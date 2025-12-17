شرح إصابة باتريك ماهومز في نهاية الموسم

في مباراة ديسمبر 2025 ضد فريق Chargers، ركض لاعب الوسط Chiefs Patrick Mahomes نحو الخطوط الجانبية عندما تم لف ساقيه بواسطة لاعب خط دفاعي Da’Shawn Hand. سقط ماهوميس على الأرض وعانق ساقه على الفور على صدره. عندما كان بطيئًا في النهوض، هاجمه الطاقم الطبي، وتم إخراج بطل السوبر بول مرتين من الملعب.

بعد ساعات ، أعلن الرؤساء أن التصوير بالرنين المغناطيسي كشف أن ماهومز قد مزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. اختار نجم الوسط في النهاية إجراء عملية جراحية، وأخبر المشجعين من خلال منشور X قبل العملية الطبية، “سأعود أقوى من أي وقت مضى”. أثناء الجراحة، اكتشف الأطباء أن لاعب كرة القدم قد أصيب أيضًا بتمزق في ركبته اليسرى أثناء اللعب. وبحسب ما ورد كانت العملية ناجحة، ومن المقرر أن يبدأ ماهومز عملية التعافي على الفور من خلال إعادة تأهيل تلك الركبة. على الرغم من عدم وجود اندفاع لدى Mahomes للانضمام إلى زملائه في الفريق في الملعب حيث تم إقصاء The Chiefs من التصفيات بعد خسارتهم أمام Chargers، فقد تم تصنيف تمزقه على أنه إصابة نهاية الموسم.

مع خطة التعافي من تمزق الرباط الصليبي الأمامي النموذجية التي تستغرق حوالي تسعة أشهر، من المأمول أن يعود لاعب الوسط إلى الملعب لموسم 2026-2027. من المؤكد أن لاعب Chiefs ليس الأول في رياضته الذي يواجه مثل هذه الإصابة المؤثرة، حيث أنهى الكثير من اللاعبين الآخرين، مثل جو بورو وتوم برادي وساكون باركلي، مواسمهم مبكرًا بسبب هذه الإصابة الشائعة في كرة القدم.