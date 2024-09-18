شرح التشخيص السري لسرطان البروستاتا لدى مايكل ريتشارد

على الرغم من أن العالم قد يعرفه باسم كوزمو كرامر، جار جيري سينفيلد الغريب في مسلسل “سينفيلد”، إلا أن اسمه الحقيقي هو مايكل ريتشاردز. وهو أيضًا، كما نعلم الآن، أحد الناجين من مرض السرطان.

في مايو/أيار، جلس ريتشاردز مع مجلة People للترويج لمذكراته القادمة “المداخل والمخارج”، حيث كشف عن مدى اقترابه من الموت. وقال لمجلة People عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الأولى في عام 2018: “فكرت، حسنًا، هذا هو وقتي. أنا مستعد للرحيل”. “ولكن بعد بضع ثوانٍ فقط، خطر ببالي ابني وسمعت نفسي أقول، لدي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأود أن أكون بجانبه. هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها أن أعيش المزيد من الحياة؟” كما أخبر المجلة، لم يكن هناك وقت للعلاج الإشعاعي أو العلاجات المماثلة. بدلاً من ذلك، كان لا بد من إزالة البروستاتا بالكامل، وإلا لكان قد رحل في غضون أشهر. تم اكتشاف سرطان ريتشاردز، مثل معظم سرطانات البروستاتا، عندما وجد طبيبه مستويات عالية من مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في دمه. وأظهرت الخزعة التالية أنه على الرغم من أنها كانت في المرحلة الأولى، “كان لا بد من احتواؤها بسرعة”، كما قال ريتشاردز لمجلة People. “كان عليّ الخضوع للجراحة الكاملة”.

وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال (بعد سرطان الجلد) وهو ثاني أكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان بين الرجال. ولهذا السبب، إذا كنت تعاني من سرطان البروستاتا، فمن المهم أن تبدأ في إجراء فحوصات منتظمة للبروستاتا في سن 55 عامًا، وفقًا لمركز جون هوبكنز الطبي. ومن المهم أيضًا أن تثقف نفسك بشأن سرطان البروستاتا بشكل عام.