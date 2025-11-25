شرح تشخيص السرطان النهائي لعضو عائلة كينيدي تاتيانا شلوسبيرج

وكتبت تاتيانا شلوسبيرغ في صحيفة نيويوركر: “لم أستطع – لم أستطع – أن أصدق أنهم كانوا يتحدثون عني”. “لم أكن مريضًا. لم أشعر بالمرض. كنت في الواقع واحدًا من أكثر الأشخاص الذين عرفتهم صحة.” وترك التشخيص الصحافية في حالة من الحيرة والحزن وهي تتعافى من الولادة ومعها الخطة العلاجية لحالتها الجديدة. وبعد جولات مرهقة من العلاج الكيميائي وزراعة النخاع العظمي، قرر شلوسبيرغ تجربة شيء مختلف.

في يناير 2025، اشتركت حفيدة كينيدي في أول تجربة سريرية من بين العديد من التجارب السريرية، وهو برنامج العلاج بالخلايا التائية للقطط، والذي استخدم في البداية الخلايا التائية من أختها روز شلوسبيرج، التي قدمت أيضًا الدم لعمليات زرع النخاع العظمي. للأسف، لم تنجح هذه التجارب والعلاجات الأخرى بشكل دائم، حيث انتكس شلوسبيرج ودخل في مرحلة التعافي عدة مرات. لقد عانت من العديد من المضاعفات المؤلمة على طول الطريق ــ متلازمة إطلاق السيتوكين، وهو شكل من أشكال فيروس إبشتاين بار، ومرض الكسب غير المشروع مقابل المضيف، وغير ذلك من الأمراض، حيث امتلأت رئتيها بالسوائل وكان كبدها يعاني من آلام شديدة.

هاجمت شلوسبيرغ ابن عمها، وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي، بسبب التخفيضات المالية التي أقرها وإنهاء البرامج الطبية التي ساعدتها والعديد من الآخرين. أخيرًا، أنهت مقالتها في مجلة The New Yorker بقبول تشخيص الطبيب بأنه لا يمكنهم إبقائها على قيد الحياة إلا لمدة عام على الأكثر. وكتبت شلوسبرغ، التي كانت تقضي أكبر وقت ممكن مع أطفالها: “أول ما فكرت به هو أن أطفالي، الذين تعيش وجوههم بشكل دائم داخل جفني، لن يتذكروني”.