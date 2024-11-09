شرب عصير التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بسرطان الثدي

يظل سرطان الثدي أحد أهم نوعين من السرطان الذي يصيب النساء. وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، كل عام، تكتشف أكثر من 300 ألف امرأة في الولايات المتحدة أنهن مصابات بسرطان الثدي، ويموت أكثر من 42 ألف امرأة مصابة بسرطان الثدي.

على الرغم من عدم وجود طريقة للقضاء تمامًا على خطر الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن اتباع نظام غذائي مضاد للسرطان قد يساعد. ليس من الصعب العثور على الأطعمة المضادة للسرطان: كما يشير المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR)، فإن الأطعمة المقاومة للسرطان قريبة من أقرب متجر بقالة لديك. من اللفت إلى بذور الكتان ومن البرتقال إلى الجوز، الكثير من الأطعمة غنية بالمواد المغذية التي قد تقلل من فرص تشخيص إصابتك بسرطان الثدي في المستقبل. وتشمل هذه القائمة الطويلة التوت البري. يشتهر التوت البري بلونه الأحمر الغني وطعمه اللاذع، وقد نشأ في الأراضي الرطبة في أمريكا الشمالية. توضح وزارة الزراعة الأمريكية أن المستوطنين الأوروبيين الأوائل بدأوا في استخدام التوت البري في طهيهم بحلول القرن السابع عشر. اليوم، أصبح التوت البري عنصرًا أساسيًا في الطهي خلال العديد من عطلات نوفمبر وديسمبر.

ومع ذلك، فإن التوت البري لا يقتصر فقط على كونه المفضل الموسمي في شكله الكامل؛ يتم استهلاكها أيضًا بشكل متكرر كعصير. على الرغم من أنه لا يحظى بشعبية كبيرة مثل عصير التفاح أو البرتقال، إلا أن عصير التوت البري متوفر عادة في ممر العصير. إذا كنت تقدر طعمه المميز كمشروب، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة ذلك يحتفظ عصير التوت البري بالعديد من العناصر الغذائية الموجودة في التوت البري، مما يجعله حليفًا قويًا في المعركة ضد سرطان الثدي.