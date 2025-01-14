شرب عصير التوت البري كل يوم له تأثير غير متوقع على الشرايين

تقوم شرايينك بنقل الدم من وإلى قلبك. ومع مرور الوقت، يمكن أن تبدأ في الانسداد باللويحات، والتي تتكون جزئيًا من كميات عالقة من الكوليسترول بالإضافة إلى الدهون والكالسيوم ومواد أخرى، وفقًا لعيادة كليفلاند. عندما يحدث ذلك، يمكن أن تصبح فعاليتها معرضة للخطر لأنها تتصلب وتفقد مرونتها وقدرتها على الأداء. وهذه مشكلة، لأن تصلب الشرايين يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ومن خلال معرفة ذلك، يعطي العديد من الأشخاص الأولوية لتناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التخلص من المواد التي يمكن أن تسبب ظهور الترسبات داخل الشرايين. إذا كنت من بينهم، فقد ترغب في زيادة تناولك لمنتجات التوت البري مثل عصير التوت البري. وبناء على نتائج بعض التجارب العلمية، يبدو أن التوت البري له تأثير غير متوقع (وإيجابي في نهاية المطاف) على الشرايين، مما يمكن الشرايين من الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة أكبر.
خذ بعين الاعتبار دراسة أجريت عام 2015 في مجلة التغذية، على سبيل المثال. استكشفت الدراسة ما إذا كان تناول جرعتين يوميتين بحجم 240 ملليلتر من عصير التوت البري يمكن أن يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية لدى البشر. بعد ثمانية أسابيع، أظهر البالغون الذين شربوا عصير التوت البري مرتين يوميًا مستويات أقل من الدهون الثلاثية وانخفض ضغط الدم الانبساطي لديهم. البالغون الذين شربوا دواءً وهمياً لمدة ثمانية أسابيع لم يظهروا نتائج مماثلة. ونتيجة لذلك، قرر الباحثون أن عصير التوت البري يمكن أن يقلل من فرصة الشخص في مواجهة المشكلات المتعلقة بالشريان.
المركبات الطبيعية تعطي وظيفة التوت البري
وأظهر عصير التوت البري إمكانات مماثلة في نتائج تجربة عام 2021 المنشورة في مجلة Nutrients. خلال التجربة، استهلك المشاركون في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وارتفاع ضغط الدم 500 ملليلتر من عصير التوت البري يوميا لمدة ثمانية أسابيع. ويبدو أن تدخلهم في عصير التوت البري قد أدى إلى خفض مستويات ضغط الدم الانبساطي لديهم، ولو بشكل متواضع. إن التعرف على مثل هذه النتائج قد يجعلك تطرح سؤالاً طبيعياً: لماذا يمتلك التوت البري مثل هذه الخصائص المفيدة الخاصة بالشرايين؟ وفقًا لموقع WebMD، يمكن العثور على الإجابة في مادة الأنثوسيانين الموجودة في التوت البري.
الأنثوسيانين عبارة عن مركبات مضادة للأكسدة قد تمنع تكون البلاك داخل جدران الشرايين. بفضل ثروته من العناصر الغذائية مثل الأنثوسيانين، غالبًا ما يشار إلى التوت البري على أنه أغذية وظيفية؛ أي أنها أطعمة قد تخدم أغراضًا صحية تتجاوز ما هو واضح. بحثت دراسة أجريت عام 2010 في مجلة التغذية في كيفية وجود أنثوسيانين التوت البري المتوفر بيولوجيًا في شكل عصير، ووجدت أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الجرعة الدقيقة لمنتج التوت البري اللازمة للحصول على النتائج الصحية المرغوبة.
الاختلافات بين أصناف التوت البري
هناك اعتبار آخر يجب مراعاته عند تحديد ما إذا كنت تريد استخدام عصير التوت البري كوسيلة لحماية الشرايين أم لا: يمكن أن تختلف كمية مضادات الأكسدة والأنثوسيانين بين نباتات التوت البري. لذلك، فإن صنف التوت البري المستخدم لإنتاج منتج العصير قد يحدث فرقًا في مدى فعالية العصير الذي تشربه في المساعدة على منع انسداد الشرايين.
على سبيل المثال، قامت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة مضادات الأكسدة بفحص الكميات المتاحة من مضادات الأكسدة والأنثوسيانين في مجموعة من الأنواع الشائعة من نباتات التوت البري. وتوصل الباحثون إلى أن نوعين من التوت البري، وولمان ولو مونيون، يحتويان على معظم الأنثوسيانين. ومع ذلك، ما لم تكن تعرف بالضبط نوع الصنف الذي تم استخدامه لزراعة التوت البري في العصير، فربما لا يمكنك التأكد من عدد الأنثوسيانين الذي تحصل عليه مع كل كوب.
ومع ذلك، قد لا تزال ترغب في الرشف. كما أشارت مراجعة عام 2024 في مجلة Nutrients، أظهر التوت البري بشكل عام وعدًا كبيرًا باعتباره صديقًا لنظام القلب والأوعية الدموية. وبالتالي، إذا كنت تشرب عصير التوت البري عالي الجودة بانتظام، فمن المحتمل أنك لا تزال تساعد شرايينك.