شرح إصابة باتريك ماهومز في نهاية الموسم

في مباراة ديسمبر 2025 ضد فريق Chargers، ركض لاعب الوسط Chiefs Patrick Mahomes نحو الخطوط الجانبية عندما تم لف ساقيه بواسطة لاعب خط دفاعي Da’Shawn Hand. سقط ماهوميس على الأرض وعانق ساقه على الفور على صدره. عندما كان بطيئًا في النهوض، هاجمه الطاقم الطبي، وتم إخراج بطل السوبر بول مرتين من الملعب.
بعد ساعات ، أعلن الرؤساء أن التصوير بالرنين المغناطيسي كشف أن ماهومز قد مزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. اختار نجم الوسط في النهاية إجراء عملية جراحية، وأخبر المشجعين من خلال منشور X قبل العملية الطبية، “سأعود أقوى من أي وقت مضى”. أثناء الجراحة، اكتشف الأطباء أن لاعب كرة القدم قد أصيب أيضًا بتمزق في ركبته اليسرى أثناء اللعب. وبحسب ما ورد كانت العملية ناجحة، ومن المقرر أن يبدأ ماهومز عملية التعافي على الفور من خلال إعادة تأهيل تلك الركبة. على الرغم من عدم وجود اندفاع لدى Mahomes للانضمام إلى زملائه في الفريق في الملعب حيث تم إقصاء The Chiefs من التصفيات بعد خسارتهم أمام Chargers، فقد تم تصنيف تمزقه على أنه إصابة نهاية الموسم.
مع خطة التعافي من تمزق الرباط الصليبي الأمامي النموذجية التي تستغرق حوالي تسعة أشهر، من المأمول أن يعود لاعب الوسط إلى الملعب لموسم 2026-2027. من المؤكد أن لاعب Chiefs ليس الأول في رياضته الذي يواجه مثل هذه الإصابة المؤثرة، حيث أنهى الكثير من اللاعبين الآخرين، مثل جو بورو وتوم برادي وساكون باركلي، مواسمهم مبكرًا بسبب هذه الإصابة الشائعة في كرة القدم.
ما هو الرباط الصليبي الأمامي و LCL وماذا يعني التمزق؟
الرباط الصليبي الأمامي، أو الرباط الصليبي الأمامي، عبارة عن شريط سميك من النسيج الضام يقع بين عظام الركبة. وتتمثل مهمتها في ربط عظم الفخذ (عظم الفخذ) بالساق (عظم الساق). على عكس الرباط الصليبي الأمامي، فإن الرباط الصليبي الأمامي عبارة عن نسيج ضام موجود في الجزء الخارجي من ركبتك. يُعرف هذا النسيج رسميًا باسم الرباط الجانبي الجانبي، وهو يؤدي نفس وظيفة الرباط الصليبي الأمامي، حيث يربط عظم الفخذ بالساق.
تحدث تمزقات هذه الأنسجة نتيجة حركات التواء مفاجئة في الركبة تؤدي إلى تمزق العضلات، وهو أمر شائع لدى الأشخاص في وضعية باتريك ماهومز. كلاعب كرة قدم، يتعرض الرياضي في كثير من الأحيان إلى التدخل والدفع والجري. في حالة حدوث هذا النوع من الإصابة، تعد الجراحة أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لمدى تعقيد عملية إصلاح تمزق الرباط الصليبي الأمامي. لا تنمو الأنسجة العضلية بشكل طبيعي ولكنها تتطلب عمليات جراحية لتحقيق الشفاء التام. وبالمثل، فإن LCLs معرضة أيضًا للإصابة بسبب جسدية وظيفة الرياضي.
على الرغم من أنها ليست شائعة، إلا أن تمزقات الرباط الصليبي الأمامي لا تقل خطورة عن تمزقات الرباط الصليبي الأمامي ويمكن أن تؤثر على الركبة والساق. وبسبب تشابه تركيبها، فإنها تتطلب في كثير من الأحيان عناية جراحية عندما تكون ممزقة، إذا كانت شديدة. غالبًا ما يتم تنبيه الأفراد الذين تعرضوا لتمزق الرباط الصليبي الأمامي أو الرباط الصليبي الأمامي من خلال صوت فرقعة، يتبعه تورم في الركبة وعدم الاستقرار.