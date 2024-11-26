شرب عصير الكمثرى كل يوم له تأثير غير متوقع على ضغط الدم

مع كل نبضة قلب، يضخ قلبك الدم الغني بالمغذيات عبر الأوعية الدموية. إذا كان لديك نظام غذائي غني بالصوديوم، فإن جسمك يحتفظ بمزيد من السوائل في الدم. هذا الحجم الكبير من الدم يضع المزيد من الضغط على الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. مع مرور الوقت، يمكن أن تصاب بتمزقات صغيرة في الأوعية الدموية، مما يتسبب في تراكم اللويحات وتضييق الشرايين. ونتيجة لذلك، يستمر ضغط الدم في الارتفاع.

إحدى طرق خفض ضغط الدم هي تقليل نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في نظامك الغذائي. يحصل معظم الأمريكيين على الكثير من الصوديوم ولا يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم. من خلال شرب عصير الكمثرى كل يوم، سوف تعطي نظامك الغذائي دفعة جيدة من البوتاسيوم.

يوفر كوب 8 أونصات من عصير الكمثرى (مثل عصير الكمثرى العضوي بومونا) 290 ملليجرام من البوتاسيوم و2 ملليجرام فقط من الصوديوم. توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 3400 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا للرجال و2600 ملليجرام للنساء. ومع ذلك، ستحتاج إلى المزيد من البوتاسيوم في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو علاجه.