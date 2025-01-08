شرب الكحول له تأثير غير متوقع على ضغط الدم (ولكن بشكل مؤقت فقط)

يمكن أن يكون يوم العمل الصعب مرهقًا عقليًا وجسديًا لدرجة أن كل ما تريد فعله هو العودة إلى المنزل والاستلقاء على الأريكة مع كأس من البيرة أو النبيذ. أنت كسول جدًا بحيث لا يمكنك طهي تلك الوجبة الصحية من خدمة الاشتراك المفضلة لديك، لذا يمكنك طلب شيء ما من DoorDash أثناء تصفح موجز الوسائط الاجتماعية الخاص بك.
قد يساعدك تناول مشروب أو اثنين على الاسترخاء، وقد تلاحظ انخفاضًا طفيفًا في ضغط دمك. قد لا يكون لمشروب واحد تأثير ملحوظ على ضغط الدم، ولكن يمكنك أن ترى ارتفاعًا طفيفًا في معدل ضربات القلب لبضع ساعات أثناء استقلاب جسمك للكحول. وفقًا لتحليل عام 2020 في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية، يمكن لمشروبين أن يخفضا ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمقدار 5.6 ملم زئبق (مم زئبق) والضغط الانبساطي (الرقم السفلي) بمقدار 4 مم زئبق لمدة 6 ساعات تقريبًا. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض في ضغط الدم هو مؤقت فقط. يجب أن يعود ضغط الدم إلى خط الأساس بعد 6 ساعات.
قد يظهر أيضًا شرب أكثر من مشروبين انخفاضًا في ضغط الدم، لكنك سترى أرقامًا مرتفعة إلى حد ما بعد 13 ساعة من الشرب (ويحذر الخبراء من الإفراط في شرب الخمر في عطلات نهاية الأسبوع). إذا كنت معتادًا على الشرب كل يوم، فلا تتفاجأ إذا ارتفع ضغط دمك إلى مستويات غير صحية مع مرور الوقت.
يرتبط الشرب اليومي بارتفاع ضغط الدم
يعد تناول مشروب بعد العمل أمرًا شائعًا جدًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، لكن هذا المشروب بين الوجبات يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. بحثت دراسة أجريت عام 2004 في ارتفاع ضغط الدم العلاقة بين عادات الشرب وارتفاع ضغط الدم. كان الأشخاص الذين شربوا كل يوم أو شربوا على معدة فارغة أكثر عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص الذين شربوا بشكل أقل أو شربوا مع وجبات الطعام. لم تقيس هذه الدراسة مقدار شرب الناس كل يوم.
يمكن أن يؤدي شرب المزيد من الكحول إلى زيادة ضغط الدم لديك، وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة ارتفاع ضغط الدم. في سبع دراسات شملت أكثر من 20 ألف شخص، فإن مشروبًا واحدًا يوميًا يرفع ضغط الدم قليلاً، لكن شرب أربعة مشروبات يوميًا يمكن أن يرفعه بما يصل إلى ثلاثة أضعاف (اقرأ عما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن الشرب).
يميل ضغط دمك إلى أن يكون أعلى في الصباح وينخفض في المساء. في دراسة أجريت عام 2024 في علم وظائف الأعضاء، ارتدى 44 شخصًا بالغًا في منتصف العمر جهاز مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة لقياس ضغط الدم لديهم في الليل. كان لدى الأشخاص الذين يشربون الخمر ارتفاعًا في ضغط الدم الانقباضي بنسبة 8٪ وضغط الدم الانبساطي بنسبة 7٪ في المساء. كما أظهر الأشخاص الذين يشربون الخمر انخفاضًا أقل في ضغط الدم في المساء، وهو ما يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
كيف يؤثر الكحول على ضغط الدم
بصرف النظر عن إعطائك ضجة، يؤثر الكحول على ضغط دمك من خلال عدة آليات. نظرًا لأن الكحول يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والأوعية الدموية، فإن ضغط الدم الانقباضي يميل إلى التقلب أكثر بناءً على استهلاكك للكحول، وفقًا لمقال نُشر عام 2014 في المجلة العالمية لأمراض القلب. قد تشعر بالاسترخاء بعد تناول مشروب أو اثنين، لكن الكحول يزيد بالفعل من هرمونات التوتر في جسمك للتعامل مع سموم الكحول. يطلق محفز الجهاز العصبي الودي الأدرينالين، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.
يحتوي جسمك بشكل طبيعي على أجهزة استشعار مدمجة (تسمى مستقبلات الضغط) تساعد في تنظيم ضغط الدم. يقلل الكحول من حساسية مستقبلات الضغط هذه ويزيد من ضغط الدم. لديك أيضًا هرمونات تساعد في التحكم في ضغط الدم، لكن الكحول يرفع مستويات هذه الهرمونات. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحتفظ بمزيد من السوائل في الدم، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. يساعد أكسيد النيتريك (NO) الأوعية الدموية على الاسترخاء، لكن الكحول يدمر الإنزيمات التي تساعد على إنتاج NO. يزيد الكحول أيضًا من مستويات الهرمون الذي يضيق الأوعية الدموية ويزيد من الجذور الحرة الضارة التي تلحق الضرر ببطانة الأوعية الدموية.