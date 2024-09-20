شرح التاريخ المعقد لجيه دي فانس ودونالد ترامب

في 15 يوليو/تموز 2024، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، عن اختياره لمنصب نائب الرئيس. وكان اختياره، جيه دي فانس، وهو عضو جمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، قد تحول من وصف زميله في الترشح بأنه “بطل ثقافي” والتفكير فيما إذا كان قد يكون “هتلر أميركا” إلى أن أصبح أحد أشد مؤيديه. وأعلن ترمب عن ذلك على موقع “تروث سوشيال”: “بصفته نائبا للرئيس، سيواصل جيه دي النضال من أجل دستورنا، والوقوف مع قواتنا، وسيبذل كل ما في وسعه لمساعدتي في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى”. ولكن قبل بضع سنوات فقط، كان ترمب يعتقد أن فرص فانس السياسية “ميتة كالكلب”، وفقا لمجلة بوليتيكو.

بدأ التاريخ المعقد لترامب واختياره لمنصب نائب الرئيس في عام 2016 عندما برز فانس إلى الصدارة الوطنية بنشر كتابه غير الخيالي “مرثية ريفية: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة”. لم يستكشف العمل طفولة فانس الفقيرة في أبالاتشيا، وهي منطقة غالبًا ما يُساء فهمها في جنوب شرق الولايات المتحدة، فحسب، بل استكشف أيضًا قضايا المواد الأفيونية والاقتصادية والحرمان السياسي. عندما كان ترامب يترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016 وكان فانس يشارك في دائرة البرامج الحوارية للترويج لكتابه، كان صارمًا في معارضته للمرشح المثير للجدل. في أغسطس 2016، قال لشبكة ABC News إنه لا يرى أنه “يقدم العديد من الحلول” للطبقة العاملة البيضاء.