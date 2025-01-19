شرب الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسبعة أنواع من السرطان

يعتقد الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي أن العلاقة بين استهلاك الكحول والسرطان قوية للغاية لدرجة أنه أصدر نصيحة لإضافة ملصق تحذير صحي على المشروبات الكحولية. بجانب التبغ والسمنة، يعد الكحول أحد الأسباب الرئيسية للسرطان التي يمكن الوقاية منها، وهو مسؤول عن أكثر من 96000 حالة سرطان في الولايات المتحدة في عام 2019، وفقًا لتقرير عام 2025.
ما يقرب من 22٪ من النساء اللاتي يشربن مشروبين يوميًا معرضات لخطر الإصابة بنوع ما من السرطان. الرجال الذين يشربون مشروبين يوميا لديهم خطر أقل قليلا من النساء، حيث يصاب 13٪ بالسرطان المرتبط بالكحول على مدى حياتهم. ويستند هذا الخطر إلى بيانات من مقال نُشر عام 2021 في المجلة البريطانية للسرطان، والذي وجد أن الكحول يرتبط بسرطانات الحلق والحنجرة والقولون والمستقيم والمريء والكبد والفم والثدي.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون أقل من مشروبين يوميًا ليسوا بالضرورة في مأزق. ما يزيد قليلاً عن 11% من الرجال و19% من النساء الذين يشربون مشروبًا كحوليًا واحدًا يوميًا معرضون للإصابة بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم. على الرغم من أن الدراسات الوبائية مثل هذه لا يمكن أن تثبت وجود علاقة سببية، إلا أن نصيحة مورثي تشير إلى بعض الطرق التي قد يسبب بها تعاطي الكحول السرطان
قد يسبب الكحول السرطان من خلال آليات متعددة
عندما تشرب أي نوع من الكحول، تقوم إنزيمات الجسم بتفكيكه إلى مادة سامة تسمى الأسيتالديهيد. يمكن أن يرتبط الأسيتالديهيد بالحمض النووي، مما يتداخل مع قدرته على إصلاح نفسه ويسبب طفرات ضارة يمكن أن تؤدي إلى تكوين الورم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Nutrients.
يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول أيضًا إلى الإجهاد التأكسدي، حيث تضر أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) بالخلايا عن طريق إتلاف الحمض النووي والتدخل في عمليات الإشارات الطبيعية للخلايا. يمكن أن يؤدي هذا التدخل إلى نمو الخلايا خارج نطاق السيطرة وانتشارها عبر الجسم.
الإجهاد المزمن، وقلة ممارسة الرياضة، والسمنة، ومشاكل النوم يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب، ويمكن أن يؤدي الالتهاب أيضًا إلى السرطان. يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول على المدى الطويل إلى تفاقم تطور السرطان عن طريق جذب الخلايا المناعية المنتجة للالتهاب والتي تنتج المزيد من أنواع الأكسجين التفاعلية. يمكن أن يختل توازن الميكروبيوم المعوي لديك عن طريق شرب الكحول، ومن المرجح أن تدخل المنتجات الثانوية الضارة إلى مجرى الدم حيث تصبح بطانة أمعائك أكثر نفاذية. وهذا أيضًا يؤدي إلى مزيد من الالتهاب.
يرتبط الكحول ارتباطًا وثيقًا بسرطان الثدي بسبب دور الكحول في تعطيل مستويات هرمون الاستروجين. يتداخل الكحول أيضًا مع تنظيم واستقلاب الهرمونات الأخرى.
ويرتبط التدخين أيضًا بالسرطان. يمكن أن يزيد الكحول من قدرة الجسم على امتصاص المواد المسرطنة الناتجة عن دخان السجائر والمواد الأخرى المسببة للسرطان الموجودة في الهواء، مما يزيد من خطر إصابتك.
كثير من الناس مرتبكون بشأن المخاطر الصحية للكحول
في الوقت الحالي، تأتي جميع المشروبات الكحولية المباعة في الولايات المتحدة مصحوبة بعلامة تحذير توضح تأثير الكحول على الجنين النامي وكيف يمكن أن يضعف قدرتك على القيادة. تحث نصيحة مورثي الكونجرس الأمريكي على إضافة تحذير السرطان إلى الملصق الحالي لتوعية المزيد من الناس بتأثير الكحول على السرطان. وفقًا لدراسة أجراها المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان عام 2019، فإن 45% فقط من الأشخاص يدركون خطر الإصابة بالسرطان بسبب استهلاك الكحول. (وإليك بعض الآثار الأخرى للكحول على الجسم.)
في تعليق عام 2020 في The Lancet، وصف الباحثون كيف غالبًا ما يتم تجاهل الكحول كعامل خطر للسرطان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جهود العلاقات العامة التي تبذلها صناعة الكحول للتقليل من أهمية الأبحاث الصحية. تؤثر صناعة الكحول أيضًا على السياسة الصحية من خلال تمويل المبادرات الصحية العالمية.
تنص الإرشادات الأمريكية الحالية على أنه يجب على الأشخاص الشرب باعتدال إذا اختاروا الشرب. ويعتبر الشرب المعتدل مشروبين للرجال ومشروب واحد للنساء. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن الشرب المعتدل آمن، على الرغم من أنه كان يعتبر صحيًا في الماضي، وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن منظمة الصحة العالمية. وبدلاً من ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إنها تبحث عن بحث صالح يحدد كمية الكحول “الآمنة” التي لا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. (اقرأ ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن شرب الكحول.)