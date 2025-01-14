شرب عصير التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على الشرايين

تقوم شرايينك بنقل الدم من وإلى قلبك. ومع مرور الوقت، يمكن أن تبدأ في الانسداد باللويحات، والتي تتكون جزئيًا من كميات عالقة من الكوليسترول بالإضافة إلى الدهون والكالسيوم ومواد أخرى، وفقًا لعيادة كليفلاند. عندما يحدث ذلك، يمكن أن تصبح فعاليتها معرضة للخطر لأنها تتصلب وتفقد مرونتها وقدرتها على الأداء. وهذه مشكلة، لأن تصلب الشرايين يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومن خلال معرفة ذلك، يعطي العديد من الأشخاص الأولوية لتناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التخلص من المواد التي يمكن أن تسبب ظهور الترسبات داخل الشرايين. إذا كنت من بينهم، فقد ترغب في زيادة تناولك لمنتجات التوت البري مثل عصير التوت البري. وبناء على نتائج بعض التجارب العلمية، يبدو أن التوت البري له تأثير غير متوقع (وإيجابي في نهاية المطاف) على الشرايين، مما يمكن الشرايين من الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة أكبر.

خذ بعين الاعتبار دراسة أجريت عام 2015 في مجلة التغذية، على سبيل المثال. استكشفت الدراسة ما إذا كان تناول جرعتين يوميتين بحجم 240 ملليلتر من عصير التوت البري يمكن أن يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية لدى البشر. بعد ثمانية أسابيع، أظهر البالغون الذين شربوا عصير التوت البري مرتين يوميًا مستويات أقل من الدهون الثلاثية وانخفض ضغط الدم الانبساطي لديهم. البالغون الذين شربوا دواءً وهمياً لمدة ثمانية أسابيع لم يظهروا نتائج مماثلة. ونتيجة لذلك، قرر الباحثون أن عصير التوت البري يمكن أن يقلل من فرصة الشخص في مواجهة المشكلات المتعلقة بالشريان.