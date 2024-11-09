شرب عصير التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بسرطان الثدي

يظل سرطان الثدي أحد أهم نوعين من السرطان الذي يصيب النساء. وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، كل عام، تكتشف أكثر من 300 ألف امرأة في الولايات المتحدة أنهن مصابات بسرطان الثدي، ويموت أكثر من 42 ألف امرأة مصابة بسرطان الثدي.
على الرغم من عدم وجود طريقة للقضاء تمامًا على خطر الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن اتباع نظام غذائي مضاد للسرطان قد يساعد. ليس من الصعب العثور على الأطعمة المضادة للسرطان: كما يشير المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR)، فإن الأطعمة المقاومة للسرطان قريبة من أقرب متجر بقالة لديك. من اللفت إلى بذور الكتان ومن البرتقال إلى الجوز، الكثير من الأطعمة غنية بالمواد المغذية التي قد تقلل من فرص تشخيص إصابتك بسرطان الثدي في المستقبل. وتشمل هذه القائمة الطويلة التوت البري. يشتهر التوت البري بلونه الأحمر الغني وطعمه اللاذع، وقد نشأ في الأراضي الرطبة في أمريكا الشمالية. توضح وزارة الزراعة الأمريكية أن المستوطنين الأوروبيين الأوائل بدأوا في استخدام التوت البري في طهيهم بحلول القرن السابع عشر. اليوم، أصبح التوت البري عنصرًا أساسيًا في الطهي خلال العديد من عطلات نوفمبر وديسمبر.
ومع ذلك، فإن التوت البري لا يقتصر فقط على كونه المفضل الموسمي في شكله الكامل؛ يتم استهلاكها أيضًا بشكل متكرر كعصير. على الرغم من أنه لا يحظى بشعبية كبيرة مثل عصير التفاح أو البرتقال، إلا أن عصير التوت البري متوفر عادة في ممر العصير. إذا كنت تقدر طعمه المميز كمشروب، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة ذلك يحتفظ عصير التوت البري بالعديد من العناصر الغذائية الموجودة في التوت البري، مما يجعله حليفًا قويًا في المعركة ضد سرطان الثدي.
غني بأكثر من مجرد لون
يحدد WebMD العناصر الغذائية التي تجعل عصير التوت البري إضافة جيدة لخطة الوجبات المضادة للسرطان. لا يوفر كوب واحد من عصير التوت البري سعة 8 أونصات فقط حوالي ربع فيتامين C اليومي الذي يحتاجه الشخص العادي، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة، مثل كيرسيتين والأنثوسيانين.
وفقًا لمراجعة عام 2016 في مضادات الأكسدة، تشير الدراسات إلى أن مشتقات التوت البري (مثل العصير) يمكن أن تمنع تطور السرطان في خطوط الخلايا المرتبطة بسرطان الثدي. على وجه التحديد، تم تسمية كيرسيتين كأحد المركبات المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تقلل من تلك الخطوط. درس مقال نُشر عام 2020 في مجلة Berry Research التأثير الوقائي الكيميائي المحتمل لعصير التوت البري. وأشار الباحثون إلى أن عصير التوت البري قد يكون قادرًا على المساعدة في قتل الخلايا المسببة للورم وتوفير مساعدة مضادة للالتهابات داخل الجسم.
في حين أن هذه أخبار مثيرة، خاصة إذا كنت ترغب في الوصول إلى العلاجات الطبيعية عندما يكون ذلك ممكنا، فإن الأبحاث التي نشرها AICR تحذر من أن عصير التوت البري قد لا يوفر نفس النتائج الوقائية لجميع الناس. نظرًا لأن الميكروبيوم المعوي لكل شخص فريد من نوعه، فإن إمكانية الوصول النظامية لمركبات التوت البري قد تختلف بين الأفراد. يساعد هذا في تفسير سبب حصول بعض النساء على حماية أكبر من شرب عصير التوت البري أكثر من غيرهن.
الاستمتاع بعصير التوت البري بشكل صحي
سواء كنت تبحثين عن أطعمة مقاومة لسرطان الثدي أم لا، فقد تعجبك فكرة زيادة تناولك لعصير التوت البري بغض النظر عن فوائده الغذائية. فقط تذكر أن تتبع بعض القواعد لدمجها بشكل صحي في طعامك اليومي.
أولاً، اختاري النوع المناسب من عصير التوت البري. تحتوي العديد من عصائر التوت البري على قدر كبير من السكر المضاف، وهو ما لا تحتاجه. وفقًا لموقع Healthline، يحتوي كوب واحد من عصير التوت البري على 30 جرامًا من السكر. (نعم.) إضافة المزيد يمكن أن يسبب زيادة في السكر أو حتى ارتفاع السكر إذا كنت مصابًا بالسكري.
ثانيًا، تأكد من أن عصير التوت البري لن يتفاعل مع أي أدوية تتناولها. وفقًا لموقع WebMD، قد يتداخل استهلاك التوت البري مع فعالية بعض مميعات الدم، وأدوية إنقاص الوزن، وحاصرات قنوات الكالسيوم، والأدوية المضادة للالتهابات، والأدوية التي يتم تغييرها داخل الكبد. أخيرًا، خفف من كمية عصير التوت البري التي تشربها كل يوم (وليس فقط الحد من السكريات). يعاني بعض الأشخاص الذين يستهلكون عصير التوت البري من مشاكل في المعدة مثل اضطراب المعدة أو البراز السائل.
أغذية إضافية للوقاية من سرطان الثدي
هناك أطعمة أخرى ذات قدرة على مكافحة السرطان (وهي تتناسب بشكل رائع مع عصير التوت البري). تحتوي الخضروات الورقية والخضروات الصليبية على نسبة منخفضة من السكر بشكل طبيعي وقد تمنع تكون خلايا سرطان الثدي. في دراسة أجريت عام 2024 في مجلة Nutrition Research، قام الباحثون بالتحقيق في تأثير المنتجات المختلفة على خطر الإصابة بسرطان الثدي بناءً على ألوان الخضروات. وخلص الباحثون إلى أنه بالنسبة للنساء الكوريات اللاتي شكلن العينة، يبدو أن المنتجات البيضاء والخضراء تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرهن.
التوت، بما في ذلك التوت الأزرق، هو خيار جيد آخر. وفقا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Molecules، فإن مركبات التوت مثل البوليفينول “قد تعدل قابلية الإصابة بسرطان الثدي”. ونتيجة لذلك، اقترح مؤلفو الدراسة أن مستحضرات التوت الغنية بالبوليفينول يمكن استخدامها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وربما إبطاء تقدم السرطان النشط.
في النهاية، لا يوجد طعام سحري للحماية من سرطان الثدي. لكن شرب عصير التوت البري – وربما إقرانه مع سلطة خضراء أو مزجه مع عصير السبانخ والتوت – يمكن أن يقلل من فرصة تشخيصك.