شرب عصير العنب كل يوم يمكن أن يكون له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

ربما يكون عصير العنب من ألذ العصائر المتوفرة في السوق. في الواقع، إنه لذيذ جدًا لدرجة أنه يصعب تصديق أنه يأتي مع الكثير من الفوائد أيضًا. لا يحتوي عصير العنب على خصائص مضادة للفيروسات فحسب، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين C، ولكنه أيضًا مصدر رائع للكالسيوم ومشروب صحي للقلب – على غرار النبيذ الأحمر المفضل لديك.
“يحتوي كل من عصير العنب الأرجواني والأحمر على مركبات تعزز الصحة مثل ريسفيراترول والفلافونويد،” قال الدكتور كريس موهر، اختصاصي تغذية وفيزيولوجي مسجّل في باربند، حصريًا لـ Health Digest. “إن مضادات الأكسدة هذه مفيدة لصحة القلب. فهي تعزز كيفية عمل الأوعية الدموية، وتقلل من الالتهاب، وتمنع أكسدة الكوليسترول الضار”. وكما أوضح موهر، عندما يتأكسد الكولسترول LDL – المعروف أيضًا باسم الكولسترول “الضار”، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين. لذا، فإن منع حدوث ذلك أمر ضروري لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. بمعنى آخر، اسكب لنفسك كوبًا من عصير العنب واستمتع بالاسترخاء.
من المؤكد أن عصير العنب ليس مشروبًا معجزة سيمنع ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك وربما يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالقلب، ولكنه بالتأكيد يمكن أن يساعد بطريقته الخاصة. كل ما عليك فعله هو أن تكون ذكيًا بشأن استهلاكك له.
ما هي الكمية المثالية من عصير العنب للشرب يوميا؟
إذا كنت تعتقد أن العلم وراء عصير العنب وفوائده يمنحك تفويضًا مطلقًا للانطلاق في تناول عصير العنب أو النبيذ الأحمر، فكر مرة أخرى. بعد كل شيء، يعتمد النظام الغذائي الصحي دائمًا على الاعتدال والحفاظ على جميع كميات الاستهلاك معقولة – فالكثير من أي شيء ليس فكرة جيدة أبدًا.
وقال موهر: “إن الحفاظ على التوازن أمر أساسي”، مشيراً إلى أنه على الرغم من فوائده، إلا أنه من السهل الإفراط في استهلاك عصير العنب. “إن شرب حوالي 4 إلى 8 أونصات يوميًا يحقق توازنًا جيدًا. وهذه الكمية تحافظ على تناول السعرات الحرارية والسكر بشكل معتدل، مما يساعد في التحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم.”
على الرغم من أننا نتحدث على وجه التحديد عن عصير العنب الأحمر أو الأرجواني، إلا أنه سيكون من التقصير عدم ذكر عصير العنب الأبيض. وفقا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Nutrition، وجد أن عصير العنب الأبيض يقلل من مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى النساء، فضلا عن زيادة الكولسترول “الجيد” (البروتين الدهني عالي الكثافة) بنسبة تصل إلى 16٪. لذا، إذا لم تكن من محبي العنب الأحمر أو الأرجواني، فقد يكون للعنب الأبيض فوائده أيضًا. ولكن، مرة أخرى، لا ترغب في الإفراط في تناول عصير العنب الأبيض أيضًا، لذا احتفظ به ضمن نطاق 4 إلى 8 أونصات يوميًا.
ما يجب مراعاته قبل جعل عصير العنب جزءًا من نظامك الغذائي اليومي
بقدر ما يكون جعل عصير العنب جزءًا من نظامك الغذائي اليومي فكرة رائعة، فمن المهم، كما أوضح موهر، أن تضع أهدافك الصحية في الاعتبار. على سبيل المثال، إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري أو تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، فقد لا يكون عصير العنب هو الخيار الأفضل لك. إذا كنت شخصًا يعاني من التبرز بانتظام – إما بسبب الدواء أو العمر أو النظام الغذائي السيئ – فقد يكون الذهاب مباشرة إلى المصدر لجني فوائد العنب الأحمر هو ما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك. وقال موهر: “اختيار الفواكه الكاملة قد يكون خيارا حكيما لأنها توفر الألياف وغيرها من الفوائد الصحية”. هناك أيضًا احتمالية تفاعل العنب أو عصير العنب مع دواء معين تتناوله – على سبيل المثال، الأميودارون، والأتورفاستاتين، والكاربامازيبين، والفيلوديبين، والسيمفاستاتين، والتاكروليموس جميعها لها تفاعلات معروفة – لذا فهذا شيء تريد البحث عنه أيضًا.
في حين أن عصير العنب قد يكون مصدرًا رائعًا للفوائد الصحية، مثل أي شيء تريد أن تجعله جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي اليومي، فأنت تريد أن تعرف بالضبط كيف سيؤثر عصير العنب عليك وعلى أهدافك الصحية وأدويتك. أسهل طريقة للقيام بذلك هي التحدث مع طبيبك والاطلاع على ما سيقوله. بناءً على احتياجاتك، قد يقترح طبيبك نوعًا آخر من العصير أو الفاكهة الأكثر ملاءمة لجسمك.