شرب عصير البرتقال كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر حصوات الكلى

كوب من عصير البرتقال يكمل وجبة الإفطار التي يتناولها العديد من الأشخاص كل صباح مع ما يكفي من فيتامين C ليوم واحد. فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة المهمة لدعم جهاز المناعة لديك. يعد عصير البرتقال أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم (ومنخفض الصوديوم) للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وستحصل على 19٪ من حمض الفوليك الموصى به للمساعدة في إنتاج الخلايا.

فائدة أخرى قد تفاجئك لعصير البرتقال هي أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى. وقال أوتساف بانسال، طبيب المسالك البولية في نظام الرعاية الصحية التذكاري، لصحيفة هيلث دايجست: “يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من السيترات، والتي تمت دراستها جيدًا لتقليل تكوين الحصوات، وخاصة أكسالات الكالسيوم وحصوات حمض البوليك”. حصوات أكسالات الكالسيوم وحمض اليوريك هي أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا.

تقول مؤسسة الكلى الوطنية أن 1 من كل 10 أشخاص سيصاب بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياتهم، ويمكن أن تزيد الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة من خطر إصابتك. وأوضح بانسال كيف يمكننا تعديل نظامنا الغذائي وإدراج عصير البرتقال لمنع حصوات الكلى.