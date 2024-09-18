شرح التشخيص السري لسرطان البروستاتا لدى مايكل ريتشارد

على الرغم من أن العالم قد يعرفه باسم كوزمو كرامر، جار جيري سينفيلد الغريب في مسلسل “سينفيلد”، إلا أن اسمه الحقيقي هو مايكل ريتشاردز. وهو أيضًا، كما نعلم الآن، أحد الناجين من مرض السرطان.
في مايو/أيار، جلس ريتشاردز مع مجلة People للترويج لمذكراته القادمة “المداخل والمخارج”، حيث كشف عن مدى اقترابه من الموت. وقال لمجلة People عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الأولى في عام 2018: “فكرت، حسنًا، هذا هو وقتي. أنا مستعد للرحيل”. “ولكن بعد بضع ثوانٍ فقط، خطر ببالي ابني وسمعت نفسي أقول، لدي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأود أن أكون بجانبه. هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها أن أعيش المزيد من الحياة؟” كما أخبر المجلة، لم يكن هناك وقت للعلاج الإشعاعي أو العلاجات المماثلة. بدلاً من ذلك، كان لا بد من إزالة البروستاتا بالكامل، وإلا لكان قد رحل في غضون أشهر. تم اكتشاف سرطان ريتشاردز، مثل معظم سرطانات البروستاتا، عندما وجد طبيبه مستويات عالية من مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في دمه. وأظهرت الخزعة التالية أنه على الرغم من أنها كانت في المرحلة الأولى، “كان لا بد من احتواؤها بسرعة”، كما قال ريتشاردز لمجلة People. “كان عليّ الخضوع للجراحة الكاملة”.
وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال (بعد سرطان الجلد) وهو ثاني أكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان بين الرجال. ولهذا السبب، إذا كنت تعاني من سرطان البروستاتا، فمن المهم أن تبدأ في إجراء فحوصات منتظمة للبروستاتا في سن 55 عامًا، وفقًا لمركز جون هوبكنز الطبي. ومن المهم أيضًا أن تثقف نفسك بشأن سرطان البروستاتا بشكل عام.
كيف يتم تشخيص سرطان البروستاتا
في أغلب الأحيان، نادرًا ما تظهر أعراض سرطان البروستاتا، وإذا ظهرت علامات، فإنها تميل إلى أن تكون خفية. في حين أن وجود الدم في البول يجب أن يجعلك تذهب إلى الطبيب لإجراء الفحص، فإن العلامات الأخرى مثل التعب وألم العظام وارتفاع ضغط الدم لا تشير إلى الإصابة بالسرطان. لهذا السبب، كما تقترح كلية الطب بجامعة جون هوبكنز، يجب على الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا البدء في فحص البروستاتا في سن 55 عامًا. إذا كان سرطان البروستاتا وراثيًا في عائلتك، وخاصة عائلتك المباشرة، فيجب أن تبدأ في إجراء فحوصات البروستاتا في سن الأربعين.
على عكس ما نراه في وسائل الإعلام، لا يتضمن فحص البروستاتا وتشخيصها إدخال إصبع في المؤخرة. وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في المجلة البريطانية للممارسة العامة، فإن “الفحص المستقيمي الرقمي ليس اختبار فحص مفيدًا لسرطان البروستاتا”. بدلاً من ذلك، يتم تشخيص سرطان البروستاتا من خلال فحص الدم. إذا أظهر الدم مستوى مرتفعًا بشكل غير عادي من مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، فسيطلب الطبيب خزعة. أثناء الخزعة، يتم استخراج كمية صغيرة من أنسجة البروستاتا حتى يمكن تحليلها بحثًا عن وجود خلايا سرطانية، وفقًا لمايو كلينيك. اعتمادًا على ما تم العثور عليه، سيتعين عليك إما الخضوع للجراحة مباشرة، كما فعل مايكل ريتشاردز، أو البدء في خيارات العلاج. لحسن الحظ، في معظم الحالات، ينمو سرطان البروستاتا ببطء، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان.
ما الذي يجب أن تعرفه عن علاج سرطان البروستاتا
على الرغم من أن مايكل ريتشاردز احتاج إلى إزالة البروستاتا بالكامل، وهو ما يحدث عادةً عندما يتعلق الأمر بالجراحة لأن البروستاتا لا يزيد حجمها عن حبة الجوز، فإن بعض التشخيصات لا تحتاج إلى أي علاج على الإطلاق. وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في Informed Health، فإن سرطان البروستاتا منخفض الخطورة، أي أن السرطان موضعي وينمو ببطء شديد (تقدم منخفض الخطورة) أو لا ينمو على الإطلاق، لا يستدعي أي علاج. إذا كان سرطان البروستاتا متوسط الخطورة، أي أن السرطان محصور في البروستاتا، فقد تتراوح العلاجات من “المراقبة النشطة إلى الاستئصال الجزئي للغدة، واستئصال البروستاتا الجذري، وطرق العلاج الإشعاعي المختلفة”، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في European Urology Oncology. يتم علاج سرطان البروستاتا عالي الخطورة أو شديد الخطورة، حيث انتشر الورم إلى ما بعد حدود البروستاتا، بمزيج من العلاج الإشعاعي (RT) وعلاج الحرمان من الأندروجين (ADT) أو، إذا لزم الأمر، الجراحة (عبر دراسة أجريت عام 2021 في Cancers).
من المهم أن ندرك أن المراحل والمخاطر لا تتطابق دائمًا، كما كانت الحال مع ريتشاردز. تم تشخيصه بالمرحلة الأولى، لكنه احتاج إلى إجراء عملية جراحية على الفور. فقط أخصائي طبي يمكنه تحديد الخيار الأفضل لك. ولا يمكنهم فعل ذلك إلا إذا كنت على اطلاع دائم بفحوصات البروستاتا الخاصة بك.