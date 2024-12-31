شرب عصير التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بسرطان الرئة

هل عصير التوت البري هو المشروب اليومي المفضل؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لا تحصل فقط على مشروب لذيذ. من المحتمل أيضًا أن تحمي نفسك من سرطان الرئة في المستقبل.
على الرغم من أنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يمنع السرطان، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وقد أظهر التوت البري وعدًا كبيرًا في البيئات السريرية كغذاء مضاد للسرطان. في دراسة نشرت عام 2016 في مجلة مضادات الأكسدة، تم تحديد التوت البري على أنه يحتمل أن يثبط نمو الخلايا السرطانية. على وجه التحديد، ذكرت الدراسة أن حمض أورسوليك والبروانثوسيانيدين (كلاهما يمكن العثور عليهما في التوت البري) يوفران الحماية ضد نمو سرطان الرئة، وكذلك أنواع السرطان الأخرى. حمض أورسوليك هو مركب تم بحثه علميًا كعلاج طبيعي للوقاية من السرطان وعلاجه. يتم تصنيف البروانثوسيانيدين أيضًا على أنه مركبات ذات خصائص وقائية كيميائية محتملة مماثلة. في الواقع، اختبرت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Food Bioscience الفرضية القائلة بأن مادة البروانثوسيانيدين المشتقة من بذور العنب يمكن أن تقلل من حدوث الخلايا السرطانية في الكبد، وحققت نتائج إيجابية.
ركزت دراسة أخرى على البروانثوسيانيدين بشكل خاص على سرطان الرئة. استكشفت دراسة عام 2011، التي نُشرت في مجلة Molecules، إمكانية تأثير مادة البروانثوسيانيدين المستخرجة من التوت البري سلبًا على نمو خلايا سرطان الرئة. وخلص الباحثون إلى أن مادة البروانثوسيانيدين تبشر بالقدرة على تثبيط السرطان على المستوى الجيني.
ثروة من المواد الكيميائية النباتية المقاومة للسرطان
حمض أورسوليك والبروانثوسيانيدين ليسا العناصر الغذائية الوحيدة في التوت البري التي يبدو أنها قادرة على التخفيف من تكاثر الخلايا السرطانية. ذكرت مراجعة نشرت عام 2007 في مجلة التغذية أن ثلاثة من المواد الكيميائية النباتية القائمة على التوت البري (على سبيل المثال، ريسفيراترول، كيرسيتين، وإبيغالوكاتشين غالاتي) كلها قادرة على التسبب في الوفاة في الخلايا السرطانية.
ربما سمعت عن ريسفيراترول من قبل، لأنه غالبًا ما يرتبط بفوائد صحة القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالنبيذ الأحمر. ومع ذلك، قد يكون مفيدًا إذا كنت تحاول الوقاية من السرطان أيضًا. تمت دراسة ريسفيراترول لتأثيراته المضادة للسرطان المرتبطة بالرئة في دراسة أجريت عام 2019 في Current Cancer Drug Targets. وأشارت الدراسة إلى احتمال أن يكون العلاج بالريسفيراترول وسيلة لتثبيط خطوط الخلايا السرطانية.
أما بالنسبة للكيرسيتين، فقد أشارت مراجعة أجريت عام 2022 في مجلة Cancer Cell International إلى أن الكيرسيتين يمكن أن يدعم التعبير عن الجين الذي يُعتقد أنه يحارب تطور السرطان في الرئتين. على هذا النحو، قد يكون أيضًا أحد الأصول المهمة لصحتك وهو متوفر في أقرب كوب من عصير التوت البري.
وفي الوقت نفسه، قد يكون Epigallocatechin Gallate، وهو بوليفينول، قادرًا على المساعدة في المعركة ضد سرطان الرئة على المستوى الخلوي. كشفت دراسة أجريت عام 2023 في Advances in Redox Research أن epigallocatechin Gallate يبدو أنه يمنع تطور خلايا سرطان الرئة عن طريق قمع تلك الخلايا.
القيمة الغذائية للعصير مقابل التوت الطازج
قد تكون هذه النتائج هي ما كنت تريد سماعه إذا كنت تحب عصير التوت البري وتريد تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة. ولكن هل عصير التوت البري كافٍ لإدخال العناصر الغذائية الأساسية المذكورة أعلاه إلى نظامك؟ أو هل يتعين عليك استهلاك التوت البري الكامل لتحقيق المزايا الوقائية للفاكهة؟
ليس هناك شك في أن عصير التوت البري يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية للفاكهة النيئة. على سبيل المثال، يمكنك أن تتوقع فقدان الألياف عندما تحد من تناول التوت البري في شكل عصير. كوب واحد من التوت البري الطازج يحتوي على 4 جرام من الألياف، وفقا لموقع WebMD. وبالمقارنة، يلاحظ WebMD أن هناك 0 جرام من الألياف في كوب من عصير التوت البري. ومع ذلك، فإن الألياف ليست أهم مغذيات التوت البري إذا كنت مهتمًا في الغالب بشرب عصير التوت البري كعامل للوقاية من سرطان الرئة.
وبطبيعة الحال، لن تحصل على نفس التركيز من المركبات مثل حمض أورسوليك وكيرسيتين عندما تحتسي العصير بدلا من تناول التوت البري الكامل، وفقا ل هيلث لاين. ومع ذلك، قد ترغب في الاستمرار في شرب عصير التوت البري كمصدر موثوق للعديد من العناصر الغذائية المضادة للسرطان. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون هذه العناصر الغذائية متاحة بيولوجيًا كما لو كنت تتناول التوت الكامل.