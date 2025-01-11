شرح تشخيص مرض السرطان لجيمس كونر (وكيف تغلب عليه)

في ديسمبر 2015، تم تشخيص إصابة لاعب كرة القدم المحترف جيمس كونر بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين. في وقت تشخيص حالته، كان كونر يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ولم يبدأ بعد مسيرته الكروية الاحترافية. وبينما يتعامل كل شخص مصاب بالسرطان مع الأخبار بطريقته الخاصة، اختار كونر أن يسلك طريق التحدي، حيث قال خلال إعلان إصابته بالسرطان: “اخترت ألا أخاف من السرطان… سألعب كرة القدم مرة أخرى”. في مايو 2016 – بعد ستة أشهر فقط – أعلن كونور أنه أصبح خاليًا من السرطان وأوفى بوعده بالعودة إلى الميدان.

لكن ما لم يعرفه المعجبون ووسائل الإعلام في ذلك الوقت هو أن سرطان كونور كان أكثر عدوانية بكثير مما سمح به في البداية. وكما شارك لاحقًا في بث صوتي في عام 2019، قال كونر، لكل من شبكة سي بي إس نيوز: “قال (الطبيب) إنك ستحصل على أسبوع تقريبًا إذا لم تحصل على هذا العلاج”. “لقد كان لديك أسبوع تقريبًا، بالمعدل الذي كان ينمو به.” وكانت الأورام التي تم اكتشافها حول قلبه وتنمو بسرعة. بسبب هذا الموقع والضغط الذي يضعه أي رياضي محترف على جسده، وخاصة قلبه، نجا كونر بصعوبة من الموت في الملعب لأنه تم اكتشاف السرطان في الوقت المناسب. وهذا يعني أيضًا أن العلاج يجب أن يبدأ على الفور إذا كان لدى كونور فرصة للتعافي الكامل – وتحقيق حلمه في لعب كرة قدم احترافية.