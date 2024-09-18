شرب مرق الدجاج يوميًا له تأثير غير متوقع على طريقة تقدمنا ​​في السن (ولكن هناك خدعة)

يمكن أن يكون مرق الدجاج وجبة بسيطة لتدفئة عظامك في الأيام الباردة. يُعطى الرياضيون الذين يتنافسون لساعات طويلة مرق الدجاج للمساعدة في تعويض بعض الصوديوم المفقود من خلال العرق. كما يشكل مرق الدجاج قاعدة لذيذة للحساء واليخنات والعصيدة. على الرغم من أن مرق الدجاج يوفر الكثير من النكهة، فلن تجد الكثير من التغذية بخلاف 859 مليجرامًا من الصوديوم، وهو ما يمثل 36% من الحد اليومي للصوديوم.
إن شرب مرق الدجاج كل يوم لن يضيف الكثير لصحتك، ولكن مرق عظام الدجاج قد يضيف الكثير. اعتمادًا على نوع مرق عظام الدجاج الذي تستخدمه، يمكنك الحصول على 7 جرامات من البروتين في كوب واحد مع 389 مليجرامًا من الصوديوم. تقول ستيف جراسو، أخصائية التغذية المعتمدة في GrassoFed، LLC، والتي يمكن متابعتها عبر الإنترنت على TikTok وInstagram وYouTube: “بينما يوفر كل من مرق الدجاج العادي ومرق العظام الترطيب وبعض العناصر الغذائية وتعزيز النكهة اللذيذة للأطباق، فإن مرق العظام يوفر عادةً فوائد أكثر أهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى الكولاجين”.
قد يساعد الكولاجين والأحماض الأمينية الموجودة في مرق الدجاج على تحسين بشرتك مع تقدمك في العمر. بينما يُطهى مرق الدجاج على نار هادئة لبضع ساعات، يُطهى مرق عظام الدجاج على نار هادئة لمدة 12 ساعة على الأقل. قالت جراسو: “تساعد عملية الطهي البطيئة هذه على استخراج الكولاجين، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المفيدة الأخرى، والجيلاتين، والمعادن من العظام، وكلها تساهم في تحسين ملمس الجلد وحالته العامة”.
ما الذي يفعله التقدم في السن بإنتاج الكولاجين؟
لا يقتصر الكولاجين على صحة الجلد فقط. فحوالي 30% من البروتين في جسمك هو بروتين الكولاجين، الذي لا يشكل الجلد فحسب، بل أيضًا العضلات والعظام والأنسجة الضامة. ومع تقدمك في العمر، تبدأ جودة الكولاجين في الانحدار، كما يقل إنتاجك له. وقد يظهر انخفاض إنتاج الكولاجين في صورة ضعف العضلات وآلام العضلات وتيبس المفاصل والأوتار، ونعم، تجاعيد الجلد.
ومع ذلك، فإن تناول المزيد من الكولاجين في صورة مرق العظام أو ببتيدات الكولاجين لا يعني بالضرورة زيادة إنتاج الكولاجين في جسمك. يتعين على جسمك تحليل بروتين الكولاجين إلى الأحماض الأمينية التي تشكل اللبنات الأساسية لتخليق البروتين. تقول جراسو إن الكولاجين في مرق العظام يحتوي على أحماض أمينية مثل الجلايسين والبرولين والهيدروكسي برولين التي تعزز إنتاج الكولاجين في جسمك. وقالت: “تساعد هذه الأحماض الأمينية أيضًا في التئام الجروح وإصلاح الجلد، مما يجعل مرق العظام إضافة رائعة لنظام أي شخص غذائي للحصول على بشرة أكثر صحة”. ومن العناصر الغذائية الأخرى التي ستحتاج إلى تناولها لتحسين إنتاج الكولاجين فيتامين سي والنحاس والزنك.
ما يمكن أن يفعله الكولاجين لصحتك
غالبًا ما يعدك مرق العظام ومكملات الكولاجين الأخرى بالعديد من الفوائد الصحية، مثل مساعدتك على إنقاص الوزن، ولكن لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية التي تدعم مكملات الكولاجين لصحة الجلد. ضع في اعتبارك أن العديد من شركات المكملات الغذائية ستمول بعض الدراسات البحثية الموضحة على الملصق. ومع ذلك، يُظهر مرق العظام بعض الوعد في مجالات أخرى من صحتك.
قد تساعد بعض العناصر الغذائية الموجودة في مرق عظام الدجاج والخضروات كبار السن على إبطاء تقدم هشاشة العظام. وجدت مقالة نُشرت عام 2024 في مجلة علوم الأغذية أن مرق عظام الدجاج والخضروات يحتوي على كبريتات الكوندرويتين وحمض الهيالورونيك اللذين قد يقللان من تحلل العظام. وجد الباحثون أن الفئران التي تناولت مرق عظام الدجاج والخضروات تحسنت كثافة عظامها مقارنة بالفئران التي شربت الماء.
وفقًا لمقال نُشر عام 2021 في مجلة Medicina، قد يقلل مرق العظام أيضًا من الالتهاب في أمعائك. أعطت هذه الدراسة فئران التجارب مرق العظام قبل إصابتها بالتهاب القولون التقرحي. قلل مرق العظام من تلف الأنسجة في القولون والعلامات الالتهابية مع زيادة العلامات المضادة للالتهابات.
عمل مرق عظام الدجاج في المنزل
يقول جراسو إن تحضير مرق عظام الدجاج في المنزل يتيح لك التحكم في مكوناتك والاستفادة من بقايا العظام والخضروات من وجباتك. لتحضير مرق عظام الدجاج في المنزل، املأ قدرًا كبيرًا بغالون من الماء وأضف ما لا يقل عن 2 رطل من عظام الحيوانات. لمزيد من النكهة، أضف الخضروات والأعشاب.
يُغلى المزيج ثم يُخفَّف الحرارة ويُترك على نار هادئة لمدة 12 ساعة على الأقل. كلما طالت مدة طهي مرق عظام الدجاج، كان ذلك أفضل. بمجرد طهي مرق عظام الدجاج على نار هادئة حسب رغبتك، صفِّ المزيج وجمِّد حصصًا بحجم كوب واحد. إذا لم تقم بتخزين مرق العظام المصنوع منزليًا بشكل صحيح، فأنت تخاطر بالتلوث البكتيري.
إذا كنت لا تريد المتاعب، تقول جراسو إنه من الجيد شراء مرق عظام الدجاج من المتجر. وأضافت: “فقط تأكد من اختيار العلامات التجارية الخالية من المواد المضافة وحدد أنها تطهى المرق لمدة 24 ساعة على الأقل لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية”.
على الرغم من أنه من الجيد شرب مرق عظام الدجاج يوميًا، إلا أنه يجب أن تقتصر الكمية على كوب واحد فقط. فقد تحتوي عظام الحيوانات على الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى التي قد تتسرب إلى مرق العظام.