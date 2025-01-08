شرب الكحول له تأثير غير متوقع على ضغط الدم (ولكن بشكل مؤقت فقط)

يمكن أن يكون يوم العمل الصعب مرهقًا عقليًا وجسديًا لدرجة أن كل ما تريد فعله هو العودة إلى المنزل والاستلقاء على الأريكة مع كأس من البيرة أو النبيذ. أنت كسول جدًا بحيث لا يمكنك طهي تلك الوجبة الصحية من خدمة الاشتراك المفضلة لديك، لذا يمكنك طلب شيء ما من DoorDash أثناء تصفح موجز الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

قد يساعدك تناول مشروب أو اثنين على الاسترخاء، وقد تلاحظ انخفاضًا طفيفًا في ضغط دمك. قد لا يكون لمشروب واحد تأثير ملحوظ على ضغط الدم، ولكن يمكنك أن ترى ارتفاعًا طفيفًا في معدل ضربات القلب لبضع ساعات أثناء استقلاب جسمك للكحول. وفقًا لتحليل عام 2020 في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية، يمكن لمشروبين أن يخفضا ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمقدار 5.6 ملم زئبق (مم زئبق) والضغط الانبساطي (الرقم السفلي) بمقدار 4 مم زئبق لمدة 6 ساعات تقريبًا. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض في ضغط الدم هو مؤقت فقط. يجب أن يعود ضغط الدم إلى خط الأساس بعد 6 ساعات.

قد يظهر أيضًا شرب أكثر من مشروبين انخفاضًا في ضغط الدم، لكنك سترى أرقامًا مرتفعة إلى حد ما بعد 13 ساعة من الشرب (ويحذر الخبراء من الإفراط في شرب الخمر في عطلات نهاية الأسبوع). إذا كنت معتادًا على الشرب كل يوم، فلا تتفاجأ إذا ارتفع ضغط دمك إلى مستويات غير صحية مع مرور الوقت.