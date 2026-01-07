شرح الحالة الصحية لمرض ميسوفونيا في يناير

لجأت الممثلة جانيوري جونز، ممثلة فيلم “Mad Men”، إلى حسابها على إنستغرام في 4 ديسمبر 2025، لمناقشة صراعها مع الميزوفونيا، وهي حالة تجعل الناس يشعرون بالضيق عند الاستجابة لأصوات معينة، على سبيل المثال، المضغ أو النقر بالإصبع. وقال النجم: “اليوم، أود أن أتحدث عن شيء كنت أعاني منه طوال حياتي، وهو ما يسمى الميزوفونيا”. “ولقد أصبح الأمر أسوأ تدريجياً على مر السنين.”

وفي الفيديو، انتقدت جونز أيضًا صهرها بسبب سلوكه “غير اللطيف” المتمثل في تناول رقائق البطاطس في حضورها. وقالت: “لقد تحدثت معه عن هذا الأمر عدة مرات، ويبدو أنه يعتقد أنه من المضحك أن أتناول رقائق البطاطس حولي الآن لأنها مزحة مستمرة لمعرفة ما يحدث ومعرفة ما أفعله”. وأضافت جونز مازحة: “لذلك، ما لم أفعله اليوم هو تسجيل هذا الفيديو داخل السجن”، في إشارة إلى أنها منعت نفسها من إيذاءه جسديًا.