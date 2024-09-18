شرب مرق الدجاج يوميًا له تأثير غير متوقع على طريقة تقدمنا ​​في السن (ولكن هناك خدعة)

يمكن أن يكون مرق الدجاج وجبة بسيطة لتدفئة عظامك في الأيام الباردة. يُعطى الرياضيون الذين يتنافسون لساعات طويلة مرق الدجاج للمساعدة في تعويض بعض الصوديوم المفقود من خلال العرق. كما يشكل مرق الدجاج قاعدة لذيذة للحساء واليخنات والعصيدة. على الرغم من أن مرق الدجاج يوفر الكثير من النكهة، فلن تجد الكثير من التغذية بخلاف 859 مليجرامًا من الصوديوم، وهو ما يمثل 36% من الحد اليومي للصوديوم.

إن شرب مرق الدجاج كل يوم لن يضيف الكثير لصحتك، ولكن مرق عظام الدجاج قد يضيف الكثير. اعتمادًا على نوع مرق عظام الدجاج الذي تستخدمه، يمكنك الحصول على 7 جرامات من البروتين في كوب واحد مع 389 مليجرامًا من الصوديوم. تقول ستيف جراسو، أخصائية التغذية المعتمدة في GrassoFed، LLC، والتي يمكن متابعتها عبر الإنترنت على TikTok وInstagram وYouTube: “بينما يوفر كل من مرق الدجاج العادي ومرق العظام الترطيب وبعض العناصر الغذائية وتعزيز النكهة اللذيذة للأطباق، فإن مرق العظام يوفر عادةً فوائد أكثر أهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى الكولاجين”.

قد يساعد الكولاجين والأحماض الأمينية الموجودة في مرق الدجاج على تحسين بشرتك مع تقدمك في العمر. بينما يُطهى مرق الدجاج على نار هادئة لبضع ساعات، يُطهى مرق عظام الدجاج على نار هادئة لمدة 12 ساعة على الأقل. قالت جراسو: “تساعد عملية الطهي البطيئة هذه على استخراج الكولاجين، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المفيدة الأخرى، والجيلاتين، والمعادن من العظام، وكلها تساهم في تحسين ملمس الجلد وحالته العامة”.