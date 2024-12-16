شرب عصير العنب كل يوم يمكن أن يكون له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

ربما يكون عصير العنب من ألذ العصائر المتوفرة في السوق. في الواقع، إنه لذيذ جدًا لدرجة أنه يصعب تصديق أنه يأتي مع الكثير من الفوائد أيضًا. لا يحتوي عصير العنب على خصائص مضادة للفيروسات فحسب، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين C، ولكنه أيضًا مصدر رائع للكالسيوم ومشروب صحي للقلب – على غرار النبيذ الأحمر المفضل لديك.

“يحتوي كل من عصير العنب الأرجواني والأحمر على مركبات تعزز الصحة مثل ريسفيراترول والفلافونويد،” قال الدكتور كريس موهر، اختصاصي تغذية وفيزيولوجي مسجّل في باربند، حصريًا لـ Health Digest. “إن مضادات الأكسدة هذه مفيدة لصحة القلب. فهي تعزز كيفية عمل الأوعية الدموية، وتقلل من الالتهاب، وتمنع أكسدة الكوليسترول الضار”. وكما أوضح موهر، عندما يتأكسد الكولسترول LDL – المعروف أيضًا باسم الكولسترول “الضار”، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين. لذا، فإن منع حدوث ذلك أمر ضروري لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. بمعنى آخر، اسكب لنفسك كوبًا من عصير العنب واستمتع بالاسترخاء.

من المؤكد أن عصير العنب ليس مشروبًا معجزة سيمنع ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك وربما يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالقلب، ولكنه بالتأكيد يمكن أن يساعد بطريقته الخاصة. كل ما عليك فعله هو أن تكون ذكيًا بشأن استهلاكك له.