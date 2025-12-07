شرح تاريخ بيل كلينتون للقضايا الصحية

في معظم فترة التسعينيات، قاد بيل كلينتون الولايات المتحدة كرئيس يتمتع بصحة جيدة. على الرغم من أنه لم يكن معروفًا بتناول الأطعمة المغذية (أصبح ولعه بماكدونالدز أسطوريًا)، إلا أنه لم يواجه العديد من المشاكل الطبية حتى نهاية فترة ولايته الثانية. حدثت أول مخاوف صحية لكلينتون في عام 2001، قبل أيام قليلة من تسليم البيت الأبيض إلى جورج دبليو بوش. وخضع الرئيس المنتهية ولايته لعملية جراحية لإزالة آفة جلدية من ظهره، تبين فيما بعد أنها سرطانية.
كانت كلينتون مصممة على إصابتها بسرطان الخلايا القاعدية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، والذي يرتبط عادةً بالتعرض لأشعة الشمس كثيرًا. في حين أنه من الذكاء توخي الحذر بشأن تحديد أعراض سرطان الجلد ومعالجة كل أنواع السرطان، فمن غير المرجح أن ينمو سرطان الخلايا القاعدية بسرعة، مما يجعل علاجه أسهل دون خوف من انتشاره.
وقال كبير المتحدثين باسم البيت الأبيض جيك سيويرت في ذلك الوقت (عبر صحيفة الغارديان): “تمت إزالة الآفة، لذلك يمكن القول أن الرئيس كان مصابًا بسرطان الجلد، وقد تمت إزالته ولم يعد يعاني منه”. وأضاف سيويرت أن “السيد كلينتون اختار أن يعالج الأنسجة المحيطة بالآفة بشكل سطحي بتقنية تسمى” الكشط والحرق “، في حالة التأكد من أن الآفة هي سرطان الجلد”. ولأن كلينتون حصل على علاج فوري بعد أن كشف الفحص المبكر عن الآفة، فقد تمكن من شفائها دون أي تكرار.
جراحة كلينتون الالتفافية الرباعية
خلال الفحص الطبي الأخير الذي أجراه بيل كلينتون كرئيس، والذي اكتشف آفة جلده، وجد أن مستويات الكوليسترول لديه زادت بشكل كبير جدًا، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينذر بمشاكل القلب والأوعية الدموية المستقبلية. وفقًا لكلينتون، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تسري في نسبه الأمومي (ولهذا السبب يجب عليك الانتباه إلى التاريخ الصحي لوالدتك)، وهي حقيقة من المسلم به أنه لم يأخذها على محمل الجد. بالإضافة إلى ذلك، اعترف بأنه متهور في عاداته الغذائية. كل هذه العناصر أدت في النهاية إلى إصابة كلينتون بأعراض مرض القلب، مثل ضيق التنفس المفاجئ.
وبعد فحص أجري عام 2004، اكتشف أطباؤه انسدادات شبه كاملة في العديد من شرايينه. ولمنع المزيد من أعراض القلب الخطيرة، أجروا عملية جراحية لتغيير شرايين القلب الرباعية. كان كلينتون يبلغ من العمر 58 عامًا في ذلك الوقت، مما يجعله أصغر بثماني سنوات من متوسط عمر مريض القلب البالغ 66 عامًا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عملية القلب المفتوح التي خضع لها كلينتون تضمنت استبدال الشرايين المسدودة بأوعية دموية من جذعه والجزء السفلي من جسده. وقال طبيب القلب الدكتور آلان شوارتز لصحيفة التايمز إنه إذا لم يخضع الرئيس السابق للعلاج، “فكان هناك احتمال كبير بأنه كان سيصاب بنوبة قلبية كبيرة في المستقبل القريب”.
متابعة رعاية القلب والأوعية الدموية لكلينتون
وكمتابعة لجراحته الالتفافية، ورد أن كلينتون وُضع على نظام دوائي يتضمن حاصرات بيتا، ومثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، والأسبرين، والستاتين، والذي يتماشى مع الأدوية الموصوفة عادة بعد تجاوز رباعي أو نوبة قلبية. تعافى كلينتون في البداية، ولكن في غضون ستة أشهر، تسببت المشاكل المرتبطة بالجراحة في تأثير السوائل على الوظيفة الطبيعية لرئتيه، مما أدى إلى إجراء عملية جراحية أخرى في عام 2005 لتنظيف السائل والأنسجة الندبية.
ثم، في عام 2010، احتاج كلينتون إلى إجراء متابعة للقلب لأن أوردته التي تم زرعها جراحيًا بدأت في الانسداد. يقوم الأطباء بإدخال الدعامات في تلك الأوردة للحفاظ على تدفق الدم. وأوضح طبيب القلب الدكتور جون ريسار لـ ABC News في ذلك الوقت: “ليس الأمر غير عادي بعد ست سنوات من الجراحة الالتفافية أن تتطلب مثل هذا الإجراء”، مضيفًا أن الإجراء لن يحتاج على الأرجح إلى تكراره أبدًا. وقال الدكتور ريسار: «بشكل عام، هناك احتمال بنسبة 80 إلى 90 بالمائة أن يتعامل هذا مع المشكلة بشكل دائم».
عدوى كلينتون والإنتان اللاحق
مع تقدم بيل كلينتون في الستينيات والسبعينيات من عمره، أصبحت مشاكله الطبية أكثر اتساقًا. على سبيل المثال، أصيب بعدوى المسالك البولية (UTI) في عام 2021. على الرغم من أن عدوى المسالك البولية تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا عند النساء، إلا أنها يمكن أن تحدث عند الرجال أيضًا، وخاصة الرجال الأكبر سنًا مثل كلينتون، لذلك يجب أن يتعلم الجميع كيفية تقليل خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية. على الرغم من أن كلينتون اتبعت المسار الطبيعي للمضادات الحيوية لعلاج التهاب المسالك البولية، إلا أنها لم تتخلص من العدوى بشكل كامل. ونتيجة لذلك، انتقلت العدوى إلى دمه، وأصيب كلينتون بالإنتان، وهي حالة خطيرة حيث يتفاعل الجسم بشكل مبالغ فيه مع العدوى.
يمكن أن تكون حالات الإنتان قاتلة، وتؤدي إلى وفاة ما يقرب من 11 مليون شخص سنويًا. وقال الطبيب الدكتور روبرت جلاتر لصحيفة يو إس إيه توداي إنه من المهم أن تأخذ أي علامة على الإنتان على محمل الجد لتجنب المضاعفات وحتى الموت. وقال الدكتور جلاتر: “لقد أظهرت الدراسات أن التعرف المبكر والتدخل بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية الوريدية واسعة النطاق يمكن أن ينقذ الحياة”. ولحسن الحظ، أخذ الرئيس السابق أعراضه على محمل الجد وتلقى الرعاية. تم حل مشكلة الإنتان، لكن صحة كلينتون ظلت متفاوتة خلال السنوات التالية.
لقاءات فيروسية وصور غريبة
تضمنت اثنتان من الحالات الصحية التي لحقت ببيل كلينتون نوبات من الفيروسات، حيث أصيب الرئيس السابق بكوفيد-19 في نوفمبر 2022. وأعلن لمؤيديه على قناة X أن حالته كانت خفيفة، مضيفًا: “أنا بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل”. ومع ذلك، فمن المعروف أن سلالات الفيروس تسبب مضاعفات لكبار السن، حيث أن 81٪ من جميع الوفيات المرتبطة بـCOVID-19 تحدث لأفراد تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وكان كلينتون يبلغ من العمر 76 عامًا عندما أصيب بالفيروس.
ثم، في أواخر عام 2024، دخلت كلينتون المستشفى طوال الليل بسبب الحمى المرتبطة بالأنفلونزا الموسمية. إحصائيًا، كان لدى كلينتون صفتان جعلتاه أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا: كان عمره يزيد عن 65 عامًا، وكان لديه تاريخ من أمراض القلب. في حين أن الأنفلونزا يمكن أن تسبب مشاكل دائمة، لحسن الحظ، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لكلينتون، التي خرجت من المستشفى عشية عيد الميلاد بعد علاجها بنجاح.
ظهرت صحة كلينتون إلى أعين الجمهور بشكل متكرر في عام 2025 بعد أن أثارت صور غير عادية له بعض المخاوف. وأظهر مقطع فيديو يعود إلى يونيو/حزيران 2025، الرئيس السابق وهو يتعثر بخفة في مدينة نيويورك، ويبدو ضعيفا بشكل واضح ويحتاج إلى الإمساك بعمود لتحقيق الاستقرار في نفسه. ثم، في أغسطس 2025، التقطت صورة لكلينتون وهي تنزل من الطائرة ومعها ما يشبه جهاز إزالة الرجفان الشخصي المحمول، والذي قد يستخدمه شخص ما إذا كان يعاني من مشاكل في القلب يمكن أن تؤدي إلى سكتة قلبية. أخيرًا، في نوفمبر 2025، شوهد كلينتون وهو يعانق ابنته، تشيلسي كلينتون، بعد الانتهاء من ماراثون مدينة نيويورك. ومع ذلك، كان يرتدي ضمادة على نهاية أنفه، وهو ما لم يفسره فريقه أبدًا، مما أدى إلى تفاقم الشائعات المتزايدة حول صحة كلينتون.