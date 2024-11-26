شرب عصير الكمثرى كل يوم له تأثير غير متوقع على ضغط الدم

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مع كل نبضة قلب، يضخ قلبك الدم الغني بالمغذيات عبر الأوعية الدموية. إذا كان لديك نظام غذائي غني بالصوديوم، فإن جسمك يحتفظ بمزيد من السوائل في الدم. هذا الحجم الكبير من الدم يضع المزيد من الضغط على الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. مع مرور الوقت، يمكن أن تصاب بتمزقات صغيرة في الأوعية الدموية، مما يتسبب في تراكم اللويحات وتضييق الشرايين. ونتيجة لذلك، يستمر ضغط الدم في الارتفاع.
إحدى طرق خفض ضغط الدم هي تقليل نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في نظامك الغذائي. يحصل معظم الأمريكيين على الكثير من الصوديوم ولا يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم. من خلال شرب عصير الكمثرى كل يوم، سوف تعطي نظامك الغذائي دفعة جيدة من البوتاسيوم.
يوفر كوب 8 أونصات من عصير الكمثرى (مثل عصير الكمثرى العضوي بومونا) 290 ملليجرام من البوتاسيوم و2 ملليجرام فقط من الصوديوم. توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 3400 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا للرجال و2600 ملليجرام للنساء. ومع ذلك، ستحتاج إلى المزيد من البوتاسيوم في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو علاجه.
كيف يخفض البوتاسيوم ضغط الدم
البوتاسيوم هو إلكتروليت ضروري يساعد على تنظيم الجهاز العصبي ومعدل ضربات القلب وضغط الدم. ينظم البوتاسيوم أيضًا الماء في خلاياك، بينما يتحكم الصوديوم في الماء خارج خلاياك. عندما يحتوي جسمك على الكثير من الصوديوم وليس ما يكفي من البوتاسيوم، فإن ذلك يسبب خللاً في توازن السوائل في الجسم ويزيد من ضغط الدم. تساعد إضافة المزيد من البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي على موازنة تأثيرات الصوديوم واسترخاء الأوعية الدموية.
قامت مراجعة عام 2015 في مجلة ارتفاع ضغط الدم بتحليل نتائج 15 تجربة خاضعة للرقابة حول دور مكملات البوتاسيوم في ضغط الدم. خفض البوتاسيوم ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4.7 ملم زئبقي والضغط الانبساطي بمقدار 3.5 ملم زئبقي. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كان للبوتاسيوم تأثير أكبر على ضغط الدم، حيث خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6.8 ملم زئبقي والضغط الانبساطي بمقدار 4.6 ملم زئبق.
إن أكثر ما أدى إلى انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص هو انخفاض نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية. وهذا يعني إضافة المزيد من البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي مع تقليل الصوديوم الغذائي أيضًا. إذا استبدلت علبة الكولا بكوب من عصير الكمثرى، فسوف تتخلص من 66 سعرة حرارية وأكثر من 55 ملليجرام من الصوديوم.
فكر في الخيارات الغنية بالبوتاسيوم لخفض ضغط الدم
تقترح جمعية القلب الأمريكية ما يصل إلى 5000 ملليجرام من البوتاسيوم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وهذا يعني شرب 17 كوبًا من عصير الكمثرى لتلبية هذا المبدأ التوجيهي. على الرغم من أن عصير الكمثرى مصدر جيد للبوتاسيوم، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر. بدلًا من الاعتماد على عصير الكمثرى وحده لتلبية احتياجاتك من البوتاسيوم، يمكنك اللجوء إلى الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم للمساعدة في خفض ضغط الدم.
تشجع خطة الأكل الخاصة بالطرق الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وتحد من الصوديوم والسكر المضاف والدهون المشبعة. إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم، فإن الأطعمة مثل الموز والبطاطا الحلوة والسلمون واللبن هي مصادر جيدة للبوتاسيوم. ستحتاج أيضًا إلى تقليل أو قطع الأطعمة المصنعة لأنها غالبًا ما تكون مصادر للصوديوم المخفي. بدلًا من استخدام شاكر الملح، اختر بديلًا جيدًا للملح مثل Nu-Salt، المصنوع من البوتاسيوم بدلاً من الصوديوم.
يجب عليك استشارة طبيبك قبل استخدام بدائل الملح أو مكملات البوتاسيوم، خاصة إذا كنت تعاني من مرض الكلى المزمن. بعض الأدوية، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وبعض مدرات البول، يمكن أن تتفاعل مع البوتاسيوم. على الرغم من أن الكليتين تقومان عادةً بتصفية البوتاسيوم الزائد، إلا أن الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يسبب الغثيان أو عدم انتظام ضربات القلب أو ضعف العضلات.