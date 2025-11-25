شرح تشخيص السرطان النهائي لعضو عائلة كينيدي تاتيانا شلوسبيرج

في مقال نشرته صحيفة نيويوركر في نوفمبر 2025، كشفت تاتيانا شلوسبيرج عن معركتها المستمرة منذ عام مع طفرة نادرة من سرطان الدم النخاعي الحاد تسمى الانقلاب 3. وجاء التشخيص بعد أن لاحظ الطبيب ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء لدى حفيدة كينيدي بعد ساعات قليلة من ولادة ابنتها. كانت شلوسبيرغ قد تغلبت للتو على نزيف ما بعد الولادة (وهو سبب خطير ولكن يمكن الوقاية منه لبعض وفيات الأمهات)، وتم نقلها إلى طابق جديد في المستشفى ليتم الاحتفاظ به للمراقبة. وفقًا لمقال شلوسبيرج في مجلة نيويوركر، فإن المرض أكثر شيوعًا بين المرضى المسنين والناجين من منطقة جراوند زيرو، وليس بين الأمهات في الثلاثينيات من عمرهن اللاتي لم يقتربن من هجمات 11 سبتمبر.
بعد أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، أدى تشخيص شلوسبيرغ إلى اكتشاف محير. سرطان الدم النقوي هو نوع من السرطان الذي يتطور في العظام وفي مجرى الدم، غالبًا دون تكوين أورام شائعة مرادفة لتشخيص السرطان. قد يعاني الأفراد المصابون بسرطان الدم النخاعي الحاد (AML) من فقدان الوزن وقلة الشهية والتعب والتعرق الليلي والحمى. النوع الفرعي المحدد لـ Schlossberg من AML، Inversion 3، هو طفرة جينية نادرة تستهدف الكروموسوم 3 ويُنظر إليها بشكل سلبي مقارنة بـ AML المعياري. ولمكافحة هذا التشخيص، قالت شلوسبيرغ إنها بدأت العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظم بعد أيام قليلة من الولادة.
قرار شلوسبيرغ بالانضمام إلى تجربة سريرية
وكتبت تاتيانا شلوسبيرغ في صحيفة نيويوركر: “لم أستطع – لم أستطع – أن أصدق أنهم كانوا يتحدثون عني”. “لم أكن مريضًا. لم أشعر بالمرض. كنت في الواقع واحدًا من أكثر الأشخاص الذين عرفتهم صحة.” وترك التشخيص الصحافية في حالة من الحيرة والحزن وهي تتعافى من الولادة ومعها الخطة العلاجية لحالتها الجديدة. وبعد جولات مرهقة من العلاج الكيميائي وزراعة النخاع العظمي، قرر شلوسبيرغ تجربة شيء مختلف.
في يناير 2025، اشتركت حفيدة كينيدي في أول تجربة سريرية من بين العديد من التجارب السريرية، وهو برنامج العلاج بالخلايا التائية للقطط، والذي استخدم في البداية الخلايا التائية من أختها روز شلوسبيرج، التي قدمت أيضًا الدم لعمليات زرع النخاع العظمي. للأسف، لم تنجح هذه التجارب والعلاجات الأخرى بشكل دائم، حيث انتكس شلوسبيرج ودخل في مرحلة التعافي عدة مرات. لقد عانت من العديد من المضاعفات المؤلمة على طول الطريق ــ متلازمة إطلاق السيتوكين، وهو شكل من أشكال فيروس إبشتاين بار، ومرض الكسب غير المشروع مقابل المضيف، وغير ذلك من الأمراض، حيث امتلأت رئتيها بالسوائل وكان كبدها يعاني من آلام شديدة.
هاجمت شلوسبيرغ ابن عمها، وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي، بسبب التخفيضات المالية التي أقرها وإنهاء البرامج الطبية التي ساعدتها والعديد من الآخرين. أخيرًا، أنهت مقالتها في مجلة The New Yorker بقبول تشخيص الطبيب بأنه لا يمكنهم إبقائها على قيد الحياة إلا لمدة عام على الأكثر. وكتبت شلوسبرغ، التي كانت تقضي أكبر وقت ممكن مع أطفالها: “أول ما فكرت به هو أن أطفالي، الذين تعيش وجوههم بشكل دائم داخل جفني، لن يتذكروني”.