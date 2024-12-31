شرب عصير التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بسرطان الرئة

هل عصير التوت البري هو المشروب اليومي المفضل؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لا تحصل فقط على مشروب لذيذ. من المحتمل أيضًا أن تحمي نفسك من سرطان الرئة في المستقبل.

على الرغم من أنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يمنع السرطان، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وقد أظهر التوت البري وعدًا كبيرًا في البيئات السريرية كغذاء مضاد للسرطان. في دراسة نشرت عام 2016 في مجلة مضادات الأكسدة، تم تحديد التوت البري على أنه يحتمل أن يثبط نمو الخلايا السرطانية. على وجه التحديد، ذكرت الدراسة أن حمض أورسوليك والبروانثوسيانيدين (كلاهما يمكن العثور عليهما في التوت البري) يوفران الحماية ضد نمو سرطان الرئة، وكذلك أنواع السرطان الأخرى. حمض أورسوليك هو مركب تم بحثه علميًا كعلاج طبيعي للوقاية من السرطان وعلاجه. يتم تصنيف البروانثوسيانيدين أيضًا على أنه مركبات ذات خصائص وقائية كيميائية محتملة مماثلة. في الواقع، اختبرت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Food Bioscience الفرضية القائلة بأن مادة البروانثوسيانيدين المشتقة من بذور العنب يمكن أن تقلل من حدوث الخلايا السرطانية في الكبد، وحققت نتائج إيجابية.

ركزت دراسة أخرى على البروانثوسيانيدين بشكل خاص على سرطان الرئة. استكشفت دراسة عام 2011، التي نُشرت في مجلة Molecules، إمكانية تأثير مادة البروانثوسيانيدين المستخرجة من التوت البري سلبًا على نمو خلايا سرطان الرئة. وخلص الباحثون إلى أن مادة البروانثوسيانيدين تبشر بالقدرة على تثبيط السرطان على المستوى الجيني.