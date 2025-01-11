شرح تشخيص مرض السرطان لجيمس كونر (وكيف تغلب عليه)

في ديسمبر 2015، تم تشخيص إصابة لاعب كرة القدم المحترف جيمس كونر بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين. في وقت تشخيص حالته، كان كونر يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ولم يبدأ بعد مسيرته الكروية الاحترافية. وبينما يتعامل كل شخص مصاب بالسرطان مع الأخبار بطريقته الخاصة، اختار كونر أن يسلك طريق التحدي، حيث قال خلال إعلان إصابته بالسرطان: “اخترت ألا أخاف من السرطان… سألعب كرة القدم مرة أخرى”. في مايو 2016 – بعد ستة أشهر فقط – أعلن كونور أنه أصبح خاليًا من السرطان وأوفى بوعده بالعودة إلى الميدان.
لكن ما لم يعرفه المعجبون ووسائل الإعلام في ذلك الوقت هو أن سرطان كونور كان أكثر عدوانية بكثير مما سمح به في البداية. وكما شارك لاحقًا في بث صوتي في عام 2019، قال كونر، لكل من شبكة سي بي إس نيوز: “قال (الطبيب) إنك ستحصل على أسبوع تقريبًا إذا لم تحصل على هذا العلاج”. “لقد كان لديك أسبوع تقريبًا، بالمعدل الذي كان ينمو به.” وكانت الأورام التي تم اكتشافها حول قلبه وتنمو بسرعة. بسبب هذا الموقع والضغط الذي يضعه أي رياضي محترف على جسده، وخاصة قلبه، نجا كونر بصعوبة من الموت في الملعب لأنه تم اكتشاف السرطان في الوقت المناسب. وهذا يعني أيضًا أن العلاج يجب أن يبدأ على الفور إذا كان لدى كونور فرصة للتعافي الكامل – وتحقيق حلمه في لعب كرة قدم احترافية.
تشخيص جيمس كونر لسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين
سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين هو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، وهو جزء من الجهاز المناعي ويلعب دورًا أساسيًا في درء الجراثيم والفيروسات وأنواع أخرى من الأمراض. على الرغم من أن الأطباء ليسوا متأكدين حقًا من سبب إصابة شخص ما بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، فقد وجد أنه أكثر انتشارًا لدى الرجال، والذين هم في العشرينات والثلاثينات من العمر، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. ويمكن أن يساهم التاريخ العائلي أيضًا في الإصابة به، وفقًا لمايو كلينيك. عيادة.
وأفادت جمعية السرطان الأمريكية أن عام 2024 شهد 8570 حالة إصابة جديدة بالمرض، وفي العام نفسه توفي 910 أشخاص بسببه. مثل العديد من أنواع السرطان، يمكن أن تكون ليمفوما هودجكين خادعة. على الرغم من أن العلامة الأكثر شيوعًا هي تورم العقد الليمفاوية، نظرًا لأن هذه النتوءات نادرًا ما تؤلمك، فقد يكون من السهل تجاهلها. تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين التعب والحمى وفقدان الوزن السريع والتعرق الليلي و/أو فقدان الشهية.
في حالة كونور، كان يتعافى من جراحة الرباط الجانبي الأوسط (MCL) عندما بدأ يتعرق بشكل مفرط أثناء الليل، ثم أصيب بسعال شديد. على افتراض أنها كانت عدوى في الجيوب الأنفية أو شيء مشابه، أجرى فريق الأطباء بعض الاختبارات وأجروا أيضًا أشعة سينية على صدره والتي أظهرت أن كونر لديه كتلة في جذعه لا ينبغي أن تكون هناك. تم إجراء خزعة أكدت إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، بحسب مجلة Sports Illustrated.
كيف تغلب جيمس كونر على سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين
على مدار ستة أشهر، تلقى كونر 12 جولة من العلاج الكيميائي. كما قال لـ Sports Illustrated في عام 2016، كان يتقيأ بعد كل جلسة علاج كيميائي، ولكن على الرغم من إعطائه الفرصة للحصول على منطقة خاصة لتجربة أي آثار جانبية محتملة، رفض كونر ذلك. وقال كونور للمجلة: “لم أرغب في العزلة عن أي شخص”. “أنا لست مختلفا.”
ورغم أن جسده كان يعاني من آثار العلاج الكيميائي، استمر كونر في ممارسة الرياضة. وقال الدكتور ستانلي ماركس، الذي عالج كونر في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ، لصحيفة يو إس إيه توداي سبورتس: “في اليوم التالي (للعلاج الكيميائي)، يقضي العديد من المرضى العلاج بسهولة”. “كان يذهب ويمارس التمارين الرياضية. وشددت له على أهمية البقاء نشيطًا وممارسة التمارين مع قيود واضحة تعتمد على تعبه، لكنه أخذ الأمر إلى أقصى الحدود”. ظل كونر أيضًا إيجابيًا خلال كل ذلك. على الرغم من عدم وجود دليل علمي على أن التفكير الإيجابي سوف “يشفي” أي شخص من أي شيء، فإن التفاؤل يمكن أن يساعد الناس على إدارة السرطان بطريقة أكثر إنتاجية.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه، على عكس معظم الأمريكيين، كان كونر يتلقى رعاية من الدرجة الأولى. على الرغم من أن مسيرته المهنية لم تبدأ بعد، إلا أن سجله الجامعي أثبت أن لديه الموهبة اللازمة لتحقيق ذلك، مما يعني أن الشؤون المالية لم تكن على الأرجح مصدر قلق كبير بالنسبة له، كما سيكون الأمر بالنسبة للآخرين. عندما تكون قادرًا على التخلص من هذا الجانب المجهد من المرض، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث تحول إيجابي في عقليتك. تغلب كونر على مرض السرطان لأنه كان لديه أطباء رائعون ورعاية طبية مناسبة وظل إيجابيًا في كل خطوة على الطريق خلال رحلته.