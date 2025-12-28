شرح العلاقة الواعدة بين الشاي الأخضر ومرض الزهايمر

ووفقا لمؤلفي دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة Nature Communications، فإن مرض الزهايمر يحدث عندما يتجمع بروتين تاو في تشابكات ليفية تنتشر بين خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى موتها. ومع ذلك، فقد وجدوا أن الجزيء الموجود في الشاي الأخضر، وهو Epigallocatechin Gallate (EGCG)، يمكن أن يساعد في تفكيك تشابك البروتين المرتبط بمرض الزهايمر.

ولدراسة تأثير EGCG على هذه البروتينات، قام الفريق بتحليل تشابكات تاو من أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. باستخدام المجهر الإلكتروني المبرد، أثبتوا أن EGCG قادر على الارتباط بفتحات صغيرة في ألياف تاو، مما يؤدي إلى زعزعة استقرارها وتفكيكها.

ومع ذلك، قال الباحثون إن EGCG غير قادر على اختراق الدماغ بشكل جيد، ويتفاعل مع بروتينات أخرى إلى جانب بروتين تاو. لقد شعروا أنهم إذا تمكنوا من تحديد جزيئات أخرى ذات عمل مماثل لـ EGCG وقادرة على المرور إلى الدماغ بشكل أكثر فعالية، فقد يؤدي ذلك إلى أدوية جديدة واعدة لمرض الزهايمر. واستخدموا النمذجة الحاسوبية للبحث عن الجزيئات التي قد تعمل بطريقة مماثلة، بينما تكون أيضًا أكثر فعالية في دخول الدماغ. في كل من الاختبارات المعملية واختبارات الأنسجة، قام العديد من هؤلاء المرشحين بفك تشابكات تاو والحد من تكوين تاو الجديد.