثر من كوب من عصير الفاكهة قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها – ومهددة للحياة. وفقا لدراسة صدرت مؤخرا، فإن شرب عصير الفاكهة يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في عدد 2024 من مجلة السكتة الدماغية، في العلاقة بين مشروبات الفاكهة والعصائر ونوعين من السكتات الدماغية: النزف الإقفاري والنزيف داخل المخ. ولا يبدو أن تناول عصير أو اثنين من عصائر الفاكهة يوميًا يؤثر على احتمالات إصابة الأشخاص بالسكتة الدماغية. ومع ذلك، يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بنزيف داخل المخ.

وكما أوضحت الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية، يحدث النزف داخل المخ عندما يبدأ النزيف في أنسجة المخ. أشارت دراسة أجريت عام 2021 من مجلة أمراض الكلى إلى أن أحداث النزف داخل المخ أدت إلى الوفاة في 36٪ من الحالات.

ولكن لماذا يكون لشرب عصير الفاكهة أي تأثير على فرصة إصابة الشخص بالسكتة الدماغية؟ للحصول على مدخلات أحد الخبراء، سألت Health Digest الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في One Oak Medical.