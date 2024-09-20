شرح التاريخ المعقد لجيه دي فانس ودونالد ترامب

في 15 يوليو/تموز 2024، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، عن اختياره لمنصب نائب الرئيس. وكان اختياره، جيه دي فانس، وهو عضو جمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، قد تحول من وصف زميله في الترشح بأنه “بطل ثقافي” والتفكير فيما إذا كان قد يكون “هتلر أميركا” إلى أن أصبح أحد أشد مؤيديه. وأعلن ترمب عن ذلك على موقع “تروث سوشيال”: “بصفته نائبا للرئيس، سيواصل جيه دي النضال من أجل دستورنا، والوقوف مع قواتنا، وسيبذل كل ما في وسعه لمساعدتي في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى”. ولكن قبل بضع سنوات فقط، كان ترمب يعتقد أن فرص فانس السياسية “ميتة كالكلب”، وفقا لمجلة بوليتيكو.
بدأ التاريخ المعقد لترامب واختياره لمنصب نائب الرئيس في عام 2016 عندما برز فانس إلى الصدارة الوطنية بنشر كتابه غير الخيالي “مرثية ريفية: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة”. لم يستكشف العمل طفولة فانس الفقيرة في أبالاتشيا، وهي منطقة غالبًا ما يُساء فهمها في جنوب شرق الولايات المتحدة، فحسب، بل استكشف أيضًا قضايا المواد الأفيونية والاقتصادية والحرمان السياسي. عندما كان ترامب يترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016 وكان فانس يشارك في دائرة البرامج الحوارية للترويج لكتابه، كان صارمًا في معارضته للمرشح المثير للجدل. في أغسطس 2016، قال لشبكة ABC News إنه لا يرى أنه “يقدم العديد من الحلول” للطبقة العاملة البيضاء.
تحول فانس من مؤيد لترامب إلى مؤيد كبير له
في الشهر التالي، في سبتمبر/أيلول 2016، كانت انتقادات جيه دي فانس لدونالد ترامب أكثر قسوة. فقد قال للمذيع تشارلي روز في برنامجه على قناة بي بي إس إنه لا يعتقد أن ترامب “المرشح المناسب” للطبقة العاملة البيضاء. وقال: “أنا من أنصار ترامب. لم أحبه قط”. كما تساءل في رسائل خاصة مع زميله السابق في السكن بجامعة ييل جوش ماكلورين (الآن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي في ولاية جورجيا) في فبراير/شباط 2016 عما إذا كان ترامب ساخرا مثل ريتشارد نيكسون أو “هتلر أميركا” (عبر صحيفة أوهايو كابيتال جورنال).
بحلول يوليو/تموز 2021، عندما دخل فانس سباق مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد غير موقفه تمامًا. فقد ردد أكاذيب ترامب بشأن الانتخابات المسروقة في عام 2020، وطمس جدية الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس على مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 في الأيام الأخيرة من رئاسته. ومؤخرًا، ألقى فانس باللوم على الديمقراطيين في محاولة اغتيال توماس ماثيو كروكس لترامب. وكتب فانس على تويتر: “اليوم ليس مجرد حادثة معزولة”. إكس“إن الفرضية الأساسية لحملة بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب فاشي استبدادي يجب إيقافه بأي ثمن. وقد أدى هذا الخطاب بشكل مباشر إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب”. كان المسلح البالغ من العمر 20 عامًا جمهوريًا مسجلاً وتبرع أيضًا بمبلغ صغير من المال لمنظمة ذات ميول يسارية. ومع ذلك، حتى كتابة هذه السطور، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تحديد الدافع السياسي وراء الهجوم.
ماذا قال ترامب عن فانس؟
في ديسمبر/كانون الأول 2021، كان جيه دي فانس يترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية أوهايو، وكان واحدا من بين العديد من المرشحين الجمهوريين الذين يتنافسون على المنصب. وكان دونالد ترامب يحاول تحديد من سيؤيده خلال اجتماع مع مستشاريه. وقال ترامب لفريقه (عبر بوليتيكو): “أنا أحب جيه دي (فانس) لكنهم يقولون لي إنه ميت كالكلب”. ثم اشتكى من أن فانس قال “بعض الأشياء البغيضة” عنه في الماضي. وبعد أن التقى ترامب بفانس، الذي وصفه بأنه “وسيم”، دعم في النهاية المرشح لمجلس الشيوخ، الذي فاز بالمقعد في عام 2022.
قال ترامب في تأييده العلني للسيناتور (وفقًا لشبكة CNN): “مثل بعض الآخرين، ربما قال جيه دي فانس بعض الأشياء غير الرائعة عني في الماضي، لكنه يفهمها الآن، وقد رأيت ذلك كثيرًا”. بعد اختيار فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس، أشارت التقارير إلى أن الرئيس السابق كان متردد في هذا القرار في ضوء انسحاب الرئيس جوزيف بايدن من السباق. كتب الكاتب في مجلة أتلانتيك تيم ألبرتا على موقع X في 22 يوليو 2024 أنه سمع مؤخرًا “من حلفاء ترامب” أنهم “يشككون” في اختيار جيه دي فانس، واصفًا إياه بأنه “اختيار … نابع من الغطرسة، ويهدف إلى زيادة الهامش مع القاعدة في فوز ساحق بدلاً من إقناع الناخبين المترددين في مباراة مثيرة”.
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