شرب عصير البرتقال كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر حصوات الكلى

كوب من عصير البرتقال يكمل وجبة الإفطار التي يتناولها العديد من الأشخاص كل صباح مع ما يكفي من فيتامين C ليوم واحد. فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة المهمة لدعم جهاز المناعة لديك. يعد عصير البرتقال أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم (ومنخفض الصوديوم) للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وستحصل على 19٪ من حمض الفوليك الموصى به للمساعدة في إنتاج الخلايا.
فائدة أخرى قد تفاجئك لعصير البرتقال هي أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى. وقال أوتساف بانسال، طبيب المسالك البولية في نظام الرعاية الصحية التذكاري، لصحيفة هيلث دايجست: “يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من السيترات، والتي تمت دراستها جيدًا لتقليل تكوين الحصوات، وخاصة أكسالات الكالسيوم وحصوات حمض البوليك”. حصوات أكسالات الكالسيوم وحمض اليوريك هي أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا.
تقول مؤسسة الكلى الوطنية أن 1 من كل 10 أشخاص سيصاب بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياتهم، ويمكن أن تزيد الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة من خطر إصابتك. وأوضح بانسال كيف يمكننا تعديل نظامنا الغذائي وإدراج عصير البرتقال لمنع حصوات الكلى.
كيف يمكن للسيترات من عصير البرتقال منع حصوات الكلى
غالبًا ما تتشكل حصوات الكلى عندما لا تتناول كمية كافية من السوائل، لذلك يصبح البول مركّزًا بالمعادن والأملاح ومنتجات النفايات الأخرى. تتشكل حصوات الكلى بسبب حمض اليوريك عندما ينخفض الرقم الهيدروجيني للبول بسبب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين. وقال بانسال: “السيترات (الموجودة في عصير البرتقال) هي مثبط قوي للحصوات البولية عن طريق قلوية البول وبالتالي زيادة درجة الحموضة البولية”. “فضلاً عن ذلك، يرتبط السيترات بالكالسيوم البولي، مما يقلل من تشبع البول“.
لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، يقترح بانسال إلقاء نظرة على نظامك الغذائي. حافظ على رطوبة جسمك وأضف لمسة من الليمون إلى الماء. الحد من كمية البروتين الحيواني في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى بسبب حمض اليوريك. يمكن أن يؤدي الصوديوم الزائد في نظامك الغذائي إلى إفراز الجسم لمزيد من الكالسيوم، مما يسبب حصوات أكسالات الكالسيوم. إذا كنت عرضة لحصوات أكسالات الكالسيوم، فقلل من تناول الصوديوم والأطعمة الغنية بالأوكسالات، مثل السبانخ وفول الصويا والمكسرات والشوكولاتة.
لماذا لا ينصح بعصير البرتقال لعلاج حصوات الكلى؟
قد يساعد كوب من عصير البرتقال في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، لكن بانسال قال إنه يجب عليك التفكير مرتين بشأن المحتوى العالي من السكر في عصير البرتقال. يحتوي كوب واحد على ما يقرب من 26 جرامًا من السكر مع القليل جدًا من الألياف لإبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكن أن تتراكم السعرات الحرارية البالغة 112 سعرة حرارية بسرعة إذا كنت تحاول التحكم في وزنك. وقال: “أيضا، يمكن أن تسبب الحموضة اضطرابا في الجهاز الهضمي، وتآكل المينا، من بين آثار جانبية أخرى”.
وأضاف بانسال أن كمية السترات الموجودة في كوب من عصير البرتقال يمكن أن تختلف تبعا لكيفية معالجة العصير. على الرغم من أن عصير البرتقال يحتوي على سترات أقل من عصير الليمون، إلا أنك ستحصل على ما بين 1 إلى 4 جرام من السيترات في كوب سعة 8 أونصات. “بسبب انخفاض محتوى السيترات وزيادة السكر والكربوهيدرات، لا ينصح عادة باستهلاك عصير البرتقال لغرض الوقاية من الحصوات.وقال إن الحصول على السترات بشكل طبيعي من الحمضيات يعد بديلاً جيدًا لعصير البرتقال أو مكملات السترات الاصطناعية.