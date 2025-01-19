شرب الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسبعة أنواع من السرطان

يعتقد الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي أن العلاقة بين استهلاك الكحول والسرطان قوية للغاية لدرجة أنه أصدر نصيحة لإضافة ملصق تحذير صحي على المشروبات الكحولية. بجانب التبغ والسمنة، يعد الكحول أحد الأسباب الرئيسية للسرطان التي يمكن الوقاية منها، وهو مسؤول عن أكثر من 96000 حالة سرطان في الولايات المتحدة في عام 2019، وفقًا لتقرير عام 2025.

ما يقرب من 22٪ من النساء اللاتي يشربن مشروبين يوميًا معرضات لخطر الإصابة بنوع ما من السرطان. الرجال الذين يشربون مشروبين يوميا لديهم خطر أقل قليلا من النساء، حيث يصاب 13٪ بالسرطان المرتبط بالكحول على مدى حياتهم. ويستند هذا الخطر إلى بيانات من مقال نُشر عام 2021 في المجلة البريطانية للسرطان، والذي وجد أن الكحول يرتبط بسرطانات الحلق والحنجرة والقولون والمستقيم والمريء والكبد والفم والثدي.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون أقل من مشروبين يوميًا ليسوا بالضرورة في مأزق. ما يزيد قليلاً عن 11% من الرجال و19% من النساء الذين يشربون مشروبًا كحوليًا واحدًا يوميًا معرضون للإصابة بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم. على الرغم من أن الدراسات الوبائية مثل هذه لا يمكن أن تثبت وجود علاقة سببية، إلا أن نصيحة مورثي تشير إلى بعض الطرق التي قد يسبب بها تعاطي الكحول السرطان