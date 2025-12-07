شرح تاريخ بيل كلينتون للقضايا الصحية

في معظم فترة التسعينيات، قاد بيل كلينتون الولايات المتحدة كرئيس يتمتع بصحة جيدة. على الرغم من أنه لم يكن معروفًا بتناول الأطعمة المغذية (أصبح ولعه بماكدونالدز أسطوريًا)، إلا أنه لم يواجه العديد من المشاكل الطبية حتى نهاية فترة ولايته الثانية. حدثت أول مخاوف صحية لكلينتون في عام 2001، قبل أيام قليلة من تسليم البيت الأبيض إلى جورج دبليو بوش. وخضع الرئيس المنتهية ولايته لعملية جراحية لإزالة آفة جلدية من ظهره، تبين فيما بعد أنها سرطانية.

كانت كلينتون مصممة على إصابتها بسرطان الخلايا القاعدية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، والذي يرتبط عادةً بالتعرض لأشعة الشمس كثيرًا. في حين أنه من الذكاء توخي الحذر بشأن تحديد أعراض سرطان الجلد ومعالجة كل أنواع السرطان، فمن غير المرجح أن ينمو سرطان الخلايا القاعدية بسرعة، مما يجعل علاجه أسهل دون خوف من انتشاره.

وقال كبير المتحدثين باسم البيت الأبيض جيك سيويرت في ذلك الوقت (عبر صحيفة الغارديان): “تمت إزالة الآفة، لذلك يمكن القول أن الرئيس كان مصابًا بسرطان الجلد، وقد تمت إزالته ولم يعد يعاني منه”. وأضاف سيويرت أن “السيد كلينتون اختار أن يعالج الأنسجة المحيطة بالآفة بشكل سطحي بتقنية تسمى” الكشط والحرق “، في حالة التأكد من أن الآفة هي سرطان الجلد”. ولأن كلينتون حصل على علاج فوري بعد أن كشف الفحص المبكر عن الآفة، فقد تمكن من شفائها دون أي تكرار.